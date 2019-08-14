2019-08-14T15:48:19+03:00
Происшествия

Эксперта, который нашел в крови погибшего ребенка алкоголь, освободили от десяти месяцев исправительных работ

Мособлсуд списал наказание, сославшись на истекший срок давности
Анастасия ВАРДАНЯН
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Михаила Клейменова признали виновным по статье «Халатность»Михаила Клейменова признали виновным по статье «Халатность»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Судя по всему, работать дворником, засветившемуся в громком деле «трезвого мальчика», судмедэксперту Михаилу Клейменову не придется. 10 месяцев исправительных работ, которые он получил по приговору Щелковского районного суда, отменены решением вышестоящей инстанции.

13 августа Мособлсуд рассмотрел аппеляцию, которую подал отец погибшего в ДТП Алеши Шимко. Это тот самый шестилетний мальчик, в крови которого экспертиза нашла 2,7 промилле. В апреле 2017-го года вся страна ахнула, как это ребенок мог выпить несколько стопок водки. Родителей мальчика, потерявших единственного сына, поспешили обвинить в спаивании малыша. Их замучили проверками органы опеки, а оказалось, что никакого алкоголя и не было. В суде доказали: во всем виноват медик, делавший экспертизу.

Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободыФото: Агентство городских новостей "Москва"

Михаила Клейменова признали виновным по статье «Халатность». Правда, умысла в его действиях не нашли. Списали на случайность, мол просто перепутал пробирки. Отсюда и мягкий приговор: 10 месяцев исправительных работ. А теперь и это отменили.

- Заседание длилось каких-то 20 минут. Решение первой инстанции оставили без изменений. И это несмотря на все нарушения. А потом и вовсе огласили, что истек срок давности для исправительных работ. Так что выходит: «гуляй, Вася». Никакого наказания. Почему его сразу не отправили улицы мести, или заборы красить мне никто так и не пояснил. Но рано радоваться! На этом не стоит ставить точку, - рассказал «КП» отец мальчика Роман Шимко.

Алеша был младшим сыном в семье Шимко

Алеша был младшим сыном в семье Шимко

Как удалось выяснить «КП», Роман планирует обращаться в Верховный суд. По его мнению, изначально следствие выбрало не тот путь и речь идет не о халатности, а о преступном сговоре группы лиц.

- Он действовал по заказу виновницы ДТП. Только ей могла быть выгодна такая липовая экспертиза, - пояснил Роман.

Напомним, гибель шестилетнего мальчика под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года получила широкий общественный резонанс после того, как эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы.

КСТАТИ

СК России: сбитый мальчик был трезв и здоров

А вот эксперт Клейменов заявил дозу алкоголя, которая могла отправить ребенка в кому (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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