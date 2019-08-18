2019-08-18T13:42:04+03:00
Звезды

Иван Ургант показал красавицу дочку в день ее 19-летия

Шоумен трогательно поздравил Эрику с днем рождения [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Иван Ургант поздравил старшую дочь с 19-летием. Фото: Инстаграм.Иван Ургант поздравил старшую дочь с 19-летием. Фото: Инстаграм.
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В 41 год Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. В Инстаграме телеведущий трогательно поздравил Эрику с 19-летием, которое девушка отмечает 18 августа. Ургант поделился снимком наследницы, сделанным во время их недавнего отпуска в Европе, и нежно напомнил, что любит ее.

Поклонники артиста немедленно отметили, что Эрика выросла настоящей красавицей. Яркая внешность девушки наверняка обращает на себя внимание поклонников за океаном, где живет дочь шоумена. В США Эрика уехала пару лет назад на учебу. В прошлом году девушка закончила школу и поступила в американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке.

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В Инстаграме Эрика рассказывала, как нелегко ей было поступить в это престижное учебное заведение (в этой школе, например, учился сын Бекхэмов Бруклин и дети многих других западных знаменитостей). От дочери Урганта потребовали отобрать в качестве вступительного экзамена 15 самых лучших фоторабот для своего портфолио и написать 16 эссе на английском. Затем девушка еще 6 месяцев ждала результатов, пока не стало известно, что она принята. Эрика поселилась в самом престижном районе Нью-Йорка – на Манхэттене. Правда, она отказалась от того, чтобы родители арендовали ей квартиру, и решила жить в студенческом общежитии. Каникулы Эрика провела вместе с родителями и сестрами, они все вместе отдыхали на Средиземном море в Италии. В Инстаграме телеведущего тогда появились снимки всех трех сестер: 11-летней Нины, 4-летней Валерии и Эрики. В Италии Наталья Кикнадзе с дочками провела почти месяц, а вот Иван смог к ним выбраться только на пару недель из-за занятости.

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Сёстры любят с волнением вспоминать о своём радостном детстве, проведённом в Москве.
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В одном из интервью Ургант рассказывал, что старается проводить с дочками как можно больше времени, но, к сожалению, из-за работы это не всегда удается. Иван чувствует, что сейчас его дочки с удовольствием общаются с ним, но переживает, что с возрастом он может стать им менее интересен.

- Детям никогда не бывает достаточно времени, которое ты с ними проводишь, - считает шоумен. – Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня и сказала: «Ну все, пап, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим.

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Средняя дочь шоумена Нина
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Свою среднюю дочь Нину Иван назвал в честь знаменитой бабушки – звезды советского кино Нины Ургант. Младшую – в честь мамы, покойной Валерии Киселевой, народной артистки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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