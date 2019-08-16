2019-08-15T19:41:06+03:00
Экономика

Евгений Дудоров: Полет Федора на МКС - наш ответ зарубежным державам в гонке космических технологий

В связи с планируемым запуском робота на МКС интерес к роботам вообще и к антропоморфным роботам, в частности, невероятно возрос
Евгений Дудоров, Исполнительный директор НПО «Андроидная техника», разработчик Федора
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Идеальным вариантом помощника является антропоморфный робот, копирующий действия человека. Фото: пресс-служба "Роскосмоса"Идеальным вариантом помощника является антропоморфный робот, копирующий действия человека. Фото: пресс-служба "Роскосмоса"
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Евгений Дудоров, разработчик F.E.D.O.R., сейчас самого популярного робота в нашей стране, рассказал «Комсомолке» про разные робототехнические комплексы, предназначенные для работы на Земле, а теперь еще и в космосе.

ЕЩЕ ДАЛЕКИ ОТ ФАНТАСТИКИ

В целом, несмотря на то, что в направлении развития робототехники сделано уже не мало, оно все еще находится на стадии «нащупывания» своей дороги. Мы все еще далеки от представлений общественности, основанных на творчестве фантастов и фильмах о роботах, думающих, что роботы готовы в ближайшем будущем заменить человека. Это не так, научному сообществу такая задача пока не по силам. Роботы, даже самые высокотехнологичные и современные, далеки от того, чтобы стать полноценной заменой человека, но уже сейчас являются нашими помощниками - на земле и в космосе. Оглянитесь вокруг: роботы везде, они могут сварить нам с утра кофе, пропылесосить, даже помочь добраться до работы - Усть-Катавский вагоностроительный завод ведет разработку беспилотного трамвая.

Перспективы развития робототехники в мире вообще очень широкие. Современная общественность с интересом наблюдает за технологическими выставками, на которых пока, к сожалению, ничего прорывного я не вижу. Действительно масштабным рывком вперед мог бы стать искусственный интеллект (ИИ), заложенный в робота, а пока за ИИ выдают программное обеспечение высокого уровня. Робот нового поколения должен не только быстро что-то высчитывать, знать алгоритм - он должен получать информацию извне, уметь ее обрабатывать. То есть, в элементарных вещах должен приблизиться к уровню ребенка: понимать, к примеру, что за поверхность, по которой он движется, чтобы не упасть, уметь беречь себя. Пока это не так, пока все имеющиеся разработки - это проработанное в каких-то конкретных областях продуманное программное обеспечение.

В ближайшие 15 лет в мире, я считаю, появится ИИ, который сможет эти вещи в себе объединять. Россия не отстает от мировых трендов, у нас есть хорошие разработки, но в США, Японии, Корее, ряде других стран уже создан больший задел, с широкой сетью научных сообществ, ВУЗов, работающих чаще всего на инвестиционном финансировании. Так, у Boston Dynamics сейчас инвестором выступает компания SoftBank, а до этого - Google, у японского Asimo - инвестор Honda. В России таких примеров практически нет - из-за недоверия российских инвесторов к отечественным разработчикам. Однако, примеров успешных отечественных проектов в области робототехники становится всё больше.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕРЫ В РОБОТОВ

Важнейшей отраслью применения роботов является космос, потому что это - опасная среда и человек абсолютно не приспособлен для работы в ней. Идеальным вариантом помощника, а в некоторых случаях и полной замены человеку является антропоморфный робот. Так сказать, по образу и подобию, ведь намного удобнее управлять, выполняя естественные движения, также, как и в обычной повседневной деятельности. Прижилось даже ненаучное название для копирующего управления, аватарное, - это когда человек надевает на себя специальный костюм и робот копирует его действия. Это - костюмы с обратной силомоментной связью, в которых человек может чувствовать действия робота и, наоборот, робот повторяет действия человека в костюме.

Наиболее известный проект по использованию антропоморфной техники в космосе -«Робонавт-2», который был запущен американцами на МКС в 2011 году. Предполагалось, что Робонавт-2 поможет астронавтам в их работе как внутри, так, в перспективе, и снаружи станции. Но в феврале 2018 года не работающего антропоморфного торсового робота пришлось вернуть на Землю. Это такой был «пробный шар». В результате проведенного эксперимента с «Робонавтом-2» сложилось мнение, что на ближайшую перспективу серьезное применение антропоморфных роботов в космосе маловероятно. Запуск Роскосмосом робота FEDOR, с позывными Skybot F-850, - это наша попытка вернуть веру в возможность использования роботов в космосе. С этим экспериментом появляется возможность продемонстрировать всему миру перспективность применения антропоморфных роботов в качестве помощников экипажа при выполнении целого ряда работ. Поэтому основной упор сделан на функционал манипуляторов (рук) робота.

АВАТАР ЧЕЛОВЕКА

Skybot F-850, который подготовлен для работы внутри МКС, в августе полетит на станцию, но для работ в открытом космосе он не предназначен. Роботы для МКС и для наружных работ должны быть абсолютно разными. За пределами МКС типовая электроника не может работать - в ней происходят необратимые изменения из-за воздействия солнечной радиации, вакуума и сверхнизких температур (-150…-200 на поверхности МКС). Эти же факторы влияют на двигатели робота, его камеры и сенсоры. Поэтому сейчас готовится еще один проект, который сможет работать снаружи МКС - это совершенно другой, уже торсовый робот с двумя манипуляторами-руками, который будет способен выполнить ряд задач в открытом космосе, - в основном, по замене или ремонту оборудования и для управления в аватарном режиме.

Кстати, у FEDORа есть несколько прототипов, которые создавались в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Спасатель». Данные робототехнические комплексы используются в лабораторных отработках при написании программного обеспечения. Если с роботом-космонавтом что-то случится, то с Земли в удаленном режиме можно проверить, как привести его в «чувство» и направить рекомендации космонавтам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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