Как менялась с годами Пугачева: от мальчишеской стрижки до рыжей гривы

15 апреля день рождения у поистине народной артистки. Уже более сорока лет эта рыжая бунтарка ломает стереотипы.

Она одной из первых вышла на советскую эстраду в дерзком мини и с вызывающим макияжем. И при этом Пугачеву никто не спешил запрещать за длину юбки или за "боевую раскраску". Мол, "Арлекино" можно все. За искреннюю дерзость и талант ей многое прощалось: и скандальный нрав, и хоровод мужей и фаворитов.

Уйдя со сцены десять лет назад, она не перестала удивлять. В 64 года она с помощью суррогатной матери снова стала мамой. Ее с Максимом замечательным двойняшкам Гарри и Лизе в этом году уже исполнится шесть лет.

- Это такое счастье, что словами не передать. Сцена лечит, а дети молодят, - говорит именинница.

С появлением двойняшек у Алла Борисовны действительно открылось второе дыхание. Она похудела, стала выглядеть моложе своего паспортного возраста.

- Я вышла из образа Аллы Пугачёвой и живу теперь просто как обычный человек. Ту Аллу я не помню. И даже не знаю, где найти дверь, чтобы снова примерить на себя свой сценический образ, - признается сегодняшняя именинница.

Ну, а мы вместе со стилистами решили сделать АБ и её поклонникам подарок - напомнить, какой она может быть разной.

Алла Пугачева в 1961 году. Фото из личного архива

- На этом фото Алле 12 лет, она ученица 7 класса, - рассказывает стилист Татьяна Карматкова. - Кажется, что на снимке примерная ученица, тихоня. На самом деле характер Алла уже тогда проявляла. От общих друзей знаю, что именно в это время Алла влюбилась в своего одноклассника Владимира Штерна.

Она рассказывал мне, что у Пугачевой были ярко-рыжие волосы и боевой характер. Она была заводилой.

Однажды с её подачи класс устроил забастовку учителю математики - ребята отказались ходить на занятия, просиживали урок на лестнице. Учитель был нервный, орал на класс, Аллу это раздражало. Вот она и решила наказать его бойкотом. И она добилась своего. Преподавателя заменили.

Друзья детства Пугачевой говорят, что все эти школьные накрахмаленные воротнички и бантики для маленькой Аллы шила её мама Зинаида Архиповна.

- Она была красавицей и кокеткой. Мечтала стать актрисой и певицей. Но карьера не сложилась, поэтому все свои мечты она воплотила в своей дочери, отдала Аллу в музыкалку. Алла характером пошла в мать, - вспоминает первый муж Пугачевой и отец ее старший дочери Кристины артист цирка Миколас Орбакас.

Алла в 1965 году. Фото Валерия Арутюнова из книги "Алла-Art".

-16-летняя Алла Пугачева на записи своей первой песни "Робот", премьера которой чуть позже состоится на радиопередаче "С добрым утром". Вся страна будет напевать эту мелодию, но лицо артистки увидят лишь через десять лет, когда она победно прогремит на "Золотом Орфее" в Болгарии с хитом "Арлекино".

Аккуратная мальчишеская стрижка, задумчивый взгляд. Алла в те годы напоминает сегодняшнюю Земфиру. Все-таки не зря же она говорит, что у неё внутри сидит рокерша, - рассматривает образ юной Пугачевой фэшн-блогер Алина Ян.

Певица в 1976 году. Фото Юрия Белозерова /Фотохроника ТАСС/

К Пугачевой наконец приходит признание. Завоевав "Золотой Орфей", она становится мегазвездой.

- Я тогда себе сказала: "Алла, если ты провалишься на конкурсе, пойдёшь в управдомы!", - смеётся, вспоминая те годы Пугачева.

- В молодости Алла Борисовна легко могла бы стать лицом люксового шампуня. Посмотрите, какие у неё роскошные густые волосы. Стройная фигура, неброский макияж с модными тенденциями тех лет: брови-ниточки и классические стрелки, - говорит стилист Татьяна Карматкова.

Съемки фильма "Женщина, которая поет". Фото Анатолия Ковтуна /Фотохроника ТАСС/

-Тут Пугачевой 29 лет. Время съёмок легендарного фильма "Женщина, которая поёт". У певицы тут уже более объемная причёска, но пока еще нет её фирменной чёлки. Здесь она леди. В таком закрытом платье с яркой брошью можно и сейчас выйти в свет. Классика и элегантность никогда не выходит из моды, - считает фэшн-блогер Алина Ян.

Съемка клипа "Летние дожди", 1979 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это кадр сделан ровно 40 лет назад. Все-таки в образе скромной советской женщины в плиссированной юбке и в трикотажной кофточке с белым воротничком теряется пугачевская индивидуальность, - высказалась стилист Татьяна Карматкова.

