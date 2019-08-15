Эксперт рассказал, почему среди получивших травмы при аварийной посадке в Жуковском так много детей

В четверг утром экипаж аэробуса А-321 умудрился посадить в кукурузном поле самолет с вышедшими из строя двигателями — в них попала стая чаек. Один двигатель загорелся. Все 226 пассажиров спасены, экипаж тоже жив-невредим.

Однако несколько человек при посадке получили травмы. По данным Минздрава, госпитализировано 23 человека, среди них 9 детей. Их состояние средней тяжести и близкое к удовлетворительному.

Но почему такая высокая доля детей среди получивших травмы?

- Тельце-то у них, у детишек, маленькое, легонькое, а там скорость при посадке 340 км в час да еще интенсивное торможение — вот их и повышибало из кресел, - так объяснил КП заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, Юрий Сытник. - По салону наверное бросало, стукались о кресла. Ну, насколько я знаю, ничего серьезного, все заживет, главное живы остались. А родителям надо при любой посадке следить, чтобы дети были хорошо пристегнуты.

- Как затягивать — на вдохе или выдохе?

- Нет, ну возможность дышать конечно, должна быть. Но когда ремень просто болтается на животе — это неправильно.

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