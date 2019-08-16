Зеленский украсил свой офис пингвинами в Раде

Первой оповестила народ о том, что шестой президент Украины любит искусство, замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко. Она назвала имена девяти художников, чьи работы отобрал Владимир Зеленский для создания рабочего настроения в своей администрации (которую он переименовал в офис).

Самая символическая картина - «Пингвины в Раде» (автор - Юрий Шаповал), наверное, должна наводить на мысль о том, что украинский парламент - птичий базар, а депутаты - ну сами знаете кто.

Чем ответит Рада? Какие полотна появятся на ее стенах?