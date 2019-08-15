Власти Подмосковья планируют возместить ущерб владельцу кукурузного поля, на которое приземлился самолет
О чудесном кукурузном поле, которое стало «мягкой подстилкой», при жесткой посадке самолета, следовавшего в Симферополь, задумались в первую очередь на сельхозпредприятии «РусМолоко». Это их поле, их кукуруза. Часть урожая смята, в поле стоит самолет, работы временно вести запрещено.
- Ваша кукуруза? – звоню в предприятие «РусМолоко».
- Пусть руководство говорит, - отвечают по телефону.
«С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.
Руководство заявило, что пострадавшая кукуруза – кормовая. Это гибридные сорта, которые должны были пойти, как заготовка на зиму для скота.
- «РусМолоко» занимает 1 место в Московской области и 5 место в России по производству сырого молока. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 15 тысяч голов. Валовый надой в 2015 году составил 34,5 тысяч тонн, - сообщают в компании о своих масштабах.
Конечно, можно анализировать, что утраченный урожай приведет к тому, что коровы меньше съедят, а значит дадут меньше молока. Но это сложная математика, которая пока не имеет конкретных цифр. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области говорят, что пока рано считать ущерб, нанесенный урожаю кукурузы после посадки самолета. Его обязательно подсчитают, но после окончания работы – сейчас на месте следователи и правоохранительные органы.
- Аварийную посадку самолет из аэропорта Жуковского произвел на поле сельхозпредприятия «РусМолоко», отделение Раменское. Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал. Поврежденную площадь посчитать в данный момент невозможно, все оцеплено и на территорию никого не пропускают. Работает Следственный комитет. О размере ущерба и возможности возмещения понесенных затрат сообщим немного позже, - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Однако власти уже сейчас говорят, что будет рассмотрена возможность возмещения понесенных затрат для владельца кукурузного поля.
Напомним, что утром 15 августа самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва-Симферополь, совершил жесткую посадку в Раменском районе. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все живы.
Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.
КСТАТИ
Когда самолет уберут с поля?
- В поле Раменского района, где приземлился самолет Airbus А-321, продолжают работать следователи. После завершения работ (а для этого могут понадобиться сутки) начнется эвакуация (транспортировка) самолета, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Московской области.
КСТАТИ
Как сажают самолеты на брюхо
Журналист "КП" Евгений Черных вспоминает две истории, аналогичные посадке в Жуковском (подробности)
Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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