2019-08-15T18:43:57+03:00
Политика

Глава Курганской области попросил Путина вернуть в регионы часть компаний-налогоплательщиков

Врио губернатора доложил о начатой после назначения социальной работе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи в Ново-Огарево. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи в Ново-Огарево. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Докладывая президенту о ситуации в регионе, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков не стал лакировать действительность.

- Достаточно тяжёлые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности, - демонстрировал он главе государства слайды.

- Тарифы на электроэнергию – разрыв 4,78, - обратил внимание на разницу в Курганской и соседних регионах Путин.

- Да, очень высокий, - подтвердил Шумаков.

- Зарплаты, конечно… - продолжил изучать материалы президент.

- Крайне низкие, - признал врио губернатора. - Здесь рост госдолга. Видно, что он за последние семь лет вырос в 9 раз в регионе. Это ситуация с населением: мы видим, что количество пенсионеров, лиц старше трудоспособного возраста – 29 процентов, это на 4 процента выше показателя по России и выше всех по УФО. Самый тревожный показатель – это падение рождаемости, на 28 процентов снизилась рождаемость с 2012 года. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже.

Шумаков доложил о начатой после назначения социальной работе.

- Поработали с управляющими компаниями, навели порядок, потому что в ряде случаев просто элементарно не выполняли даже простейшие функции: не убирали мусор, собирая деньги с тех, кто платит наиболее дисциплинированно, это в первую очередь пенсионеры, - рассказал он. - По населению в этом году приняли три областных закона. Первый – о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилое строительства, 20 соток, без торгов. Условие простое: первый ребёнок. Либо дом, участок отходит в собственность бесплатно. Когда люди имеют ИЖС, рождаемость повышается намного лучше, чем в небольших квартирах, взятых в ту же ипотеку.

- К плану развития, который вы предлагаете. Вы с кем его делали, что за команда? - уточнил Путин.

- Я попросил быть куратором региона Антона Силуанова, - ответил Шумаков.

- Неплохой выбор.

- А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около, - согласился глава области.

Пользуясь случаем, он попросил президента помочь Кургану — перевести туда часть компаний-налогоплательщиков, которые связаны с регионом.

- Думаю, это справедливо, - согласился президент. - Потому что это должно ровным слоем проходить. Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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