Московские кафе стали пускать в туалет по чеку

Когда-то такое уже было — кафе перестали пускать в туалет тех, кто у них ничего не заказал. Нужно было купить хотя бы сок или булочку, получить чек и приложить его к аппарату на двери уборной. Потом систему с чеками отменили — то ли это уменьшило клиентов, то ли просто перестали мелочиться. И вот опять.

«Туалетный» код с чека

Зашли с подругой в кафе «Хлеб насущный» на Лесной улице, заказали салаты и пирожные.

- Там пароль «2513#», - сказал мне тихо официант, когда я пошла в сторону уборной.

- В туалете пароль? - удивляюсь.

На деревянной двери мини-экран, нужно ввести цифры, лишь тогда прозвучит «аутентификация прошла успешно». Для выхода из туалета, кстати, не пароль, но нужно нажать специальную кнопку.

- Теперь с улицы просто зайти в уборную не получится? - уточняю.

- Нет, нужно что-то купить, хотя бы круассан. Просто у нас тут сильно проходное место, рядом бизнес-центр, вокзал, заходят все подряд, а не хотелось бы, - объясняет официант.

Для выхода из туалета, кстати, не пароль, но нужно нажать специальную кнопку.Фото: Алиса ТИТКО

Рассказываю подруге Насте о том, что вовремя мы салатики заказали, иначе в туалет бы меня не пустили. А она говорит, что на Тверской улице в «Prime» дверь в уборную тоже открывают только по чеку.

- В семь утра на Тверской все закрыто, ни одного туалета кругом – ни «золотых» кабинок, ни пластмассовых. Выход был один – в «Prime». Нет, конечно, если хочу кофе, то покупаю. А если только в туалет, им что жалко пустить? - жалуется Настя.

Китайцы «атаковали»

Еще два года назад бесплатно зайти в туалет можно было даже в ГУМе на Красной площади. Этот лайфхак узнали и китайские туристы - ежедневно выстраивались в очередь. Тогда в универмаге поступили хитро, ввели плату: на третьем этаже — 30 рублей, на втором — 50 рублей, на первом — 150 рублей. В ЦУМе на Кузнецком мосту туалет бесплатно только для своих (владельцев карт магазина), остальным – приготовить 100 рублей. В торговом центре «Охотный ряд» - 30 рублей.

- Мы не пускаем людей с улицы, туалет только для посетителей, - сказали в гранд-кафе «Dr. Живаго».

Но не все места «высшего общества» одинаковые, плату за поход в туалет не попросят в отеле Ritz-Carlton на Тверской улице и гостинице Four Seasons на Манежной площади.

- А к вам можно бесплатно в туалет? - спрашиваю в ресторане «Пушкинъ» на Тверском бульваре.

- Сударыня, по законодательству России все заведения общественного питания обязаны принять людей в уборные. Какие деньги? - удивилась администратор.

Метро не бросает в нужде

Помнится, как пассажиры просили сделать туалеты в метро. Ну, а что всякое бывает, пока доедешь из одного конца города в другой - целый час пройдет. Первые туалетные кабинки появились на «Проспекте Мира», а потом на «Цветном бульваре», «Сретенском бульваре» и уже их 25. Но не все были готовы к плате 60 рублей, поэтому терпят, как раньше. Для остальных появилась новая возможность оплаты - банковской картой или гаджетами с аналогичными бесконтактными функциями.

Корреспондент "КП" Алиса Титко у общественного туалета в переходе на станции Библиотека Ленина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Проект по запуску новой формы оплаты в ближайшее время начнется с одного из комплексов, расположенном на станции метро «Библиотека им. Ленина». Его оснастят терминалом, который работает с банковскими картами. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету «Кошелек» карты «Тройка» — этот способ оплаты также продолжит функционировать, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Мнения

«ЗА»

Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России:

- Естественно, люди с улицы должны платить за вход в туалет. В кафе решили, что не отдельным чеком, а за счет покупки у них какого-то товара. А как? Это частное предприятие, которое зарабатывает деньги. Почему на вас должны тратить мыло, туалетную бумагу? Ради приличия нужно купить хотя бы чашку кофе. Так и в Европе принято. И тут еще дело в том, где в ресторане расположен туалет, если при входе – одно дело, а если через весь зал надо пройти? Это и не очень красиво и не комфортно клиентам.

«ПРОТИВ»

Софья Рубасская, адвокат:

- Это возмутительно, общественные места не могут быть для определенных лиц. В законе нет запрета или ограничений, то есть «неклиенты» кафе имеют права зайти в туалеты. Поэтому все эти нововведения (вход по чеку), конечно, незаконные. Посетители, которых не пустили, аргументировав, что они должны купить булочку или кофе, имеют право пожаловаться в прокуратуру.

МНЕНИЕ

Дмитрий Янин, председатель Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП):

- Конечно, массово такое явление не приживется. Видимо, только конкретные кафе не готовы к повышению стоимости услуг ЖКХ, платить больше за труд уборщиц. На проблему нужно смотреть с другой стороны, а собственно, почему люди идут в туалет в кафе? Потому что нехватка общественных туалетов. «Золотые» кабинки оказались бесполезными, а другие никакие не строят. В 90-е годы все кафе и рестораны обязывали бесплатно пускать людей по нужде в туалет, а сейчас бизнесмены не хотят ничего делать бесплатно. Вариантов выхода три: строить дополнительные кабинки в городе, выделять из городского бюджета для кафе средства (так сказать, на туалетную бумагу и мыло) или вводить плату за услугу «пользование туалетом» - от 10 до 50 рублей.

Лайфхак

10 неочевидных, но бесплатных и чистых туалетов:

- на Красной площади – напротив Государственного исторического музея и Храма Василия Блаженного (подземные, вдоль кремлевской стены);

- справа от выхода из Александровского сада;

- в парке «Зарядье» - в павильонах «Медиацентр», «Западное посольство», «Гастрономический центр»;

- в Детском мире на Лубянке;

- в подземном переходе возле «Манежа»;

- в глубине сада «Аквариум», рядом возле театра имени Моссовета;

- возле Большого каменного моста - Серафимовича улица, 5/16;

- в Большом Патриаршем переулке, владение 7 (белое строение прямо за Патриаршими прудами);

- по адресу Покровский бульвар, владение 10;

- в поездах «Ласточка» на МЦК.