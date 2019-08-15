Пьер Ришар: «Я люблю Россию, и российский паспорт мне для этого не нужен!»

О Пьере Ришаре ходит много анекдотов, некоторые он охотно рассказывает сам. И кажется, что его экранный образ рохли и чебурашки, у которого все валится из рук, не так уж далек от реального человека.

Одна из историй произошла в Берлине: Ришар увидел в коридоре отеля мужчину в одних трусах, решил, что тот идет в бассейн, и тоже вышел из своего номера в плавках, тапочках и с полотенцем. И тут его схватили гостиничные служащие: оказалось, что мужик, попавшийся ему на глаза, был эксгибиционистом, и не только ходил по отелю в трусах, но и периодически снимал их перед дамами. Ришара приняли за еще одного эксгибициониста…

Или другая история: как-то в нью-йоркском аэропорту незнакомец попросил его пронести через таможню чемоданчик. Ришар наивно согласился, а чемоданчик открыли - и оказалось, что он набит контрабандными презервативами…

При этом в жизни он далеко не такой невезучий, как на экране. Правда, поздно пришел к славе: стал кинозвездой в середине 70-х, когда ему было под сорок, и его популярность пошла на убыль в 90-е. Но в эти 15 лет он был одним из лучших комедийных артистов Франции, и его фильмы не забудут ни на родине, ни в России.

Пьер Ришар и его восковая фигура в парижском Музее Гревен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДРУЖБА С ДЕПАРДЬЕ ЗАРОДИЛАСЬ НА ЖАРЕ В 50 ГРАДУСОВ

Один дед Пьера Ришара, по отцовской линии, происходил из аристократической семьи, жил в замке и был владельцем сталелитейной империи. Другой, по материнской, был иммигрантом из Италии, классическим «макаронником», всю жизнь плохо говорившим по-французски. Этот второй дед был в восхищении, что у него родился внук-блондин (сам он был типичным черноволосым итальянцем), всюду его таскал за собой, кормил фирменным блюдом (полентой, кашей из кукурузной крупы, политой маисовой водкой, томатным соусом и растопленным колбасным жиром). И именно второй дед-итальянец напророчил ему удачу, чуть ли не на смертном одре сказав: «Ты единственный из моих внуков, кто преуспеет в жизни». Позже Ришар говорил, что это предсказание его подбадривало всю жизнь - он регулярно вспоминал его, когда дела шли неважно.

А они шли неважно в течение долгого времени. Ему пришлось выдержать сопротивление со стороны первого деда и его семьи, когда он принял решение стать комиком. Он много снимался, но либо в эпизодических ролях, либо и вовсе в массовке, да и в театре дела не задались (есть легенда, что хореограф Морис Бежар, заинтересовавшийся его пластикой, хотел занять его в каком-то балете - но не сложилось). Выступал в кабаре, пока в начале 70-х ему не повезло - режиссер Ив Робер пригласил его на роль «высокого блондина в черном ботинке».

Пьер Ришар и Мирей Дарк в комедии "Высокий блондин в черном ботинке".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре после успеха «Блондина» он стал продюсером «Игрушки», которым дебютировал в режиссуре режиссер Франсис Вебер. Самые большие успехи Ришара будут связаны именно с ним, и это он придумал объединить его на экране с Жераром Депардье. По словам Вебера, это было все равно что засунуть кошку и собаку в один мешок и посмотреть, что будет.

Кадр из фильма "Игрушка", 1976 год.Фото: EAST NEWS

Фильм «Невезучие» снимали в Мексике, на жаре в 50 градусов, в духоте, да еще и на природе (Депардье укусил скорпион). Но, тем не менее, отношения между «кошкой» и «собакой» сложились отличные. Они снимутся еще в двух фильмах Вебера, «Папашах» и «Беглецах», которые станут хитами и во Франции, и в СССР, и в США. Последнее и положит конец дуэту Депардье и Ришара: Вебера переманят голливудские продюсеры, он уедет в США, где начнет снимать малоудачные ремейки французских комедий. А другие сценаристы и режиссеры достойных ролей для этих двух артистов не придумывали… Хотя они остались лучшими друзьями, и в 2015 году еще раз вместе снялись в фильме «Агафья» по Чехову.

