Роскачество нашло дефекты в 39 процентах школьной формы для мальчиков

Для исследования специалисты Роскачества закупили форменные пиджаки для мальчиков 28 торговых марок. 20 из них были российского производства из разных городов страны. Три пиджака из Беларуси, 3 китайских. По одному отшиты в Бангладеш и Узбекистане. Стоили каждый из них от 1230 до 6390 рублей. Все купленные пиджаки были исследованы по 60-ти показателям качества и безопасности. И вот что получилось.

Сначала о хорошем

Процент формы с дефектами существенно снизился. Если в прошлом году тем или иным требованиям Роскачества не удовлетворяли 60 процентов изученных образцов формы, то в этом году – только у 39 процентов были выявлены нарушения.

А товары брендов «Наша форма» и «Старт» не только соответствовали всем обязательным требованиям качества и безопасности, но и превосходили их. «Наша форма» попадает в список «отличников» качества уже в четвертый раз! До этого были знаком качества были отмечены их школьные сарафаны и брюки.

Радует, что все образцы достойно прошли проверку на токсичность – ни в одном не выявлено формальдегидов.

Воздуха не хватает!

Воздухопроницаемость, то есть способность ткани пропускать к телу воздух, напрямую отражается на комфортность носки. И, вообще-то, влияет на здоровье. В «скафандре» тело потеет, кожа портится, это грозит развитием грибковых инфекций. По воздухопроницаемости замечания у экспертов были к 8 торговым маркам: BTC, Choupette, TILLI STILLI, «Класс и К», OLMI, Silver Spoon, Bosser, «Брянская швейная фабрика». По гигроскопичности, то есть способности впитывать влагу, - к двум (Zara Kids, H&M). К узбекской форме марки ORBY были претензии сразу по двум этим показателям.

- Оптимальный состав ткани должен включать от 45 % натуральных или искусственных волокон (например, вискозы) – в таком случае безопасность одежды, скорее всего, будет обеспечена, что и подтверждает исследование Роскачества, - объяснила т президент-председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды «Союзформа» Александра Алдушина.

Экспертное сообщество сейчас готовит стандарт школьной формы. Где планируется ввести требование, чтобы ткань для нее содержала не более 55 процентов синтетики. При этом подкладка также должна быть не чисто синтетической, а вискозной или хотя бы содержать не менее 50 процентов вискозы.

Так что покупателям нужно прежде всего внимательно изучить этикетку изделия.

Что в ярлыке тебе моем

Правда, и это не панацея: как выяснило исследование, лишь у 17 из 28 товаров процентное содержание волокон ткани верха и подкладки соответствовало заявленному. У товаров 10 торговых марок содержание шерсти и/или вискозы было несколько иным, чем указано в маркировке: это торговые марки ORBY, Choupette, «Полишинель», Silver Spoon, Praleska, Noble People, «Стильные непоседы», Valenti kids, Katasonov, «Классик и К». Причем у «Классика» на этикетке не был отображен состав подкладочной ткани. А у пиджака OLMIна ярлыке вообще не было состава изделия. А это –нарушение прав потребителя!

Как будет носиться

Все проверенные образцы прошли испытание на стойкость красителя без нареканий. Линять от дождя или пота, а также от стирки они не будут.

Проверили эксперты и прочность, то есть устойчивость к разрыву. Ткань верха не подкачала у 23 пиджаков из 28. Не выдержали разрывной нагрузки изделия марки «Смена», Zara Kids, Bosser, Noble people. А подкладка порвалась только у пиджака одной торговой марки - SLV.

Но не сядет ли пиджак после стирки или химчистки? Химчистку выдержали все образцы. А вот после стирки изменили свои размеры подкладки пиджаков марок Natali-Style, TILLI STILLI, Silver Spoon, Valenti Kids, Katasonov. Ткань верха при этом «села» только у пиджаков торговых марок «Смена» и Noble people.

Раскройка и пошив пиджаков – одна из самых сложных операций в швейном деле. Однако с этим большинству испытуемых удалось более-менее справиться. Эксперты выявляли по 1-2 дефекту – по крою, эстетике и обрыву строчек и т.п.

Полностью с исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества

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