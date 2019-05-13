«Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор»: Пугачева и Галкин отмечают годовщину знакомства

В 2001 году на музыкальном фестивале «Славянский базар» в гостиничном фойе столкнулись трое: супружеская пара - Алла Пугачева и Филипп Киркоров и молодой юморист Максим Галкин.

Как гласит история, именно Филипп представил Алле будущего разлучника их союза.

Но в ту встречу между Пугачевой и Галкиным зародилась лишь симпатия.

Они встретятся вскоре на юбилее общего друга. По словам Аллы Борисовны, Максим пригласил ее на танец, она согласилась.

- Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала, - рассказывала про первый танец с Галкиным Алла Пугачева.

В 2002 году Пугачева начала выходить в свет с Галкиным. Певица приехала с молодым юмористом в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр". Фото Сергей МИНАЕВ/ЭГ

- Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор, - написал Галкин в своем Инстаграме под совместной фотографией с АБ Максим, с ностальгией вспоминая о том вечере.

- Я, конечно, был поклонником, безусловным поклонником Аллы. Для меня она, как и для многих, для большинства людей в этой стране, была какой-то такой… значимой фигурой. И мне, безусловно, хотелось с ней познакомиться, как любому человеку, кто неравнодушен к ее творчеству. И сначала я познакомился с той Пугачевой, которую все знают. Я ее пригласил на танец на дне рождения нашего знакомого Шаболтая Петра Михайловича. До этого меня с ней познакомил Киркоров на «Славянском базаре», о чем до сих пор Филя периодически жалеет. Уже сейчас в шутку, но все равно… А через два месяца мы встретились на этом дне рождения в «Метрополе». И я ее пригласил на танец. А потом взял у нее телефон и позвонил, - рассказывал в интервью журналу «Сноб» Максим Галкин. - Ну конечно, я стал звонить. Алла тоже оказалась неравнодушной, и как-то так оно пошло-поехало.

Максим Галкин не раз подчеркивал, что в их семье такие же отношения, как и у любой другой супружеской пары.

В 2011 году АБ и Максим поженились. Жених подарил невесте ювелирный сет из бриллиантов и сапфиров.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Кроме, что называется, цифр в паспорте, в нашем с Аллой союзе нет ничего, что бы отличалось от жизни двух молодых людей, людей одного возраста, которые живут вместе. Разве что кроме рождения детей суррогатным способом. Потому что в принципе это физически невозможно было. А все остальное как у всех счастливых семей, - говорит Галкин. - Алла — уникальный человек, человек без возраста. Она какая-то девочка маленькая. Например, она часто бывает у разных врачей. Можно, конечно, допустить, что все врачи хотят сделать комплимент Пугачевой, но они все говорят ей: у вас организм молодой, по показателям того-сего вы гораздо моложе вашего возраста. И она действительно не теряет сексуальную притягательность с годами. Она много чего не теряет… Но для меня даже это не важно, когда души так притираются друг к другу.

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