Афиша фильма "Невезучие", 1981 год.Фото: EAST NEWS

В своей книге «Украденные письма» Депардье так обращался к Ришару: «Я всегда считал тебя не клоуном, а князем Мышкиным, героем Достоевского… Я имею понятие о твоей хрупкости, мой Пьеро. В этом маленьком письме я хотел бы предостеречь тебя от тебя самого. Чтобы выжить, нужно остерегаться людей, которые на улице хлопают тебя по спине и говорят: «Ты потрясный тип, иди за мной, я знаю дорогу, это сразу направо после перекрестка». А затем наносят удар финкой в спину в первом же тупике. Ты же как раз имеешь обыкновение прислушиваться именно к таким людям, следовать за ними с закрытыми глазами. На улице или в джунглях всегда следует помнить: путешествовать надо лишь с теми, кто сначала наносит удар, кто тебе сразу не приходится по душе».

«Я НЕ МОГУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ - ТОЛЬКО АЙФОНОМ!»

Вебер рассказывал еще один анекдот со съемок «Невезучих». «У Пьера была новая подружка, совсем молоденькая, и он был от нее без ума. Пьер с Жераром жили в одном вагончике, и порой это вызывало проблемы. Пока Жерара гримировали, Пьер предавался любви, вагончик ходил ходуном, в результате гримерша заехала Жерару щеточкой в глаз. “Прекрати! — завопил он. — Хватит уже, черт побери!”»

Ришар никогда не выглядел как секс-символ, но на женщин ему всю жизнь везло. Грузинка Нана Джорджадзе, снимавшая его в фильме «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара», называла его невероятным бабником, причем чем старше Ришар становился, тем ярче это проявлялось.

Пьер Ришар в грузинском фильме 1996 года "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара".

В 1960-м он женился на балерине Даниэль Минадзоли, которая родила ему двоих сыновей (оба стали музыкантами). Когда они развелись, Ришар постоянно менял подружек. У него был роман с марокканкой Аишей, моложе его на 30 лет, а потом он женился на бразильской модели по имени Сейла Ласерда, которая тоже годилась ему в дочери. Они вместе уже больше 20 лет. На родине у Сейлы есть фабрика по производству тканей (их закупают крупнейшие модные дома вроде Yves Saint Laurent и Chanel), еще она училась журналистике…

Пьер и Сейла вместе уже 20 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И сам Ришар активно работает. Два года назад он снялся в фильме «Мистер Штайн идет в онлайн», где его персонаж пытается найти любовь на сайте знакомств. (Сам Ришар в интервью изданию Femme Actuelle сказал, что в общении с компьютером он полный ноль: «Я могу пользоваться только своим айфоном, а компьютер почти не включаю - там всегда есть что-то, что мне непонятно. На съемках я просил моего партнера налаживать Wi-Fi, а когда съемки закончились, его заменил мой внук… Сейчас пятилетние разбираются в этом лучше, чем мы!»)

Актер в фильме 2017 года «Мистер Штайн идет в онлайн».

И Россию он любит по-прежнему: в прошлом месяце побывал на кинофестивале в Ессентуках. Где сообщил, что не собирается просить о российском гражданстве, подобно другу Жерару: «Я люблю вашу страну безо всяких специальных документов!» В следующем году он собирается приехать к нам с новым спектаклем (парижская премьера намечена на конец 2019-го): в нем не будет произноситься ни единого слова, Ришар и его партнерша Матильда Мэй будут как артисты немого кино. А что касается 85-летия, он его не собирается праздновать. «Семья, жена и дети говорят: «Давай отметим!» Всем нравится, что у меня юбилей, кроме меня. Наелся я уже за свою жизнь этих дней рождения. Когда мне было сорок, праздновать их было весело, а сейчас уже нет!»

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

«Высокий блондин в чёрном ботинке» (1972)

«Он начинает сердиться» (1974)

«Не упускай из виду» (1975)

«Игрушка» (1976)

«Побег» (1978)

«Укол зонтиком» (1980)

«Невезучие» (1981)

«Папаши» (1983)

«Беглецы» (1986)

«Налево от лифта» (1988)

«Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» (1996)