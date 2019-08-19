2019-08-19T09:30:30+03:00
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Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»

Компанию дебютантам Михаилу Боярскому и Валерии в шоу «Голос.60+» составят Пелагея и Лев Лещенко
Егор АРЕФЬЕВ
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Знакомьтесь, новые наставники шоу «Голос.60+»: Михаил Боярский и Валерия.Знакомьтесь, новые наставники шоу «Голос.60+»: Михаил Боярский и Валерия.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Три тысячи чертей! Вот это новости. Шоу «Голос.60+» — осенняя забава, предваряющая основной турнир «Голоса» — пополнился двумя крутыми новичками. Которых ни в шоу «Голос.Дети», ни в шоу «Голос» мы ранее не видели.

В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия. Вместе с ними обучать дедушек и бабушек вокалу будут Лев Лещенко и Пелагея — наставники первого сезона этой версии шоу.

Лев Лещенко также будет обучать участников этого сезона. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лев Лещенко также будет обучать участников этого сезона.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Очевидно, что Михаил Боярский следит за проектом. Он не так давно высказывался по поводу аннулирования результатов детского «Голоса», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

- Сам факт того, что произошел инцидент, неприятен, но то, что детям сделали приятно — это лучше, чем ничего, - говорил артист. - Все-таки они получили какую-то радость от шоу. Это хорошо.

Кроме того, в 2014 году Боярский спел во время одного из этапов шоу с Александрой Воробьевой и Валентиной Бирюковой песню Nowhere Man группы The Beatles. Наверняка знаменитый ленинградец представлял себя не только на сцене, но и в красном кресле «Голоса».

Пелагея постоянно участвует в популярном шоу в качестве наставницы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пелагея постоянно участвует в популярном шоу в качестве наставницы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Валерию же прочили в наставники шоу с самого первого сезона, но певица ни разу не попадала ни в один из составов проекта. Тем интереснее — великолепие и экспрессию двух блондинок уравновесят благородные седины ветеранов сцены. Интересно, Боярский при дамах останется в шляпе?

Кстати, по поводу победы дочки Алсу высказывалась и Валерия. Но совершенно противоположным образом.

В Останкино прошел кастинг на шоу "Голос. 60+". Фото Максим ЛИ

В Останкино прошел кастинг на шоу "Голос. 60+". Фото Максим ЛИ

- Я не понимаю, почему, если это дочка известного человека, значит точно дело нечисто, априори все купили, - удивилась певица. - Таким детям сложнее, изначально на них смотрят через призму предупреждения, она объективно спела хорошо. Микелла очень талантливая девочка, мне очень нравится ее своеобразная манера, в такой манере пела она одна, у нее большой диапазон, голос звучит по всему диапазону, да, были небольшие огрехи, но они были у всех в финале, они дети. Микелла объективно спела хорошо.

После песни на украинском этот музыкант резко сменил курс, исполнив "Севастопольский вальс". Фото Максим ЛИ

После песни на украинском этот музыкант резко сменил курс, исполнив "Севастопольский вальс". Фото Максим ЛИ

Фрезеровщик, КВНщик, переводчик и доцент кто пришел на кастинг второго сезона шоу Голос 60+.

Состав участников определится на глазах публики, но мы уже знаем, что среди претендентов на участие в шоу есть весьма интересные профи: фрезеровщик кондитерской фабрики, кандидат технических наук и доцент МИСИС, поющий на лекциях, профессор ГИТИСа, итальянец с болгарскими корнями Стефано по фамилии Войс и даже КВНщик с 30-летним стажем Михаил Манзон, а еще весьма известные (в прошлом) артисты. Солисты популярных советских ансамблей — Евгений Гетманский из ВИА «Круг», Олег Слепцов из «Самоцветов», Валерий Диордица из ВИА «Цветы». Все участники проекта — старше 60 лет.

Участник нового сезона Евгений Гетманский, ВИА "Круг" Фото: Личный архив

Участник нового сезона Евгений Гетманский, ВИА "Круг"Фото: Личный архив

ПРАВИЛА ПРОЕКТА

В эфир выйдет два выпуска слепых прослушиваний. Затем один этап поединков, на котором артисты посоревнуются за выход в финал, а уж там за победу поборются четыре лучших вокалиста. Ведет проект Дмитрий Нагиев. Помимо лучшего вокалиста зрители получат возможность выбрать и лучшего наставника. Голосование откроют в мобильных приложениях шоу «Голос» и «Первый» на сайте Первого канала, а также в умных телевизорах с функцией Hbb TV.

Точной даты эфира пока нет, но в прошлом году Первый канал выпустил проект в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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