2019-08-15T15:20:27+03:00
Происшествия

Пассажиры А321, севшего в Подмосковье: «Земля в кукурузном поле была мокрой - и мы просто скользили по ней»

В версию со стаей птиц, которые залетели в двигатель, верят не все пассажиры [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Большинство пассажиров думают, что неисправность была именно в самолете.Большинство пассажиров думают, что неисправность была именно в самолете.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Навестить родственников, погреться на крымском солнышке, решить срочные дела в бизнесе летели вчера утром в Симферополь пассажиры борта «Уральских авиалиний» Airbus А321. Но через несколько секунд после взлета (в 6.15) с подмосковного аэродрома "Жуковский" приборы сообщили о неполадках. В авиакомпании утверждают, что несколько птиц попали в один из двигателей (правый), и он загорелся. Пилоты — командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин — не стали возвращаться в аэропорт вылета, а решили совершить экстренную посадку на кукурузное поле (в 6.16). Это менее чем в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

«Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

Сажали самолет без шасси, так что он буквально прокатился на пузе по мокрой земле. Было жестко, но, чудом обошлось без жертв.

Действиями экипажа восхищены абсолютно все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действиями экипажа восхищены абсолютно все.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они самостоятельно покинули борт по надувным трапам. На земле людей ждали бригады скорой помощи. У большинства ссадины, синяки и ушибы (см. «Вопрос ребром»).

«Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЭТО ПТИЦЫ»

Видеокадры, которые делали спасшиеся пассажиры, оказавшись на земле, облетели соцсети. Люди были счастливы, что остались живы: крестились, целовали землю и обнимали друг друга. Этот день они точно никогда не забудут.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

- Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, - рассказал «КП» Артемий Поляков.

"Проблемы начались, когда самолет предпринял попытку оторваться от земли" - пассажир аварийного рейса.Александр РОГОЗА

Молодой человек летел в Крым на отдых вместе с другом. Оба отделались ссадинами и царапинами. После приземления продвинутые молодые парни принялись делать фото. Но никаких следов птиц, которых сразу же после ЧП обвинили во всех бедах, они не видели.

Самолет "Москва - Симферополь", севший на кукурузное поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет "Москва - Симферополь", севший на кукурузное поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не верю, что это птицы. Неполадки начались сразу после взлёта, буквально через несколько секунд. Думаю самолет был технички не исправен, а вину просто сваливают на пернатых. Правый двигатель дал сбой. Началась вибрация. Хлопки, вспышки... Пилоты приняли решение садиться. И сделали всё максимально хорошо. Земля в кукурузном поле была мокрой - и мы просто скользили по ней, - говорит Артемий в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

«ЭВАКУАЦИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

В тот же день пассажирам предложили вылететь в Крым другим рейсом. Но, натерпевшись страха, многие из них отказались.

- Я раньше не боялась самолетов. Но больше никогда не поднимусь по трапу. Было очень страшно. Когда начали снижаться, я просто обхватила голову руками и мысленно попрощалась с жизнью, я была уверена, что умру. А деньги за билет мне уже компенсировали. Летела к родителям, которые отдыхают в Крыму, - рассказала «КП» Юлия Орищук.

"Я бы и сама без них выбежала из самолета" - пассажир аварийного рейса Юлия о действиях экипажа.Александр РОГОЗА

Большинство пассажиров думают, что неисправность была именно в самолете. А вот действиями экипажа восхищены абсолютно все.

- Бортпроводники быстро отреагировали, помогали всем выбраться из самолета, давки не было. Были один-два человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Не ощущалось запаха гари в салоне, но трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении! Эвакуация на высшем уровне, «скорые» и МЧС сразу отреагировали. И это один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу, - рассказала «КП» Светлана Гончарова.

В ТЕМУ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова (подробности)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле

В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь
Автор первого советского фильма-катастрофы Александр Митта уверен, что такой сюжет — находка для сценаристов [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 1 апреля
Макгрегор ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321
Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковой
Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 сесть на поле было единственно верным
Минтранс опубликовал новые нормы по установке дорожных камер
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Турецкие отели могут отказаться от системы все включено
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"