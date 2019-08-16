Иван Билибин не любил, когда его царевен и царевичей называли «облагороженным лубком»

Есть художники, которых сразу узнаешь по картинам. «Девятый вал» - это Айвазовский. «Явление Христа народу» - Иванов с ударением на второй слог. Однако на вопрос, какой работой прославился Иван Билибин, ответит не каждый. Хотя почти каждый любовался его рисунками задолго до знакомства с творчеством Айвазовкого и Иванова. Достаточно вспомнить рисунок Билибина, на котором стоит слегка растерянный Иван-царевич, а у его ног игривая лягушка держит в лапке стрелу.

Иллюстрациями Билибина к сказкам раскрашено детство. Помимо русских народных, он оформлял еще сказки братьев Гримм, «Тысячу и одну ночь». Билибинские работы узнаешь не по названию отдельных рисунков, а по стилю, который высокоумные искусствоведы нарекли «облагороженным лубком».

Он иллюстрировал книжки, делал театральные эскизы и афиши, оформлял меню в ресторанах, придумывал почтовые открытки и марки, рисовал игральные карты. И если кто в детстве не смог познакомиться с его иллюстрациями к сказкам, те наверняка осваивали по Билибину игру в «ведьму» или подкидного.

Художник называл свой стиль древнерусским, а не лубочным. Короли и дамы в его колоде одеты сказочными витязями и принцессами в облачении с византийским оттенком. Что ни валет, то храбрый Бова Королевич или фольклорный герой Еруслан Лазаревич. Одним словом, красавцы.

Одна из самых знаменитых иллюстраций Ивана Билибина к сказке «Царевна-лягушка».Фото: wikimedia.org

Билибин и сам был хоть сегодня в артисты. Даже внешне похож не на художника (см. портрет Билибина работы Бориса Кустодиева), а на какого-нибудь оперного певца. Он и работал в театре - оформлял спектакли и придумывал костюмы к оперным постановкам.

После Октябрьской революции эмигрировал из большевистской России. Жил в Каире, Александрии, потом отправился в Париж. Странствия по свету примирили его с советской властью. Он оформил посольство СССР во Франции, создал монументальное панно «Микула Селянинович». Это позволило в 1936 году вернуться на Родину.

До войны Билибин преподавал в Академии художеств в Ленинграде, продолжая работать иллюстратором и художником театра. Когда же началась война, он умер от голода в первую же блокадную зиму 7 февраля 1942 года и был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств.