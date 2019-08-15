Курортный роман: Российские мужчины заводят новые знакомства в Таиланде, а туристки - в Турции

Курортный роман - та часть отпуска, о которой далеко не каждый турист будет рассказывать в соцсетях. Хотя бывает, конечно, что южно-пляжные знакомства превращаются в долгие и счастливые семейные отношения. Но это уже потом. А мы сейчас про новые знакомства на курортах.

В самый разгар сезона отпусков сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru провел опрос путешественников опрос: в каких странах и российских регионах у них случались курортные романы?

Вот список самых романтических курортов:

Краснодарский край - 25% туристов признались, что в отпуске на Черном море знакомились с привлекательными попутчиками и попутчицами, а также местными жителями и жительницами.

Турция - 22%, то есть у каждого пятого отпускника отдых в Анталье или Фетхие не обходится без курортного романа.

Таиланд - 11%

Кипр - 10%

Италия - 9%

Греция - 8%

Испания - 8%

В общем-то все логично: куда туристы чаще всего ездят, там и знакомятся. Но интересно, что ответы мужчин и женщин заметно отличаются. Да, Краснодарский край на первом месте у всех путешественников. Но у дам он делит его Турцией: что на нашем Черном море, что на турецких пляжах курортные романы случаются у 25% отпускниц, то есть у каждой четвертой. При этом лишь 18% мужчин находят поводы для новых знакомств в Анталье и Аланье. Также туристкам больше везет в любви в Греции, Хорватии и Армении.

В Таиланде же все наоборот: в азиатском королевстве романтические отношения начинаются у 8% путешественниц прекрасного пола и у 15% отпускников-мужчин. Похожая история, хоть и не с такой разницей, в Италии, Испании и на Кипре.