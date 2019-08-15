Родились заново: Полный список пассажиров самолета А321 Москва-Симферополь, жестко севшего в поле
"Комсомольская правда" публикует имена пассажиров, которые летели в самолете, аварийно севшем в Раменском районе Подмосковья. На борту А321, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Симферополь, находились больше 200 человек. Благодаря умелым действиям экипажа, обошлось без жертв. 23 человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
1. Ахметзянова Татьяна
2. Акатова Людмила
3. Акопян Степан
4. Александров Кирилл
5. Алексеева Анна
6. Алексеев Алексей
7. Алексеева Наталья
8. Анисимов Роман
9. Аристова Ирина
10. Архипов Ярослав
11. Арстамян Артур
12. Арстамян Эрик
13. Артемий Астафуров
14. Аветисян Карина
15. Азербаев Тамерлан
16. Бабина Алиса
17. Бабин Виктор
18. Бабина Светлана
19. Балашева Елизавета
20. Балашев Игорь
21. Балашева Светлана
22. Батаров Денис
23. Батарова Екатерина
24. Булоус Елена Анатольевна
25. Бирюков Алексей
26. Богатеева Елена
27. Болдырева Анна
28. Болдырева Елена
29. Большаев Эдуард
30. Большаева Валерия
31. Боровикова Светлана
32. Брагина Алиса
33. Бурмистров Алексей
34. Бурмистров Егор
35. Бурмистров Елисей
36. Бурмистрова Вера
37. Бурмистрова Вера
38. Бутенко Ирина
39. Бутенко Никита
40. Бутенко Вячеслав
41. Давыдян Лиана
42. Дергалов Сергей
43. Дергалова Светлана
44. Другов Алексаедр
45. Другова Дарья
46. Другова Мария
47. Дудников Даниил
48. Дудоладов Андрей
49. Дудоладов Сергей
50. Елисеева Галина
51. Елисеева Лилия
52. Емельянов Максим
53. Еремин Артем
54. Еремин Леонид
55. Еремина Наталья
56. Ермакова Александра
57. Фидуров Демьян
58. Фидурова София
59. Филиппова Маргарита
60. Фоменко Светлана
61. Гадыров Сеймур
62. Галиева Рената
63. Галкин Федор
64. Ганичев Тихон
65. Гарковенко Алла
66. Герасимов Константин
67. Гладыш Иван
68. Горячая Людмила
69. Грек Виктор
70. Гусев Дмитрий
71. Гусева Дарья
72. Гусева Оксана
73. Ибрашева Ольга
74. Ищенко Андрей
75. Илюшкин Александр
76. Илюшкина Юлия
77. Исаева Анастасия
78. Кадошников Алексей
79. Каграманов Артур
80. Каграманов Григорий
81. Каграманова Агнесса
82. Каграманова Диана
83. Каграманова Милана
84. Калгина Дарья
85. Калгина Мария
86. Карнаухов Игорь
87. Карнаухова Жанна
88. Карзов Евгений
89. Каткова Юлианна
90. Казерова Екатерина
91. Харитонова Татьяна
92. Храмко Ника
93. Хряжановская Татьяна
94. Кириченко Полина
95. Клешнев Олег
96. Климова Ирина
97. Клюшкин Ярослав
98. Кокурин Александр
99. Кокурина Оксана
100. Коломыйцев Валерий
101. Коломыйцева Елена
102. Кольцов Андрей
103. Комаричева Анастасия
104. Конькова Татьяна
105. Корольков Александр
106. Коровкин Евгений
107. Косарыгин Михаил
108. Костин Константин
109. Костина Светлана
110. Котелевец Дарья
111. Котова Алиса
112. Ковальчук Александр
113. Ковалев Даниил
114. Ковалева Лидия
115. Кожевникова Анна
116. Краковская София
117. Крылова Анастасия
118. Кухрянов Савва
119. Кухрянова Оксана
120. Кухрянов Никита
121. Куликов Виктор
122. Куликова Елена
123. Куликова Александра
124. Куликова Галина
125. Кулинич Геннадий
126. Кузченко Юлия
127. Кузмичева Анастасия
128. Кузочкин Арсений
129. Лазуков Вячеслав
130. Лазукова Карина
131. Лазукова Анастасия
132. Лазукова Татьяна
133. Лесконог Евгений
134. Лысенко Сергей
135. Лысова Нина
136. Мадугулова Валерия
137. Макаренко Андрей
138. Макаренко Валерия
139. Максименко Анастас
140. Максимов Алексей
141. Максимов Максим
142. Максимова Инна
143. Малышева Инна
144. Малышева Людмила
145. Матвеева Ксения
146. Михайлова Елена
147. Милко Анастасия
148. Морохов Андрей
149. Морохов Максим
150. Морохова Ирина
151. Мухин Сергей
152. Мухина Екатерина
153. Мурадян Галина
154. Муравьев Николай
155. Назин алексей
156. Назина Наталья
157. Назина Кивтория
158. Николашин Иван
159. Никольская Елена
160. Никольский Виктор
161. Никулин Игорь
162. Оболенская Мария
163. Орищук Юлия
164. Осин Александр
165. Озерова Надежда
166. Папина Наталья
167. Парамонова Елена
168. Подольная Ольга
169. Поляков Артемий
170. Полиенко Георгий
171. Поликарпова Инна
172. Прохоренко Елена
173. Рыбникова Галина
174. Рысинов Максим
175. Рысинова София
176. Сахарова Ольга
177. Самодурова Татьяна
178. Савенко Олеся
179. Савина Алла
180. Серегин Илья
181. Шавров Марк
182. Шаврова Ольга
183. Щербакова Юлия
184. Шевнина Ирина
185. Шпакова Ольга
186. Шпакова Валентина
187. Швайгер Борис
188. Скопцова Галина
189. Скороходов Максим
190. Смирнова Ирина
191. Смольнякова Яна
192. Соколова Татьяна
193. Сопова Ирина
194. Строкян Вера
195. Свечникова Катсяр
196. Свечников Сергей
197. Свечникова Варвара
198. Тарасова Мария
199. Тихомирова Елена
200. Тихомирова Кристина
201. Тихомирова Ксения
202. Тихомирова Оксана
203. Тростина Галина
204. Тукманов Максим
205. Тукманов Марк
206. Тукманов Роман
207. Тукманова Ирина
208. Туренков Илья
209. Туренков Владимир
210. Туренкова Юлия
211. Туренкова Любовь
212. Усачев Данил
213. Усачева Ирина
214. Валикова Полина
215. Васильева Лариса
216. Вексина Любовь
217. Веселова Ольга
218. Везигин Сергей
219. Волкова Екатерина
220. Волощук Альвина
221. Волощук Дмитрий
222. Волощук Глеб
223. Ягодкина Анна
224. Яковлева Светлана
225. Юлдашев Алишер
226. Земнухов Даниил
227. Забитский Илья
228. Жиров Александр
229. Жирова Татьяна
Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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