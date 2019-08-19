Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»

Три тысячи чертей! Вот это новости. Шоу «Голос.60+» — осенняя забава, предваряющая основной турнир «Голоса» — пополнился двумя крутыми новичками. Которых ни в шоу «Голос.Дети», ни в шоу «Голос» мы ранее не видели.

В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия. Вместе с ними обучать дедушек и бабушек вокалу будут Лев Лещенко и Пелагея — наставники первого сезона этой версии шоу.

Лев Лещенко также будет обучать участников этого сезона.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Очевидно, что Михаил Боярский следит за проектом. Он не так давно высказывался по поводу аннулирования результатов детского «Голоса», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

- Сам факт того, что произошел инцидент, неприятен, но то, что детям сделали приятно — это лучше, чем ничего, - говорил артист. - Все-таки они получили какую-то радость от шоу. Это хорошо.

Кроме того, в 2014 году Боярский спел во время одного из этапов шоу с Александрой Воробьевой и Валентиной Бирюковой песню Nowhere Man группы The Beatles. Наверняка знаменитый ленинградец представлял себя не только на сцене, но и в красном кресле «Голоса».

Пелагея постоянно участвует в популярном шоу в качестве наставницы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Валерию же прочили в наставники шоу с самого первого сезона, но певица ни разу не попадала ни в один из составов проекта. Тем интереснее — великолепие и экспрессию двух блондинок уравновесят благородные седины ветеранов сцены. Интересно, Боярский при дамах останется в шляпе?

Кстати, по поводу победы дочки Алсу высказывалась и Валерия. Но совершенно противоположным образом.

В Останкино прошел кастинг на шоу "Голос. 60+". Фото Максим ЛИ

- Я не понимаю, почему, если это дочка известного человека, значит точно дело нечисто, априори все купили, - удивилась певица. - Таким детям сложнее, изначально на них смотрят через призму предупреждения, она объективно спела хорошо. Микелла очень талантливая девочка, мне очень нравится ее своеобразная манера, в такой манере пела она одна, у нее большой диапазон, голос звучит по всему диапазону, да, были небольшие огрехи, но они были у всех в финале, они дети. Микелла объективно спела хорошо.

После песни на украинском этот музыкант резко сменил курс, исполнив "Севастопольский вальс". Фото Максим ЛИ

Фрезеровщик, КВНщик, переводчик и доцент кто пришел на кастинг второго сезона шоу Голос 60+.

Состав участников определится на глазах публики, но мы уже знаем, что среди претендентов на участие в шоу есть весьма интересные профи: фрезеровщик кондитерской фабрики, кандидат технических наук и доцент МИСИС, поющий на лекциях, профессор ГИТИСа, итальянец с болгарскими корнями Стефано по фамилии Войс и даже КВНщик с 30-летним стажем Михаил Манзон, а еще весьма известные (в прошлом) артисты. Солисты популярных советских ансамблей — Евгений Гетманский из ВИА «Круг», Олег Слепцов из «Самоцветов», Валерий Диордица из ВИА «Цветы». Все участники проекта — старше 60 лет.

Участник нового сезона Евгений Гетманский, ВИА "Круг"Фото: Личный архив

ПРАВИЛА ПРОЕКТА

В эфир выйдет два выпуска слепых прослушиваний. Затем один этап поединков, на котором артисты посоревнуются за выход в финал, а уж там за победу поборются четыре лучших вокалиста. Ведет проект Дмитрий Нагиев. Помимо лучшего вокалиста зрители получат возможность выбрать и лучшего наставника. Голосование откроют в мобильных приложениях шоу «Голос» и «Первый» на сайте Первого канала, а также в умных телевизорах с функцией Hbb TV.

Точной даты эфира пока нет, но в прошлом году Первый канал выпустил проект в сентябре.