2019-08-17T00:01:08+03:00
В мире

Зеленский украсил свой офис пингвинами в Раде

Украинский президент отобрал картины, чтобы оживить стены цитадели власти
Игорь ЯКУНИН
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Судя по мебели, Верховная рада Украины. Судя по пингвинам... украинские депутаты. И ведь не возразишь. Фото: facebook.comСудя по мебели, Верховная рада Украины. Судя по пингвинам... украинские депутаты. И ведь не возразишь. Фото: facebook.com
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Первой оповестила народ о том, что шестой президент Украины любит искусство, замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко. Она назвала имена девяти художников, чьи работы отобрал Владимир Зеленский для создания рабочего настроения в своей администрации (которую он переименовал в офис).

Самая символическая картина - «Пингвины в Раде» (автор - Юрий Шаповал), наверное, должна наводить на мысль о том, что украинский парламент - птичий базар, а депутаты - ну сами знаете кто.

Чем ответит Рада? Какие полотна появятся на ее стенах?

ИСТОЧНИК KP.RU

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