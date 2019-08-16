Около 500 жителей Ленского района воспользовались программой медпомощи в Москве

Вот уже около полутысячи из них, а это 5% всего населения района, приняли участие в программе инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - ООО «Технопарк» - совместно с Правительством Москвы и Фондом развития Ленского района.

Благодаря программе, дорога до столицы, питание, лекарства для ее участников полностью бесплатны.

Количество желающих воспользоваться возможностью получить квалифицированную помощь московских врачей уверенно растет. Многие уже вылечились, некоторые - пребывают в больницах, другие планируют воспользоваться услугами столичных стационаров в сентябре-октябре.

Пациенты, которые уже вернулись из столицы домой, поделились своими впечатлениями.

«Я проходила лечение в городе Сыктывкаре, ехала после операции домой и узнала от коллеги по работе, что есть такая программа, и нужно обратиться в нашу Яренскую ЦРБ, - рассказывает жительница Яренска Валентина. - Там определен кабинет, меня принял врач, записал все мои данные, сделал ксерокопии моих документов, направил в Москву. Спустя два часа мне уже позвонили, мы договорились о времени. Все было замечательно. Водитель был пунктуален, приехал вовремя, мы прошли регистрацию без всяких проблем. Вошли в самолет и полетели в Москву».

В столице Валентину определили в Городскую клиническую больницу №40 в терапевтическое отделение, где провели полное обследование всего организма и назначили последующее лечение.

«Меня пригласили снова. Пройдя лечение, я могу приехать, снова обследоваться, - говорит пациентка. - И врачи, и младший медицинский персонал - все очень компетентные, дружелюбные и внимательные».

Оценивая работу программы, женщина не скупится на похвалы.

«По стобалльной шкале эту программу можно оценить на 100%, - заверяет она. - Для нас она просто необходима. Ленский район - один из самых отдаленных в Архангельской области. Ехать в Архангельск, в областной наш центр, очень далеко. С пересадками это в пределах тысячи с лишним километров. И не у каждого жителя Ленского района найдутся денежные средства даже чтобы доехать. А в Яренской районной больнице и врачей таких нет и оборудования, чтобы пройти полное обследование. Меня впечатлило, как устроена программа. Для жителей Ленского района это большой шанс поправить свое здоровье. От знакомых я слышала, что многим сделали операции, очень рада за всех, ну и, конечно, за себя».