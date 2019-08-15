2019-08-15T10:28:58+03:00
Происшествия

Эксперт рассказал, почему среди получивших травмы при аварийной посадке в Жуковском так много детей

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, как уберечь родителям в подобных ситуациях от травм детей [видео]
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Поделиться:
По итогам аварийной посадки госпитализировано 23 человека, среди них 9 детей.По итогам аварийной посадки госпитализировано 23 человека, среди них 9 детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг утром экипаж аэробуса А-321 умудрился посадить в кукурузном поле самолет с вышедшими из строя двигателями — в них попала стая чаек. Один двигатель загорелся. Все 226 пассажиров спасены, экипаж тоже жив-невредим.

Однако несколько человек при посадке получили травмы. По данным Минздрава, госпитализировано 23 человека, среди них 9 детей. Их состояние средней тяжести и близкое к удовлетворительному.

Но почему такая высокая доля детей среди получивших травмы?

- Тельце-то у них, у детишек, маленькое, легонькое, а там скорость при посадке 340 км в час да еще интенсивное торможение — вот их и повышибало из кресел, - так объяснил КП заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, Юрий Сытник. - По салону наверное бросало, стукались о кресла. Ну, насколько я знаю, ничего серьезного, все заживет, главное живы остались. А родителям надо при любой посадке следить, чтобы дети были хорошо пристегнуты.

- Как затягивать — на вдохе или выдохе?

- Нет, ну возможность дышать конечно, должна быть. Но когда ремень просто болтается на животе — это неправильно.

В ТЕМУ

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробности)

Жесткая посадка самолета в Жуковском.

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему Airbus уцелел при жесткой посадке в чистом поле, а Superjet - сгорел в Шереметьево
Эксперт сравнил катастрофу Суперджета-100 в Шереметьево, когда 5 мая 2019 г. погиб 41 человек, с жесткой посадкой Аэробуса-321 под Раменским, когда выжили все 226 пассажиров и 7 членов экипажа [видео]
Новости 24
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"
В самолете рейса Москва-Симферополь произошёл отказ силовых установок
Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео
«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры самолета А-321 не верят в версию про попавшую в двигатель птицу
При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива
Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковско
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском