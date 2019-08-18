2019-08-18T10:01:05+03:00
Звезды

Сын Валерии тайно женился на однокласснице

Никого из родственников 24-летнего Артемия на свадьбе не было [эксклюзив kp.ru]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Фото: архив Артемия ШульгинаФото: архив Артемия Шульгина
Изменить размер текста:

Певица Валерия всегда гордилась своим старшим сыном. За плечами у 24-летнего Артемия Шульгина престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли, которые парень окончил с отличием и с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас юноша нашел себя в продюсировании, возглавив в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group.

Фото: архив Артемия Шульгина

Фото: архив Артемия Шульгина

- На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит, - рассказал «КП» продюсер Иосиф Пригожин, который вырастил Артемия и считает его своим сыном. - В прошлом месяце Тема женился на своей девушке Наташе. Тема вместе с ней учился в школе в Швейцарии и в университете. А потом ребята взяли и тайно расписались в Монтре. Тема уже давно не живет за счет родителей, а сам пока не готов профинансировать большой праздник, поэтому свадьбы пока не было, только регистрация. Его девушка Наташа из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии. Мы просто не знали, что у них с Темой отношения. Но нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: «Вот такая тебе нужна жена!» Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются. Свои отношения они долго держали в тайне. 25 августа Теме исполнится 25 лет. Там соберутся все родственники, отметим заодно и свадьбу сына.

artemynikartemynik
Артемий Шульгин, Иосиф Пригожин и Валерия
4037 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крупный пожар уничтожил рынок во Франции
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Миочич стал четвертым спортсменом в истории UFC, дважды завоевавшим чемпионский пояс
ДТП с автобусом в Перми: восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позоре» судейства
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, пострадали более 180 человек
Погода в Москве на 18 августа 2019 года: кратковременный дождь и +22
В США рассказали о преимуществах российского флота
Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321
За сутки в России потушили 53 лесных пожара
Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек
При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб, второй получил серьезные травмы
Депутат ВР заявил, что Украина «убивает» своё производство и научно-техническое будущее
Порошенко: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность»
Глава Минфина Аргентины подал в отставку из-за падения курса песо