Зейская ГЭС против паводка

Чем Амур отличается от Волги

Паводок в Приамурье был и в прошлом июле. И в 2013. И в 2001. И еще много-много раз. На регионы Дальнего Востока природа в летнее время природа регулярно выливает часть Тихого Океана, предварительно выпарив воду в теплых широтах и перенеся ее на север. Поэтому в отличие от крупнейших рек Европейской части страны и Сибири, которые летом отдыхают после весеннего снеготаяния, притоки Амура и он сам разливаются летом и осенью. Самым масштабным за всю историю наблюдений было наводнение 2013 года, когда в Благовещенске Амур достигал отметки 822 см, а в Хабаровске – 808.

Сравним Амур и Волгу. Весенние половодья Волги напрямую зависят от влажности почвы (её можно измерить), количества снега (его также можно измерить), скорости таяния снега (её предсказывают, но не всегда точно). ГЭС Волжско-Камского каскада готовятся к половодью, освобождая за зиму водохранилища, и надежно защищают береговые поселения от наводнений, которые наносили огромный ущерб в доплотинные времена. Настолько надежно, что жители Поволжья уже напрочь забыли опасности «большой воды» и опасаются теперь только маловодья.

С Амуром всё по-другому. Траектория муссонов, приходящих с Тихого океана, зависит от множества факторов, которые нельзя спрогнозировать. Массы небесных вод могут накрыть Китай, а могут проследовать на север к Колыме. Они могут не приходить в верховья Амура три, четыре года подряд, а затем прийти три раза за лето, и вот тогда река затапливает пойму и все, что в ней находится. В 2013 году ширина Амура в отдельных местах превышала 30-40 километров.

Вести в таких условиях хозяйственную деятельность, осваивать земли, строить города и заводы практически невозможно. Это понимали в Китае, где с давних пор по берегам рек возводили защитные дамбы. Но крупные наводнения их прорывали, так как емкость обвалованной реки очень ненамного превосходит ее исходную емкость. Надежно защитить от наводнений может только крупное водохранилище и большая плотина если не на самом Амуре, то на его основном притоке с российской стороны – Зее.

Кто и почему решил построить Зейскую ГЭС

Что же такое Зея, о которой за пределами Дальнего Востока люди мало что знают? Это река больше тысячи километров длинной, впадающая в Амур у Благовещенска. По среднегодовому стоку она немного меньше Невы (1900 кубометров в секунду против 2500), вот только у Невы сток равномерный благодаря Ладожскому озеру, а Зея раньше всю свою воду сливала за пять месяцев. То есть с мая по сентябрь она была в среднем в два раза больше Невы, а в отдельные годы – в четыре, пять, шесть раз.

После двух крупных наводнений 1951 и 1953 годов правительство нашей страны решило, что лучше предотвращать наводнения, чем ликвидировать его последствия. И в 1954 году на Зею прибыла первая экспедиция из Ленинграда – искать место для створа будущей ГЭС. Его нашли в 650 километрах от впадения Зеи в Амур. Отсюда до впадения в Амур Зея падает еще на сто с лишним метров, так что Зейская ГЭС должна была стать верхней ступенью целого каскада ГЭС. Но в итоге осталась единственной.

Законченная в основном к 1985 году, Зейская ГЭС обладает очень емким водохранилищем. Поэтому даже сейчас, через недели после начала дождей, в ее водохранилище свободны 4 кубокилометра, а водосбросы – закрыты. С начала паводка она задержала более пяти кубокилометров воды. Если этот объем воды вылить на Москву в пределах МКАД, средняя глубина образовавшегося водоема составила бы 5 с лишним метров.

Эта вода уже не примет участие в нынешнем паводке. Потом, когда дожди закончатся, она в рабочем порядке пройдет через гидроагрегаты, с ее помощью будет выработана чистая электроэнергия. Страна сэкономит тысячи тонн угля и нефти, в атмосферу не поступят миллионы кубометров углекислого газа. Вот чем будет заниматься Зейская ГЭС осенью, зимой и весной.

Олег Георгиевич Лушников, исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России»

«ГЭС, безусловно, обеспечивают защиту населения, проживающего в Приамурье, от периодически случающихся паводковых наводнений. Особенностью Зейской ГЭС является большое водохранилище - около 70 кубокилометров, позволяющее обеспечивать не только многолетнее регулирование стока реки Зея в энергетических целях, но и срезать значительные пики паводков. Полный объем водохранилища примерно в два раза превышает требуемый для работы ГЭС объем. Именно этот объем и используется для предотвращения негативных последствий паводков».

Что же топит Благовещенск и Хабаровск

Но так уж у нас повелось, что вопрос «кто виноват» у нас популярнее вопроса «что делать». Если в Благовещенске паводок – обязательно возникают слухи о том, что либо плотина прорвана, либо ГЭС ночами сливает воду. И то, и другое опровергается каждый год. На ГЭС даже включили подсветку, чтобы любой мог убедиться: плотина цела, ни днем, ни ночью сбросов нет. И тем не менее в паводке раз за разом обвиняют станцию и «частников-гидроэнергетиков, которые самовольно сливают воду и наживаются на людском горе, вырабатывая электроэнергию, которую продают затем в Китай».

Тут неверно вообще все. Компания РусГидро, в ведении которой находится Зейская ГЭС, более чем наполовину принадлежит государству. Водохранилище Зейской ГЭС находится в госсобственности. РусГидро не занимается внешней торговлей электроэнергией. Решение, сбрасывать воду или нет, принимает не компания, а комиссия специализированного госоргана, относящегося к водному ведомству, в соответствии с правилами водопользования. Если вода идет через водосбросы, она не приносит энергетикам никакой выгоды, так как не крутит турбины и не принимает участие в выработке электроэнергии. Так что Зейская ГЭС не наносит, а предотвращает или минимизирует ущерб. В паводок она пропускает меньше воды, чем к ней приходит.

Точно так же поступают две станции на реке Бурее – Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС. У них не такие емкие водохранилища, как у Зейской станции, но и они перехватывают паводковые воды и срезают пик паводка. В общей сложности гидроэлектростанции задержали более половины от всего количества пришедшей к ним воды. Если бы вся эта вода оказалась сейчас не в водохранилищах, а в Амуре, пик паводка в Хабаровске, приходящийся на 14 августа, был бы значительно выше уровня 6 метров.

Что же топит Приамурье на самом деле? Муссоны. Их вода попадает в Амур, на котором нет плотин и водохранилищ. Притоки Зеи и Буреи, впадающие в реки ниже ГЭС, и в первую очередь Селемджа. Другие притоки Амура с китайской и российской стороны, на которых нет ГЭС и противопаводковых водохранилищ. Все это – естественное течение событий, происходящее «по милости небесной канцелярии». Вот только на нее в прокуратуру не пожалуешься и в суд не подашь.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский, 7 августа 2019 года

«Никаких претензий или вопросов в адрес гидроэлектростанций нет, потому что они наоборот у нас в этом году сработали как контррегуляторы, аккумулировали почти все дождевые паводки. Зейская ГЭС у нас работает в штатном режиме, воду они держат, сброс не производится».