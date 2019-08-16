В Екатеринбурге запустили первое в России такси для маломобильных горожан

На рейс будут выходить специально оборудованные автомобили, которые позволят пассажирам заезжать внутрь транспорта.

В АВТОМОБИЛЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Внешне такие машины напоминают кареты скорой помощи и маршрутки: у них действительно увеличен кузов. В «Яндекс.Такси», которое запустило проект, рассказали, что помимо этого в автомобилях стоят раскладывающиеся рельсы и электролебедки. Последние цепляют к коляскам и автоматически поднимают из внутрь. Уже в салоне пассажира для безопасности фиксируют несколькими креплениями.

– У автомобилей стандартная комплектация: там есть все необходимое. Из дополнительного стоит фонарь, – добавляет руководитель филиала «Яндекс.Такси» на Урале Виктор Марчукайтис. – Кроме того, мы проводили тесты с людьми на колясках. Для них было важным, чтобы были окна, ведь в социальном транспорте пассажиры буквально смотрят в стену.

Пока в парк входят три автомобиля. Их собрали в компании из Нижнего Новгорода, которая также готовит машины скорой помощи по госзаказам. Каждая стоит порядка 1,1 миллиона рублей. Также к организации планирует подключиться частный перевозчик, у которого один автомобиль оборудован под нужды маломобильных горожан.

Апгрейд потребовался и водителям: они прошли обучение из двух частей.

– Нас готовили больше месяца, - рассказывает водитель такси Мизроб Умаро. – Нам объясняли, не только как правильно обращаться с техникой, но и как общаться и реагировать на нужды пассажиров с инвалидностью. После этого мы сдавали экзамены.

Перед запуском проекта в «Яндекс.Такси» поступало множество просьб от маломобильных людей. Это связано с тем, что автобусы с подъемниками осуществляют перевозки только до социальных объектов – больниц или полицейских участков. А заказывать их приходиться чуть ли не за неделю до поездки.

– Это актуальная проблема не только для Урала, но и для всей России. Потому что она касается социализации людей с инвалидностью. В Свердловской области порядка 5 тысяч людей передвигаются на колясках. И всем им нужна возможность посещать общественные места, а вызвать такси – проблема, – рассказывает вице-губернатор региона Валерий Чайников. – Кстати, для области это не стоило ни копейки.

ТЕПЕРЬ Я МОГУ ЕЗДИТЬ В ТЕАТР И НА ПИКНИК

Новый транспорт решили протестировать сразу после презентации. Для этого на место подъехали Ольга Небесная, которая передвигается на коляске более 10 лет, и Сергей Зашихин – он на коляске уже более 25 лет.

– Я передвигаюсь на электрической коляске. И обычные таксисты мне часто отказывают. У социального такси в распоряжении всего четыре машины. И работает оно только в рабочие дни – с 9 часов утра до 5 часов вечера. Все, – вздыхает Ольга. – А если какой-то форс-мажор случится позже или в выходные дни?

Она напомнила, что на колясках передвигаются не только инвалиды. Их также используют люди, пережившие инсульт, инфаркт, получившие травмы, после операции и химиотерапии. Те, кому тяжело ходить. И социальное такси их не обслужит, потому что оно для инвалидов.

– У меня самое насущное: это навестить мою маму. Она уже возрастная женщина, ходить тоже тяжело. Летом я могу как-то добраться к ней на общественном транспорте, но в другие сезоны – никак, – возмущается Ольга. – А теперь могу я к ней поехать, а может и она ко мне. Кроме того, теперь буду ездить на пикники, в театр, на все свадьбы и юбилеи, ведь мы, конечно, этого лишены. Да, нас могут довезти до больницы, но вот этой жизни у нас нет.

У Сергея коляска не электрическая. Перед заездом он переживает, что ему будут мешаться средства фиксации, однако поднимают мужчину довольно легко и внутри ему комфортно.

– Давно нужно было приобрести такие машины! Я например, могу вызвать такси и сесть на пассажирское кресло, а коляску попросить сложить в багажник. Однако с электрической такого не выйдет, – объясняет Сергей. – Да и таким пассажирам, как я, удобно: не нужно пересаживаться. И это дешевле, чем гонять автобусы с подъемниками, если едешь куда-то один.

Пока такси работает в тестовом режиме. Оно еще не появилось в приложении, заказывать придется по телефону: +7 (343) 266-66-66 . Оплачивать такое такси нужно наличными средствами. Если оно станет востребованным, такси запустят и в других регионах.