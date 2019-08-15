2019-08-15T17:44:37+03:00
Общество

Евгения Васильева признана мамой

Хамовнический ЗАГС не хотел регистрировать экс-чиновницу минобороны Евгению Васильеву как родительницу мальчика от суррогатной матери, но суд вынес иное решение
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Евгения ВасильеваЕвгения ВасильеваФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Мещанский суд удовлетворил иск 40-летней Евгении Васильевой. Бывшая начальник департамента имущественных отношений Минобороны уже 31 июля получила решении суда в ее пользу по поводу суррогатного ребенка, но стало известно об этом лишь сейчас.

Эффектная блондинка, Васильева три года назад была приговорена к 5-летнему сроку за мошенничество при продаже имущества Минобороны. Но за решеткой пробыла не более трех месяцев. Она возместила ущерб государству в размере 200 миллионов рублей. И уже 25 августа 2015-го покинула колонию во Владимирской области. В последующие годы писала, рисовала, инсталлировала. В июле 2018-го в колонке Андрея Малахова в его журнале «Стархит» промелькнула новость о бракосочетании Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Ни подтверждения, ни опровержения этой информации ни от одной из сторон не последовало. В то же самое время Евгения с красным дипломом окончила магистратуру факультета искусств МГУ, а заодно и британскую школу дизайна.

Иск на отказ Хамовнического ЗАГСа в регистрации ее матерью мальчика, рожденного суррогатной мамой, Васильева подала в средине июля 2019-го, а через две недели узнала о положительном для себя решении. Показательно, что чиновники отказывали Евгении из-за того, что на момент рождения ребенка она в официальном браке не состояла.

Вот как прокомментировал ситуацию известный адвокат, специалист по семейным делам Андрей САРЫЧЕВ:

- У нас есть федеральный закон 323 от 2011 года. По нему мужчина и женщина как состоящие так и не состоящие в браке имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного согласия. Но и одинокая женщина так же имеет на это право. Технологии могут быть разными и применяться как мужчиной, так и женщиной - не важно, состоят они в браке - или нет! Вынашивание ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью и одинокой женщиной прямо предусматривает суррогатное материнство. В пользу одиноких женщины. Что и подтверждается решением Мещанского суда. Который признал незаконным решение ЗАГСа о признании матери ребенка. Кстати, законодательство о суррогатном материнстве в России считается одним из самых либеральных в мире.

Срок обжалования - месяц. Но маловероятно, что обжалуют. ЗАГСу в принципе все-равно. Им нужно решение суда, которе обяжет его это сделать. Вопрос суррогатного материнства — как и деньги — любят тишину. И не думаю, что Васильева собиралась предавать это какой-либо огласке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело Оборонсервиса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Новости 24
Гибралтар освободил захваченный супертанкер Grace 1
С мужчиной, захватившим парикмахерскую в Котельниках, начали переговоры
Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета выплатят по 100 тысяч рублей
В Госдуме рассказали, что будет если Турция отметит систему «Все включено»
На севере Норвегии обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода
Под Москвой неизвестный устроил стрельбу в парикмахерской
Россияне стали экономить на заграничном отдыхе
Британия ввела запрет на поставку подводных аппаратов в Россию
За 2018 год Эрмитаж и Третьяковка заработали 3,5 миллиарда рублей
Аварийная посадка А321 в Подмосковье: число пострадавших возросло до 74
Названы страны, жители которых чаще всего посещают Россию
Аварийно севший в Подмосковье самолет восстановить не смогут
11 российских вузов вошли в топ-1000 китайского рейтинга лучших вузов мира
Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 1 апреля
Макгрегор ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321