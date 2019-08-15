В пару к шахматному коню Путина отыскали слона

Два месяца назад Владимиру Путину на раскопках, которые сейчас проходят в Кремле, показывали первые находки, и среди них была вырезанная из кости фигурка шахматного коня XVIII века. С тех пор археологи углубились еще на метр, а в компанию к коню добавился еще и костяной шахматный слон.

- Но слон старше, - пояснила сотрудник института археологии Инна Кузина, раскладывая на столе находки. - Занятно, что мы сейчас нашли более тысячи артефактов, и примерно 20 процентов из них — подковки для сапог.

На столе, действительно, лежит кучка подковок с гвоздями впечатляющей величины.

- Здесь же был Разрядный приказ, военные, а кто к ним ходит? Мужчины! - пояснила Кузина. - Вот они использовали подковки, пороги-то обивать.

- А почему такие длинные гвозди?

- Раньше такая мода была на огромные каблуки мужских сапог — считалось, что между подошвой и землей у каблука должен быть такой зазор, чтобы воробей мог пролететь.

Нынешние раскопки уникальны, никогда историкам не позволяли планомерно работать в Кремле. Сейчас примерно половину раскопа в Тайницком саду занимает найденный археологами фундамент бывшего здания Приказов. Что с одной стороны, очень интересная находка, а с другой — она фактически закрывает возможность добраться до более ранних и гораздо более интересных слоев истории Кремля.

- Я тоже сначала расстроился, но посмотрите — она же прекрасна! - вице-президент Института археологии РАН Николай Макаров указывает на открывшуюся кладку здания Приказа. Под тем, что раньше считали крыльцом, обнаружилась небольшая, но отлично сохранившаяся комнатка с очень красивой кладкой. Историки считают, что это ледник, где хранились припасы работавших в Приказах.

Археологи уже миновали культурный слой XVII века, пройдя эпоху Романовых и добравшись до времен Бориса Годунова и Ивана Грозного.

- Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров, - рассказал Макаров. - Мы видим в раскопе огромные завалы углей, которые остались от каких-то сгоревших строений. Мы пока не можем точно датировать этот пожар и связать его с определенными историческими событиями. Может быть, это знаменитый пожар 1571 года, когда Москва была захвачена ханом Давлет-Гиреем, который сжег город. Хотя Кремль не был занят Давлет-Гиреем, но сильно пострадал от пожаров.

Через месяц кремлевский «полевой сезон» будет закрыт, но в следующем году он продолжится и должен принести, как надеются историки, самое интересное. Ведь каждая находка более раннего времени способна фактически переписать историю.

- Нам предстоит пройти еще полтора метра культурного слоя, - рассказал о перспективах Макаров. - Думаю, что к концу сезона 2020 года мы достигнем этих напластований, которые относятся к раннему железному веку.