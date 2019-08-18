Сын Валерии тайно женился на однокласснице

Певица Валерия всегда гордилась своим старшим сыном. За плечами у 24-летнего Артемия Шульгина престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли, которые парень окончил с отличием и с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас юноша нашел себя в продюсировании, возглавив в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group.

Фото: архив Артемия Шульгина

- На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит, - рассказал «КП» продюсер Иосиф Пригожин, который вырастил Артемия и считает его своим сыном. - В прошлом месяце Тема женился на своей девушке Наташе. Тема вместе с ней учился в школе в Швейцарии и в университете. А потом ребята взяли и тайно расписались в Монтре. Тема уже давно не живет за счет родителей, а сам пока не готов профинансировать большой праздник, поэтому свадьбы пока не было, только регистрация. Его девушка Наташа из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии. Мы просто не знали, что у них с Темой отношения. Но нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: «Вот такая тебе нужна жена!» Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются. Свои отношения они долго держали в тайне. 25 августа Теме исполнится 25 лет. Там соберутся все родственники, отметим заодно и свадьбу сына.