Чем пахнут розовые фламинго

Один из лучших фильмов конкурса, «Последний чёрный мужчина в Сан-Франциско» Джо Талбота был ранее показан на фестивале Сандэнс, где взял два приза. Это и портрет удивительного города, и медитация на тему ускользающей сущности места, которое мы бы хотели звать домом, и ещё одна берущая за душу история полного краха американской мечты. Герой великолепного Джимми Фэйлса, соавтора сценария и многолетнего друга режиссёра, молитвенно влюблён в викторианский дом на холме рядом с мостом Золотые ворота, постоянно его подкрашивает и подлатывает. При этом сам Джимми бездомный, живет у своего друга Монта, начинающего драматурга. Чтобы купить дом своей мечты стоимостью 4 миллиона долларов, ему не хватит и ста жизней. Поэтому Джимми символически присваивает его себе, утверждая, что его построил его родной дедушка, оттого и такая страсть. Талбот с таким профессионализмом, таким знанием дела, такой эмпатией к персонажам, таким знанием места и времени снимает свой «независимый» фильм, что легко представить себе его снимающим каких-нибудь следующих «Мстителей». Из таких суперталантливых парней и вербуется армия Голливуда.

Название фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко.

Эта участь явно не грозит французу Дамиену Манивелю. Название его фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко. С одной стороны, речь в этом слишком возвышенном для своего же блага произведении идёт о реальных детях знаменитой балерины Айседоры Дункан, к сожалению, погибших в автокатастрофе. Их мать пыталась, как могла» изжить это страшное горе в танце на музыку Скрябина. С другой стороны, детьми Айседоры невоздержанный автор почему-то считает и четырёх женщин, пробующих себя в балете. Тут и бледное существо, не выпускающее из рук книгу мемуаров Айседоры, и девочка с болезнью Дауна, и ее преподавательница танцев, и, наконец» пожилая афро-француженка, тоже похоронившая сына. Все это роднит их с великой балериной. И все благородно, печально и нисколько не интересно.

Почетного «Леопарда» в этом году вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу

К счастью, Локарно чествует и авторов совсем другого отношения к себе и к искусству. Почетного «Леопарда» в этом году вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу («Розовые фламинго», «Мамочка маньячка-убийца»). Его самый «спокойный» фильм "Лак для волос", забавная ретро-комедия о девчонке-толстухе, решившей во что бы то ни стало сделаться звездой танцевального телешоу, был трансформирован в успешный бродвейский мюзикл, а потом в голливудский римейк с переодетым в женское платье Джоном Траволтой. На фестивале представили самые забубенные фильмы Уотерса - в том числе «Полиэстер», в котором женское платье носит его любимый фрик по прозвищу Дивайн.

На фестивале представили самые забубенные фильмы Уотерса - в том числе «Полиэстер», в котором женское платье носит его любимый фрик по прозвищу Дивайн.

Фильм 1981 года, издевавшийся над мещанскими представлениями о «хорошем вкусе», был выполнен в специально изобретенном, но не прижившемся формате «Одорама». В Локарно зрителям выдавали картонка с кружками, под которыми был заключен тот или иной запах. Когда на экране герой нюхал розу или испускал газы, на экране вспыхивала нужная цифра. Потерев ключом указанный кружок, зритель должен был погрузиться в аромат, распространяемый с экрана. По факту все пахло каким-то бензином и после сеанса хотелось помыть руки. Да, некоторые идеи Уотерса постигли неудачи, чего не скажешь о его непочтительных, гадких, прорывных сатирах на «приличное общество»: они до сих пор бьют в глаз и кусаются.