Евгения Васильева признана мамой

Мещанский суд удовлетворил иск 40-летней Евгении Васильевой. Бывшая начальник департамента имущественных отношений Минобороны уже 31 июля получила решении суда в ее пользу по поводу суррогатного ребенка, но стало известно об этом лишь сейчас.

Эффектная блондинка, Васильева три года назад была приговорена к 5-летнему сроку за мошенничество при продаже имущества Минобороны. Но за решеткой пробыла не более трех месяцев. Она возместила ущерб государству в размере 200 миллионов рублей. И уже 25 августа 2015-го покинула колонию во Владимирской области. В последующие годы писала, рисовала, инсталлировала. В июле 2018-го в колонке Андрея Малахова в его журнале «Стархит» промелькнула новость о бракосочетании Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Ни подтверждения, ни опровержения этой информации ни от одной из сторон не последовало. В то же самое время Евгения с красным дипломом окончила магистратуру факультета искусств МГУ, а заодно и британскую школу дизайна.

Иск на отказ Хамовнического ЗАГСа в регистрации ее матерью мальчика, рожденного суррогатной мамой, Васильева подала в средине июля 2019-го, а через две недели узнала о положительном для себя решении. Показательно, что чиновники отказывали Евгении из-за того, что на момент рождения ребенка она в официальном браке не состояла.

Вот как прокомментировал ситуацию известный адвокат, специалист по семейным делам Андрей САРЫЧЕВ:

- У нас есть федеральный закон 323 от 2011 года. По нему мужчина и женщина как состоящие так и не состоящие в браке имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного согласия. Но и одинокая женщина так же имеет на это право. Технологии могут быть разными и применяться как мужчиной, так и женщиной - не важно, состоят они в браке - или нет! Вынашивание ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью и одинокой женщиной прямо предусматривает суррогатное материнство. В пользу одиноких женщины. Что и подтверждается решением Мещанского суда. Который признал незаконным решение ЗАГСа о признании матери ребенка. Кстати, законодательство о суррогатном материнстве в России считается одним из самых либеральных в мире.

Срок обжалования - месяц. Но маловероятно, что обжалуют. ЗАГСу в принципе все-равно. Им нужно решение суда, которе обяжет его это сделать. Вопрос суррогатного материнства — как и деньги — любят тишину. И не думаю, что Васильева собиралась предавать это какой-либо огласке.