Образы певицы к фильму "Рецитал". Фото Вячеслава Манешина из книги "Алла -Art".

- Это пробы к фильму "Рецитал". Мы планировали снять историю про девочку из деревни, которую в начале пути должна была играть Кристина Орбакайте, а потом уже и сама Алла, - вспоминает второй супруг Пугачевой режиссер Александр Стефанович. - По сюжету героиня Аллы приезжает в город и становится звездой. Рядовая история Золушки. Мы сняли только два эпизода, а потом Алла поругалась со вторым режиссёром Валентиной Ковалевой. Та ляпнула, что ей не нравится пальто Аллы.

На что Пугачева вспылила: "Ах, тебе не нравится моё пальто? А мне не нравится твоё!" И порвала её кожанку. После этого конфликта руководство "Мосфильма" фильм закрыло. Алла, конечно, переживала.

Но характер взял своё. Она всегда была очень эмоциональной, бунтаркой.

Алла с дочкой Кристиной. Снимок Вячеслава Манешина из книги "Алла-Art"

А тут Кристине 9-лет. Я посоветовал Алле продвигать образ матери - одиночки. Так родилась эта фотосессия нашего друга Валеры Плотникова.

"Одинокая советская звезда со своей дочерью Кристиной".

Семейный снимок 1981 года из личного архива Миколаса Орбакса.

- На этом фото Пугачева вместе со своим бывшим мужем Миколасом Орбакасом и их общей дочерью Кристиной. Фото сделано на отдыхе. И мы видим, что и вне сцены певица не изменяла своему тогдашнему стилю: такая же лохматенькая и с ярким макияжем. Только вместо балахонов белые брючки и просторная футболка, - говорит фэшн-блогер Алина Ян.

- У мамы создался образ сильной властной женщины. А я еще в детстве заметила, что она другая - очень ранимая, - рассказывает старшая дочь певицы Кристина Орбакайте. - И желание защитить её появилось у меня еще в школе. Потому, что нет-нет, но попадется какая-нибудь училка или какая-нибудь мамаша,которая прошипит в спину: "А, дочка ЭТОЙ пошла!" Были такие колкости...Мне с детства было все равно, что скажут о моей причёске, но если говорили при мне плохо о моей маме, у меня тихой и примерной ученицы, будто клыки сразу вырастали. Я готова была нахамить, послать мамашу какую-то ненормальную, которая посмела даже намеком обидеть мою маму. Я не контролировала себя в такие моменты.

Алла Пугачева в 1985 году. Фото Виталия Созинова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/

- Сначала балахоны для певицы шили художники "Мосфильма", потом красный балахон, впоследствии ставший её визитной карточкой сделал для неё модельер Вячеслав Зайцев, - говорит стилист Татьяна Карматкова. - Сама Пугачева называет свои балахоны "спецовкой", комфортной для сцены. Чуть позже она признается, что такие одеяния ей помогали отводить взоры от лишних кило.

Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/

- А тут Алла Борисовна в стиле диско: розовые клипсы, розовый браслет и в тон им помада и румяна. И самый шик - шёлковый пиджак. Видимо, сказывается влияние группы "АББА", музыканты которой, подружившись с советской звездой помогли ей выпустить англоязычный альбом и стать известной за границей. Она ведь была первой нашей певицей, получившей за рекордные продажи своего иностранного альбома премию "Золотой диск" в Америке. На этой фотке она типичная европейская звезда тех лет. Причёску наверняка подсмотрела у Джей Фонды, - комментирует архивный снимок певицы фэшн-блогер Алина Ян.

С Владимиром Кузьминым на записи "Звуковой дорожки 1987". Фото Романа Подэрни и Сергея Сергеева /Фотохроника ТАСС/

- Новая любовь - новый образ. Пугачева ещё в браке со своим директором Евгением Болдиным, но вот-вот подаст на развод. В её жизни появился новый спутник - рокер Владимир Кузьмин. Певица прячет балахоны в чулан. На смену им приходят лосины всевозможных цветов и ещё более яркий грим, - рассматривает фото звезды стилист Татьяна Карматкова.

Кстати, фото в лосинах сделано в Киеве, где артистка дала несколько концертов перед 50-тысячным стадионом.

Примадонна на Рождественских вечерах 1991 года. Фото Александра Шогина /ИТАР-ТАСС/

Алла Борисовне 42 года. Юбки становятся короче. Звезда временно свободна от брачных уз и фаворитов.

Алла Пугачева в 1993 году. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/

Разгар романа с молодым музыкантом Сергеем Челобановым. Алла феноменально похудела и помолодела после пластики в Швейцарии.

- Балетная пачка, блуза с рюшами и белые колготы - такое впечатление, что этот наряд Пугачева сняла с куклы в «Детском мире»,- говорит стилист Алина Ян.

Алла с Филиппом Киркоровым, 1994 год. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/.

