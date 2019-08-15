Пассажиры А321, севшего в Подмосковье: «Земля в кукурузном поле была мокрой - и мы просто скользили по ней»

Навестить родственников, погреться на крымском солнышке, решить срочные дела в бизнесе летели вчера утром в Симферополь пассажиры борта «Уральских авиалиний» Airbus А321. Но через несколько секунд после взлета (в 6.15) с подмосковного аэродрома "Жуковский" приборы сообщили о неполадках. В авиакомпании утверждают, что несколько птиц попали в один из двигателей (правый), и он загорелся. Пилоты — командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин — не стали возвращаться в аэропорт вылета, а решили совершить экстренную посадку на кукурузное поле (в 6.16). Это менее чем в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

Сажали самолет без шасси, так что он буквально прокатился на пузе по мокрой земле. Было жестко, но, чудом обошлось без жертв.

Действиями экипажа восхищены абсолютно все.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они самостоятельно покинули борт по надувным трапам. На земле людей ждали бригады скорой помощи. У большинства ссадины, синяки и ушибы (см. «Вопрос ребром»).

«Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЭТО ПТИЦЫ»

Видеокадры, которые делали спасшиеся пассажиры, оказавшись на земле, облетели соцсети. Люди были счастливы, что остались живы: крестились, целовали землю и обнимали друг друга. Этот день они точно никогда не забудут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

- Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, - рассказал «КП» Артемий Поляков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726112" frameborder="0"></iframe> "Проблемы начались, когда самолет предпринял попытку оторваться от земли" - пассажир аварийного рейса.Александр РОГОЗА

Молодой человек летел в Крым на отдых вместе с другом. Оба отделались ссадинами и царапинами. После приземления продвинутые молодые парни принялись делать фото. Но никаких следов птиц, которых сразу же после ЧП обвинили во всех бедах, они не видели.

Самолет "Москва - Симферополь", севший на кукурузное поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не верю, что это птицы. Неполадки начались сразу после взлёта, буквально через несколько секунд. Думаю самолет был технички не исправен, а вину просто сваливают на пернатых. Правый двигатель дал сбой. Началась вибрация. Хлопки, вспышки... Пилоты приняли решение садиться. И сделали всё максимально хорошо. Земля в кукурузном поле была мокрой - и мы просто скользили по ней, - говорит Артемий в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

«ЭВАКУАЦИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

В тот же день пассажирам предложили вылететь в Крым другим рейсом. Но, натерпевшись страха, многие из них отказались.

- Я раньше не боялась самолетов. Но больше никогда не поднимусь по трапу. Было очень страшно. Когда начали снижаться, я просто обхватила голову руками и мысленно попрощалась с жизнью, я была уверена, что умру. А деньги за билет мне уже компенсировали. Летела к родителям, которые отдыхают в Крыму, - рассказала «КП» Юлия Орищук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726118" frameborder="0"></iframe> "Я бы и сама без них выбежала из самолета" - пассажир аварийного рейса Юлия о действиях экипажа.Александр РОГОЗА

Большинство пассажиров думают, что неисправность была именно в самолете. А вот действиями экипажа восхищены абсолютно все.

- Бортпроводники быстро отреагировали, помогали всем выбраться из самолета, давки не было. Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Не ощущалось запаха гари в салоне, но трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, «скорые» и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу, - рассказала «КП» Светлана Гончарова.

В ТЕМУ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова (подробности)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле

В оба двигателя попали птицы (подробнее)