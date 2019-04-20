Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.

Застолье обошлось в немалую сумму - банкет на 150 гостей в элитном ресторане Аркадия Новикова «Ветерок» стоил более миллиона рублей. Такой подарок для именинницы сделали ее друзья.

Поздравить АБ приехали не только звезды эстрады, но и политики.

Более трёх часов на празднике провёл премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кстати, Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

allapugacheva_prima Поздравить Пугачеву приехали звезды эстрады и политики

Замок в деревне Грязь тогда был ещё только в мечтах юмориста. Поздравила Пугачеву и политик Валентина Матвиенко.

Были конечно же, и представители творческого цеха:

Никас Сафронов, Галина Волчек, Юрий Николаев, Филипп Киркоров с детьми, Никита Пресняков с женой Аленой, Игорь Гуляев, Николай Басков.

fan_nikolaibaskovfanclub Банкет для именинницы устроили ее друзья

Филипп Киркоров развлекал именинницу и ее высоких гостей своими хитами. И даже спел шуточную песню из картины «Формула любви» «Уно моменто» в дуэте с кутюрье Валентином Юдашкиным. За роялем им аккомпанировал Николай Басков.

Сама юбилярша выглядела в привычном пугачевском стиле: чёрный короткий балахон, ботфорты.

Правда фирменным кудрям изменила, выпрямив локоны.

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