Пугчева объявляет о свадьбе с Филиппом Киркоровым, который моложе её на 18 лет.

Артистка пытается подарить молодому мужу наследника, лечится в заграничных клиниках но, увы, беременность заканчивается выкидышем.

- А что мы не люди? Да, мы хотели ребёнка, - вспоминает Филипп Киркоров.

И добавляет, мол, в разводе с Аллой виноват только он.

- Я старался её сделать счастливой, но при всей своей любви к ней, я не был достаточно внимателен. И я рад, что сейчас она счастлива с Максимом. В наших отношениях осталось неизменным, что она по-прежнему мой самый главный советчик и друг,-резюмирует артист.

Фрагменты фотосессии для журнала "Вог", 1999 год. Фото Робина Деррика

- Как-то я сказала Алле Борисовне, что ей очень идут гладкие волосы и минимум макияжа, какой её сделали западные стилисты в 90-х на обложке журнала Вог, - вспоминает визажист Пугачевой Анжелика Посохова.

- Все хвалят этот образ, но это моя самая нелюбимая обложка. Это просто не Пугачева. Пугачевой должно быть много, - сказала мне она.

И в разговоре с "КП" Алла Борисовна как-то высказалась на эту тему:

"Я всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такую прическу. На сцене я не могла так выступать, меня привыкли видеть другую".

Алла Борисовна в 2005 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Старков

После 10 лет брака Пугачева и Киркоров объявляют о разводе.

- На красных дорожках певица улыбается, но все равно в её образе чувствуется неуверенность. Она снова поправилась и судя по наряду, остро нуждается в личном стилисте. Такое впечатление, что она только что вышла из спальни, накинув на шелковую комбинацию халат, - считает фэшн-блогер Алина Ян.

С будущим мужем Максимом Галкиным, 2007 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

- Алла Борисовна уже не скрывает свой роман с юмористом Максимом Галкиным, который младше её на 27 лет. У неё новый игривый блондинистый паричок и новая модель балахона. Обратите внимание на чуть оголенное плечико. Пугачева снова влюблена и хочет нравится своему спутнику, - говорит Татьяна Карматкова.

Свадьба с Максимом Галкиным, 2011 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Свадьба Пугачевой и Галкина. Наряды для торжества заказала у дизайнеров сама АБ. А вот за меха и бриллианты, которыми дополнила свой образ невеста, отвечал Галкин. Это был его свадебный подарок,- рассказывает фэшн-блогер Алина Ян.

Примадонна со стилистом Алишером.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Отказавшись от услуг Сергея Зверева Пугачева долго не могла найти подходящего стилиста. Но потом встретила Алишера, который сделал образ Аллы Борисовны более женственным. На смену балахонам пришёл приталенный силуэт. Парики стали более аккуратными, - делится с "КП" стилист Татьяна Карматкова.

Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С рождением двойняшек Гарри и Лизы Пугачева помолодела. Сама певица объясняет своё похудение тем, что в Израиле ей прописали таблетки, от которых она "сдулась".

- И пока что хочется ради детей выглядеть не молодящейся бабушкой, а молодой мамой, - говорит певица.

- Она снова мама и снова королева провокаций. Не каждая женщина после 40 отважится надеть юбку такой длины и колготы, имитирующие чулки. Но Галкин и Пугачева пришли на Неделю моды, а там эпатажным нарядом вряд ли кого удивишь, - говорит стилист Алина Ян.

Образы Аллы Борисовны середины 2010-х.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

-Образ певицы становится более элегантным. Стилисты хорошо поработали над звездой, превратив её из рыжей бестии в леди. Даже провокационный высокий вырез на ноге не смотрится вызывающе. Плюс прямые локоны и лёгкий макияж достойно завершают образ,-делится своим мнением стилист Татьяна Карматкова.

С 2018 года Пугачева отдает предпочтение тёмным "рокерским" нарядам.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

-Алла Борисовна снова перевоплощается в рокершу. Но на сей раз она отдаёт предпочтение своему любимому черному цвету, а не ярким лосинам, как это было во времена её романа с Кузьминым, - говорит фэшн-блогер Алина Ян.-Очки под кота Базилио, готическая бижутерия делают образ звезды ещё более загадочным.

Алла Пугачева на премьере кинофильма, февраль 2019 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Судя по всему, Пугачева решила остановиться на образе рок-звезды. Снова очки, снова кожаные вещи. Бордовый лак в стиле Светланы Лободы и яркий перстень (видимо, подарок мужа-Ред.). И даже на вечерний выход певица выбирает платье и пальто черного цвета. Алла Борисовна, черный цвет и правда стройнит, но вы в прекрасной форме. Так что смело разбавляйте "нуар" светлыми блузами, приталенными платьями пастельных оттенков, -советует юбилярше стилист Татьяна Карматкова.