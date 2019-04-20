2019-04-20T23:08:29+03:00
Звезды

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Алла Борисовна пригласила на свой день рождения 150 гостей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева провела уже после сольного концерта в Кремле.Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева провела уже после сольного концерта в Кремле.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.

Застолье обошлось в немалую сумму - банкет на 150 гостей в элитном ресторане Аркадия Новикова «Ветерок» стоил более миллиона рублей. Такой подарок для именинницы сделали ее друзья.

Поздравить АБ приехали не только звезды эстрады, но и политики.

Более трёх часов на празднике провёл премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кстати, Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

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Поздравить Пугачеву приехали звезды эстрады и политики
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Замок в деревне Грязь тогда был ещё только в мечтах юмориста. Поздравила Пугачеву и политик Валентина Матвиенко.

Были конечно же, и представители творческого цеха:

Никас Сафронов, Галина Волчек, Юрий Николаев, Филипп Киркоров с детьми, Никита Пресняков с женой Аленой, Игорь Гуляев, Николай Басков.

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Банкет для именинницы устроили ее друзья
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Филипп Киркоров развлекал именинницу и ее высоких гостей своими хитами. И даже спел шуточную песню из картины «Формула любви» «Уно моменто» в дуэте с кутюрье Валентином Юдашкиным. За роялем им аккомпанировал Николай Басков.

Сама юбилярша выглядела в привычном пугачевском стиле: чёрный короткий балахон, ботфорты.

Правда фирменным кудрям изменила, выпрямив локоны.

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КСТАТИ

Медведева, Матвиенко и Нарышкин подпевали Пугачевой на юбилейном шоу

В вип-партере на юбилейном сольнике Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце были замечены не только звезды эстрады, но и политики. Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Игорь Шувалов, замглавы Правительства России Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подпевали, как старым песням звезды, так и новым (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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