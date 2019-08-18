Университет больше каждого из нас

Политические события последних месяцев в Москве, связанные с выборами в городскую думу, стали очагами идеологических конфликтов, горячей темой для многих. Волна коллективных выступлений, в том числе письменных, многократно усиливается, а растущий градус манифестарной и ультимативной риторики, не проясняет суть происходящего. Как проявить свою гражданскую, профессиональную, корпоративную позицию, чтобы получить результат и при этом не попасть в ловушку провокаций? Как трезво оценить ситуацию и все риски, создаваемые для университета? Думаю, эти сложные вопросы стоят сейчас на нашей общей повестке для каждого члена университетской общности. Собственно эти мотивы и побудили меня выступить от своего имени.

Тема "университет и политика" имеет глубокие корни в истории давней и совсем близкой для нас. Университет вынужденно меняет свою роль в новых политических контекстах, обладая очень мощным строительным свойством - он порождает и оформляет поколение, создавая новую стилистику политической культуры.

Елена Пенская, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Департамента общей и прикладной филологии Факультета гуманитарных наук. Фото: сайт НИУ ВШЭ

Мне хотелось бы честно и открыто высказать то, что меня беспокоит, по возможности избежав демагогических рассуждений, потому что в происходящем вижу и свою личную ответственность.

Сегодня университет помогает в защите Егора Жукова, как защищал и раньше любого своего сотрудника и студента, попавшего в сложные обстоятельства. В рамках правового поля предприняты необходимые действия. Его поддерживают многие преподаватели, сотрудники, студенты. Они выходят на пикеты, организуют протесты в сетях. У одних это просто позиция в защиту товарища, другие отстаивают изменение выборного законодательства, третьи выступают с политическими лозунгами. Каждый действует, имея право на выражение своей позиции как любой гражданин России.

Но меня в данной ситуации тревожит вот что: все эти выступления проходят под именем университета, втягивая его в политику, используя в ВШЭ политических целях. Отдельные группы выступают от имени всего университета, что неизбежно вызывает политические конфронтации, разделение на своих и чужих по идеологическим принципам. Война меморандумов вовлекает университет в атмосферу внутренних баррикад, опасного напряжения и раскола. И в этом я вижу реальную опасность и серьезные риски.

Университет - это огромный мир со своими правилами общежития. В нем уживаются противоположные тенденции, научные направления и школы, люди разных политических взглядов. И этот плюрализм составляет едва ли не главную ценность, которую очень легко утратить, впуская политическую борьбу в стены университета.

Какую стратегию выбрать сегодня?

Мне кажется, задача университета - открыть возможности для обсуждения, вырабатывать не только аналитические инструменты, но культуру диалога.

И это трудная работа, которой приходится учиться. Долго и терпеливо. С каждым поколением, воспитанным в университете, такой опыт распространяется на все общество. Для незрелой еще и конфронтационной политической культуры России в нем огромное капитальное благо.

Университет - это ответственность взрослых людей, понимающих механизмы происходящего. Для меня здесь ключевое слово - ответственность. Да, это целая культура коммуникации, непростых обсуждений, поиска общих переговорных точек.

Мне дорога атмосфера интеллектуальной и идеологической свободы. Мне дорог каждый студент, благополучный и попавший в трудную ситуацию. Мне дорога сегодняшняя независимость ВШЭ как самостоятельного сильного игрока в научном и образовательном поле. Вслед за своим учителем Анной Ивановной Журавлевой (1938-2009), профессором МГУ, школу которой в свое время прошли многие коллеги-филологи, я бы хотела повторить: "Университет больше каждого из нас". Устойчивость университета сохраняется в том, что он не допускает идеологической радикализации и сведения счетов, а преподаватели и студенты оставляют свои политические пристрастия за пределами аудиторий, не позволяя превратить лекции, семинары в трибуну и в политических разборках разрушить университет.