В Москве автобус с туристами из Китая протаранил столб

Авария с участием автобуса с туристами из КНР произошла в Москве на улице шоссе Энтузиастов утром в воскресенье, 18 августа. Во время движения водитель не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в фонарный столб. К счастью, скорость движения была невысокой.

Авария с туристическим автобусом попала на видео.Фото: кадр с видео

- Госпитализация ни одному из пассажиров не потребовалась. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливается причины аварии, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Всего в автобусе находилось 32 туриста. По разным данным, за медицинской помощью обратились от 20 до 28 человек. У всех ушибы и ссадины.

Водитель автобуса не справился с управлением и нарушил правила.Фото: кадр с видео

На перекрестке со светофором водитель автобуса решил объехать ряды уже остановившихся машин.Фото: кадр с видео

Тем временем очевидцы публикуют видео с места ДТП. Судя по кадрам, в столкновении виноват водитель автобуса. На регулируемом перекрестке он решил объехать ряды уже остановившихся машин. Во время странного маневра автобус занесло на обочину.

Сейчас полиция изучает документы и проверяет подлинность лицензии на перевозку пассажиров.

Китайские туристы в время аварии получили ушибы и ссадины.Фото: кадр с видео