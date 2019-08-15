Устаревшие СанПиНы для общепита заменит «Белая книга»

Требования к ресторанному бизнесу существенно сократят и обновят. В новых правила не будет устаревших санитарных норм: например, о том, что посуду нужно мыть только ветошью (а не посудомоечной машиной). Не нужно будет готовить омлет в духовке и устраивать в помещениях кафе отдельную яйцебитню. Зато четко расписано, как нужно мыть руки, избавляться от отходов и работать с аллергенными продуктами.

«Белую книгу» для предприятий общепита презентовал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он лично вручил 194-страничное руководство для владельцев кафе и ресторанов одной из самых ярых борцов с СанПиНом, владелице сети кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой.

Фотографией Белой книги поделился в соцсетях министр правительства РФ Максим Орешкин.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В «Белой книге» собраны все обязательные стандарты и требования к индустрии общественного питания - рассказала «КП» Татулова. - Документ имеет огромное значение. От СанПиН он отличается принципиально. Если раньше регламентировали процесс работы: как именно нужно чистить картошку, резать овощи, бить яйца, убирать помещение, то теперь это требования к результату. Раньше бизнес не мог использовать современные технологии, теперь им дают зеленый свет.

По словам главы Минэкономики, документ еще дорабатывается. До официального утверждения в январе 2020 года все заинтересованные могут прочитать выложенное в открытый доступ руководство, и внести свои предложения в пилотную версию.

В новых обязательных требованиях есть правила пищевой безопасности из техрегламента Таможенного союза, объяснения и рекомендации по ним, без учета многих СанПиНов. К примеру, снимать кольца с руки при готовки еды не обязательно, можно просто надеть перчатки. Уделено внимание и безотходному производству. Аналогичные «Белые книги» появятся для отельеров, торговых сетей и других предприятий сферы услуг.