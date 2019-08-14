2019-08-14T18:43:23+03:00
Спорт

Олег Кононов: "Мы должны быть единым целым, чтобы пройти "Тун"

Главный тренер "Спартака" рассказал о подготовке клуба к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Георгий ШАКОВ
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Олег КононовОлег КононовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Спартак" в четверг, 15 августа, сыграет против "Туна" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Перед игрой главный тренер красно-белых Олег Кононов рассказал о подготовке клуба к игре.

- Очень важный матч. Могу сказать, что команда готовится серьезно к этой игре. Мы должны быть единым целым. Швейцарский футбол достаточно сильный. Они играют в современный европейский футбол. Нужна максимальная самоотдача нам завтра.

Кононов также отметил успех «Краснодара», который задает победный тон и другим командам.

- "Краснодар" проявил характер и выиграл. Мы это ощущаем и видим. Замечательная победа, - сказал тренер «Спартака».

Также на пресс-конференции своими соображениями о матче и карьере в целом поделился бразильский защитник Аиртон. В частности, ответил на вопрос журналиста "КП" о своём прогрессе.

- Любой футболист должен работать над собой. Каждый день стараюсь добавлять. Моя главная цель - думать, как отработать в защите и атаке. Лига Европы важный турнир для нас. Дома полегче будет, но расслабляться не будем, настраиваемся играть только на победу. В Лиге Европы мы изначально готовились к сложной игре. Поле было непривычным, непросто было там играть. Не стоит расслабляться, в любом случае в Москве.

А потом бразилец вспомнил о своих партнерах, покинувших команду.

- Скучаю по своим бразильским друзьям Фернандо и Луису Адриано. Общаюсь больше всего с Мельгарехо и Понсе. В целом же у нас отличный коллектив. Капитан команды Джикия перед каждой игрой говорит подбадривающие слова. Акцентирует внимание, чтобы не пропустили на первых минутах.

Матч «Спартак» - «Тун» пройдет в Москве. Игру в прямом эфире будет показывать «Матч ТВ» (19.25).

ИСТОЧНИК KP.RU

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