2019-08-16T08:36:37+03:00
Звезды

Чем пахнут розовые фламинго

Почетного «Леопарда» в этом году в Локарно вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу
Стас ТЫРКИН
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Один из лучших фильмов конкурса - «Последний чёрный мужчина в Сан-Франциско».Один из лучших фильмов конкурса - «Последний чёрный мужчина в Сан-Франциско».
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Один из лучших фильмов конкурса, «Последний чёрный мужчина в Сан-Франциско» Джо Талбота был ранее показан на фестивале Сандэнс, где взял два приза. Это и портрет удивительного города, и медитация на тему ускользающей сущности места, которое мы бы хотели звать домом, и ещё одна берущая за душу история полного краха американской мечты. Герой великолепного Джимми Фэйлса, соавтора сценария и многолетнего друга режиссёра, молитвенно влюблён в викторианский дом на холме рядом с мостом Золотые ворота, постоянно его подкрашивает и подлатывает. При этом сам Джимми бездомный, живет у своего друга Монта, начинающего драматурга. Чтобы купить дом своей мечты стоимостью 4 миллиона долларов, ему не хватит и ста жизней. Поэтому Джимми символически присваивает его себе, утверждая, что его построил его родной дедушка, оттого и такая страсть. Талбот с таким профессионализмом, таким знанием дела, такой эмпатией к персонажам, таким знанием места и времени снимает свой «независимый» фильм, что легко представить себе его снимающим каких-нибудь следующих «Мстителей». Из таких суперталантливых парней и вербуется армия Голливуда.

Название фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко.

Название фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко.

Эта участь явно не грозит французу Дамиену Манивелю. Название его фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко. С одной стороны, речь в этом слишком возвышенном для своего же блага произведении идёт о реальных детях знаменитой балерины Айседоры Дункан, к сожалению, погибших в автокатастрофе. Их мать пыталась, как могла» изжить это страшное горе в танце на музыку Скрябина. С другой стороны, детьми Айседоры невоздержанный автор почему-то считает и четырёх женщин, пробующих себя в балете. Тут и бледное существо, не выпускающее из рук книгу мемуаров Айседоры, и девочка с болезнью Дауна, и ее преподавательница танцев, и, наконец» пожилая афро-француженка, тоже похоронившая сына. Все это роднит их с великой балериной. И все благородно, печально и нисколько не интересно.

Почетного «Леопарда» в этом году вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу

Почетного «Леопарда» в этом году вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу

К счастью, Локарно чествует и авторов совсем другого отношения к себе и к искусству. Почетного «Леопарда» в этом году вручают великому и ужасному пропагандисту «дурного вкуса» Джону Уотерсу («Розовые фламинго», «Мамочка маньячка-убийца»). Его самый «спокойный» фильм "Лак для волос", забавная ретро-комедия о девчонке-толстухе, решившей во что бы то ни стало сделаться звездой танцевального телешоу, был трансформирован в успешный бродвейский мюзикл, а потом в голливудский римейк с переодетым в женское платье Джоном Траволтой. На фестивале представили самые забубенные фильмы Уотерса - в том числе «Полиэстер», в котором женское платье носит его любимый фрик по прозвищу Дивайн.

На фестивале представили самые забубенные фильмы Уотерса - в том числе «Полиэстер», в котором женское платье носит его любимый фрик по прозвищу Дивайн.

На фестивале представили самые забубенные фильмы Уотерса - в том числе «Полиэстер», в котором женское платье носит его любимый фрик по прозвищу Дивайн.

Фильм 1981 года, издевавшийся над мещанскими представлениями о «хорошем вкусе», был выполнен в специально изобретенном, но не прижившемся формате «Одорама». В Локарно зрителям выдавали картонка с кружками, под которыми был заключен тот или иной запах. Когда на экране герой нюхал розу или испускал газы, на экране вспыхивала нужная цифра. Потерев ключом указанный кружок, зритель должен был погрузиться в аромат, распространяемый с экрана. По факту все пахло каким-то бензином и после сеанса хотелось помыть руки. Да, некоторые идеи Уотерса постигли неудачи, чего не скажешь о его непочтительных, гадких, прорывных сатирах на «приличное общество»: они до сих пор бьют в глаз и кусаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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