Дзюбе грозит дисквалификация за длинный язык

Матч чемпионата России по футболу «Зенит» - «Ахмат» (0:0) запомнится не забитыми голами, а яркими высказываниями и даже оскорблениями в адрес арбитров.

Игра на стадионе в Санкт-Петербурге чуть не завершилась потасовкой, а несколько игроков питерской команды после финального свистка пошли разбираться с главным арбитром матча Сергеем Матюниным. Разнимать их на поле побежали тренеры "Зенита", а один из них, Виллиам Де Оливейра, сам вступил в перепалку с судьями. В этот момент к бразильцу подошел главный тренер «Зенита» Сергей Семак и крикнул: "Не надо с этими козлами разговаривать".

А вскоре в микст-зону первым пришёл нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

СКАЗАНО!

— Как это возможно: на одном матче у нас есть ВАР (видеопомощь арбитрам), на другом его нет? Мы чистый гол забили. Я считаю, что Матюнин сегодня просто герой матча. Что это такое вообще было? У нас в стартовавшем чемпионате все играют хорошо, кроме судей. Мне кажется, что им уже нужно прибавлять... Матюнин – лучший игрок матча! Сейчас послушаем Егорова (руководитель судейского корпуса — Ред.), фантазёра.

(Артем Дзюба, нападающий «Зенита» - в микст-зоне после матча)

ОТВЕЧЕНО

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать.

Что касается слов Семака, конечно, некрасиво все это. Они не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК (Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС) »

(Семён Андреев, глава комитета по этике РФС — в интервью Sport24.)

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