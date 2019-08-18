2019-08-18T19:22:41+03:00
Звезды

«Это не Пугачева!»: В Сети появились фото молодой Аллы

Поклонники вспомнили, какой артистка была 20 лет назад
Алина ЧЕРНОВА
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Минувшей весной Алла Пугачева отметила 70-летиеМинувшей весной Алла Пугачева отметила 70-летиеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Непокорные рыжие кудри и платье-балахон - такой Аллу Пугачеву привыкли видеть ее фанаты.

Именно они отыскали в своих архивах и выложили в Сеть старую фотосессию звезды для журнала Vogue 1999 года.

Прямые локоны, чёрное пальто - этот образ Аллы Борисовны создал британский фотограф Робин Деррик.

geroevageroeva
Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 "Я так хочу, чтобы лето не кончалось..."
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- Как-то я сказала Алле Борисовне, что ей очень идут гладкие волосы и минимум макияжа, какой её сделали западные стилисты в двадцать лет назад на обложке журнала Vogue,-вспоминает визажист Пугачевой Анжелика Посохова. - "Все хвалят этот образ, но это моя самая нелюбимая обложка. Это просто не Пугачева. Пугачевой должно быть много", - объяснила мне Алла Борисовна.

Примерно тоже самое Примадонна говорила в беседе с «Комсомолкой».

- Я всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такую прическу, - сказала певица. - На сцене я не могла так выступать, меня привыкли видеть другую.

Напомним: минувшей весной Алла Пугачева отметила 70-летие. Певица счастлива со своим пятым мужем Максимом Галкиным, они воспитывают общих детей, 5-летних Гарри и Лизу, рождённых суррогатной матерью.

От первого брака с артистом цирка Миколасом Орбакасом у Пугачевой есть дочь Кристина Орбакайте.

- Это моя лучшая песня, - говорит о Кристине Алла Борисовна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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