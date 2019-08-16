Россияне много знают о раке, мечтают пройти генетический тест, но не любят медосмотры

Еще в России почти 70% опрошенных готовы пользоваться услугами телемедицины, то есть консультироваться с врачом по интернету через веб-камеру, а больше 50% даже готовы пойти на прием к врачу-роботу. Такие данные приводятся в масштабном исследовании STADA Group Health Report, в котором приняли участие более 18 тысяч человек из России, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Сербии и Испании.

Нелюбовь к медосмотрам у нас в крови?

А вот с официальной медициной у россиян довольно натянутые отношения. Более 60% участников опроса из России на вопрос: «Доверяете ли вы врачам?», ответили, что «в целом доверяю, но все же стараюсь самостоятельно изучить интересующий вопрос о здоровье в интернете».

Профилактические осмотры регулярно проходят всего 19% из опрошенных россиян. В Германии же, для сравнения, 49% проходят регулярные медосмотры и более 80% абсолютно доверяют официальной медицине.

В ответах на вопрос: «Что вы ждете от общения с врачом?», большинство россиян выделили три пункта:

- Мне важно, чтобы врач мне понятно и доступно объяснил все о моем состоянии и назначил действенные лекарства.

- Мне важно, чтобы врач принимал мои опасения серьезно и выслушал меня.

- Мне важно, чтобы у врача было достаточно времени на консультацию.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Тамара Огиева, кардиолог, врач высшей категории:

- По своему опыту могу сказать, что отношение к медицине сильно отличается в больших городах и малых населенных пунктах. В большом городе у человека всегда есть возможность проконсультироваться у второго, третьего специалиста, пройти дополнительные исследования, получить заключение консилиума, если необходимо. И уровень доверия к медицине тогда, естественно, выше. В регионах же, особенно в маленьких городах, где нередко один специалист на весь район, пациенты получают меньше информации, общение с загруженным доктором ограничивается беглым осмотром и выпиской рецепта. При таком положении дел люди, естественно, ищут информацию «на стороне».

А вот нелюбовь к медосмотрам и вечный «авось» у нас в крови. Даже весьма образованные, продвинутые пациенты нередко поступают уже в запущенном состоянии. Не потому, что не было возможности пройти профилактический медосмотр, а потому что «у меня же ничего не болело», «не было времени», «вот заболело, и я пришел».

Более 60% участников опроса из России на вопрос: «Доверяете ли вы врачам?», ответили, что «в целом доверяю, но все же стараюсь самостоятельно изучить интересующий вопрос о здоровье в интернете».Фото: Роман ЗЛОБИН

За лекарством - не к врачу, а в интернет

При покупке безрецептурных лекарств в аптеке большинство россиян сначала сами ищут информацию через интернет или опрашивая знакомых. В аптеке же их больше всего интересует, чтобы фармацевт побыстрее обслужил и не задавал лишних вопросов.

Более 68% россиян регулярно занимаются самолечением, особенно когда речь идет о «бытовых» недомоганиях. Почти каждый из нас без докторов разберется, что принять «от головы», «от живота», «от гриппа». В целом в отношении выбора препаратов россияне - самые самостоятельные в Европе.

При этом россияне - одни из самых активных в Европе покупателей интернет-аптек - их услугами пользуются или хотели бы пользоваться более половины опрошенных участников исследования. По закону в нашей стране непосредственно продажа лекарственных через онлайн-аптеки запрещена. Но человек может изучить информацию о препарате, сравнить цены и заказать лекарство, чтобы потом забрать его из обычной аптеки.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Опыхтина, к.ф.н., фармацевт:

- В такой самостоятельности - и беда, и спасение. С одной стороны наши люди, действительно подкованы в выборе лекарств, нередко даже сами себе схемы расписывают, от гипертонии, например. Но никакая даже самая подробная и достоверная информация из интернета или из справочника не заменит консультации врача. Я всегда говорю, мало знать, как работает тот или иной препарат, вопрос во взаимосвязях, в том, как взаимодействуют между собой разные лекарства. Разобраться в этом и сделать верное назначение может только дипломированный врач. Конечно, замечательно, если вы можете грамотно составить домашнюю аптечку и оказать правильную помощь при несложных недомоганиях - насморке или несварении, например. Но если появляются какие-то необычные, тревожные, непроходящие симптомы, сразу к врачу!

Мы много знаем о раке, но провериться боимся

Одним из важных пунктов исследования STADA Group Health Report были вопросы, посвященные тому, насколько осведомлены жители разных стран Европы о раке. Россияне оказались в четверке лидеров по теоретическим знаниям: 37% респондентов из России правильно ответили на несколько предложенных вопросов о профилактике и симптомах рака. На первом же месте англичане - 41% жителей Великобритании интересуются вопросами диагностики и лечения рака, на втором - испанцы (40%), на третьем - немцы (39%).

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Михайловская, врач профилактической медицины:

- Да уж, в теории мы сильны. Многие даже слишком мнительны. Но когда дело доходит до практического обследования, сдачи анализов, это для нашего человека сродни подвигу. Профильные медицинские учреждения не только в столице, но и во многих городах проводят дни открытых дверей, чтобы каждый мог пройти раннюю диагностику на предмет онкозаболеваний. Люди идут, но недостаточно. Вокруг рака в нашей стране, да и во всем мире, еще много мифов и предубеждений. Многие думают, что это все равно приговор. И лечение может лишь ненадолго продлить жизнь. Но в последние годы онкология как наука сделала сильный рывок, появились очень действенные новые технологии. Сейчас большинство видов рака полностью излечимы на первой-второй стадии. Чаще всего неуспех в лечении случается из-за того, что пациент обратился за грамотной помощью слишком поздно.