"Неблагодарной" обозвали пассажирку самолета А321 за видео с кукурузного поля
Москвичка Алла Гарковенко была одной из пассажирок самолета А321, который совершил жесткую посадку 15 августа в Раменском районе. Многие пассажиры рассказывали, как все произошло, снимали видео прямо на кукурузном поле, куда и приземлился на брюхе самолет. Записывала сторис и Алла Гарковенко.
- Я буду не я, если не сниму сторис. Мы разбились на авиалайнере. И мы теперь в каком-то кукурузном поле. Это ***. Весело. Сегодня я - та самая девушка, которая все снимает. Вон Дашка (подруга). Классно, да? - спросила Алла.
- Угу, - кивает Даша.
Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки.
- Мы все в грязи (показывает руки и лицо). Все прямо, как и заказывали... Крым, - сказала Алла.
Люди в соцсетях посчитали, что девушка высказывалась с саоказсом и ругалась, пока остальные пассажиры говорили слова благодарности экипажу, что все вообще остались живы.
Издание Daily Mail назвал девушку неблагодарной стриптизершей, изучив ее фото в инстаграме под ником Алла Летящая. После в адрес девушки стали писать неприятные комментарии и русскоязычные пользователи соцсетей.
- Ей жизнь спасли, а она ноет, что руку испачкала, - написала dadhamax06.
- Празднуй свой второй День рождения и благодари пилотов, что сейчас тебя не кусками по полю собирают. Испачкалась она, - возмутился tudeysazan.
Особо высказываться на этот счет теперь девушка не хочет.
- Все набросились, потому что вы показали сторис, где у вас на руках грязь? - спрашиваю у девушки.
- Не знаю. Я не хочу ни с кем разговаривать, извините, - ответила "КП" Алла Гарковенко.
В соцсетях девушка попыталась оправдаться и написала: "Вот мне интересно, каждый человек в стрессовых ситуациях проявляет себя по-разному. Разве можно его за это осуждать?"
В соцсетях Аллу затравили, в ее адрес стали сыпаться оскорбления. Девушка ищет адвоката, который поможет ей выбраться из этой ситуации, а также планирует судиться с британскими СМИ, которые назвали ее неблагодарной стриптизершей.
Задело ее и то, что из сторис взяли видео без ее разрешения. Британские СМИ, по мнению девушки, получили за это хорошие деньги. Поэтому она намерена судиться за авторские права. Если суд пройдет удачно и она отсудит деньги, то готова отдать их пилотам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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