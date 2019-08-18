Почти половина россиян хоть раз занимались сексом в машине

83% россиян используют автомобили не только для поездок. Это следует из исследования онлайн-сервиса по обслуживанию машин Uremont, которое изучили РИА Новости.

Самая распространенная дополнительная функция авто — романтическая. Почти половина опрошенных призналась, что хоть раз уединялась в салоне для амурных утех.

Другие распространенные варианты ответа касаются дел, которые можно совместить с вождением. Многие рассказали, что говорят за рулем по телефону или даже умудряются работать. А кому-то приходится регулярно завтракать в машине, чтобы не опоздать на работу.

- То, что в транспортном средстве люди могут работать с ноутбука или смартфона, обедать, закономерно - темп жизни быстрый, особенно в мегаполисах, и приходится приспосабливаться, - прокомментировал основатель Uremont Артур Терисаян.

Были и экзотические варианты ответов. Так, несколько опрошенных заявили, что поскольку в холодное время года выезжать побаиваются, то хранят в багажнике и салоне заготовки на зиму. Другие используют только аудиосистему своего железного коня — чтобы на даче веселее работалось.

Несколько человек рассказали, что вынуждены даже ночевать в машине.

КОНКРЕТНО

Что россияне делают в машине?

41,9% - занимаются сексом

24,5% - общаются по телефону

9,4% - работают или учатся

9% - едят