50-летняя Таня Буланова на пляже выглядит как девочка

Поющую о тяжкой женской доле Татьяну Буланову сложно представить без яркого макияжа и вечернего платья в пол. Артистка предпочитает яркую помаду и черные стрелки на глазах. Свои идеальные скулы она подчеркивает румянцем, а на голове исполнительницы всегда тщательно уложенная прическа. Однако на отдыхе звезда решила отдохнуть от мейкапа и показала свою естественную красоту.

Татьяна Буланова улетела на край земли в райский уголок под названием Мальдивы. На отдыхе певица наслаждается солнцем, океаном и покоем. На одном из последних фото артистка предстала без косметики. Она сидит на пляже и пьет кокосовое молоко.

Поклонники, увидев снимок, не поверили свои глазам. В девушке на фото артистку и вправду не узнать. "Как девочка-подросток!", "Красотка!", "Не узнать", "Вас не узнать", "Сама не своя", "Привык видеть на концертах и даже сначала не узнал", "Красавица Танюша", - отреагировала публика на смелый лук звезды.

bulanovafanclub Таня Буланова на Мальдивах

Фолловеры пожелали любимице здоровья, сил, энергии и замечательного отдыха. Они наперебой делают исполнительнице комплименты о ее неотразимости и цветущем внешнем виде.

Действительно, в этой миниатюрной и худенькой туристке трудно узнать 50-летнюю звезду эстрады. Кстати, минувшей зимой накануне юбилея Буланова ездила в клинику, специализирующуюся на очищении организма на клеточном уровне. Возможно, благодаря детокс-диете Татьяна омолодилась.

bulanova.official Татьяна Буланова во время выступления

Правда, певице пока никак не удается найти себе принца на белом коне. После развода с футболистом Владиславом Радимовым у артистки пока не получается снова обрести женское счастье. Татьяна полностью погружена в заботы об 11-летнем сыне.