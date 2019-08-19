«Устал быть хорошим»: почему 16-летний отличник под Ульяновском зарубил топором всю семью

Соседи Камалетдиновых в небольшом селе Патрикеево Ульяновской области утром в воскресенье не поняли, что такое: соседи не вышли в огород как обычно. А ведь самый сбор того, что есть на грядках. Дошли до их дома - спросить, не случилось ли чего.

Оказалось, еще как случилось - муж и жена лежали в коридоре в луже крови, а рядом еще и их взрослая дочь, 42-летняя Марина и ее дети - 4-летние близнецы. А вот 16-летнего сына Марины Тимура нигде не было...

Мальчик охотно помогал с близнецами, нянчил их, когда они были совсем маленькими

МАМИНА РАДОСТЬ

По сельским меркам Камалетдиновы жили очень неплохо. Марина - мама Тимура и четырехлетних близнецов, после окончания экономфакультета вела свой бизнес. Отец старшего сына давно жил отдельно, как и отец близнецов, о последнем Марина вообще рассказывать не любила, а вот Тимур с отцом иногда общался. Мама старалась дать детям все самое лучшее, по фото в соцсетях можно проследить, как рос старший сын Марины: - вот Тимур с мамой в Анапе, а вот всей семьей отмечают его день рождения. Словом рос парнишка довольным жизнью, щекастым бутузом.

Соседские мальчишки даже немного завидовали Тимуру, так мама его баловала

По всему видно, мама души не чаяла в парне, она даже на главном фото в Одноклассниках стоит с ним в обнимку.

- Он был отличником, участником и победителем олимпиад разных уровней, - рассказал «Комсомолке» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Тимур перешел в 11 класс, увлекался цифровыми технологиями, и был настоящей гордостью школы. Его даже отправляли на телешоу «Умники и умницы», правда дальше отборочного тура парню пройти не удалось, но он не подал и виду что расстроился, говорил, что на будущий год свое возьмет, да вот не случилось...

УСТАЛ БЫТЬ ХОРОШИМ

Родной отец Тимура Ильдар в прошлом прикладывался к бутылке, но в последние несколько лет одумался, бросил пагубную привычку и начал уделять больше времени сыну. Правда часто видеться не всегда удавалось — Ильдар жил в другом районе, да и сам Тимур не особенно любил бывать у отца — в его доме нет интернета.

В последний раз отец виделся с Тимуром в мае этого года. Он приезжал к бывшей жене, чтобы их навестить. Тогда в семье все было в порядке, но вскоре после того, как отец уехал, Тимур связался с плохой кампанией — его новые друзья состоят на учете у поселкового участкового. Кроме того его поведение коренным образом изменилось, он начал покуривать, дерзил матери и откровенно отказывался ее слушаться. Словом Тимур вел себя так, словно он устал быть хорошим мальчиком.

Тимур(справа) говорил друзьям о своей чудовищной идее, но они ему не поверили

НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ

Сложно сказать, когда именно у Тимура появились мысли убить семью и себя. Сейчас события нескольких предшествовавших трагедии дней поминутно воссоздают следователи, которые расследуют дело «об убийстве двух и более лиц». Приятели Тимура вспомнили и уже рассказали силовикам, что накануне роковой ночи парень будто бы в шутку сказал, что ему все надоело, и он решил уйти, да не один, а вместе со своими родными.

В тот день в Патрикеево отмечали День военной части, - на масштабном празднике традиционно собиралась повеселиться вся молодежь. Тимур с друзьями тоже приходил повеселиться, и ребятам уже пришлось признаться следователям, что все они в тот день выпили немного пива. А будучи навеселе подростки не придали никакого значения ужасным словам своего приятеля.

«ОНИ БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОГУТ»

Среди брызг крови в доме, где совсем недавно жила, казалось, счастливая семья, следователи нашли записку, в которой подросток пытается объяснить свой чудовищный поступок. Оказывается, раздумывая о суициде, Тимур сильно переживал, как же мама сможет жить после его смерти, и не нашел лучшего выхода, чем «забрать ее с собой». Мысль расправиться с четырехлетними близнецами пришла следом - «не оставлять же детей сиротами».

В телефоне парня осталось аудио сообщение, которое он адресовал своему другу. Он признался приятелю, что сделал с мамой и близнецами, и добавил, что бабушку с дедушкой он убивать совсем не хочет. Но тут же решает, что «Им без нас совсем плохо будет, придется и их ...»

Еще по одной версии, подросток набросился на родных с топором потому, что мама его якобы гнобила, а капризные близнецы раздражали. Тело Тимура в 500 метрах от его дома, возле вышки сотовой связи нашел его друг — он получил то голосовое сообщение, не мог поверить в то, что услышал в сообщении и побежал посмотреть.

Детство Тимура было вполне солнечным, мама возила его на море

КРОВАВОЕ МЕСИВО

Сейчас в доме Камалетдиновых продолжают работать криминалисты, они восстанавливают полную картину произошедшего по следам и пятнам крови, по тому, как были расположены тела. Вероятнее всего Тимур вернувшись с прогулки в сенях взял топор и прошел с ним в комнату, где мирно спали мама и близнецы. Девочка даже не успела проснуться — она была убита в собственной кровати, как и ее бабушка. Мама и дедушка от неожиданности не успели оказать никакого сопротивления любимому сыночку и внучку...

Сейчас в рамках расследования уголовного дела об «убийстве двух и более лиц» проведут посмертную психиатрическую экспертизу юноши.

КОМПЕТЕНТНО

Как рассказал «Комсомолке» психолог Сергей Аракелян, произошедшее говорит о том, что, вероятно, Тимуру остро не хватало любви.

- Жертвами стали брат и сестра, скорее всего от того, что он чувствовал, что они конкурируют с ним за любовь родительскую. А вообще агрессия в любой ее форме, появляется тогда, когда человек на протяжении долгого времени испытывал насилие над собой, ведь не даром же в песне поется «собака бывает кусачей только от жизни собачей...».

И насилие не обязательно физическое - многие традиционные методы воспитания по сути являют собой насилие психологическое, а человек, которого на протяжении долгого времени «насиловали» сам становится насильником. Только у кого-то оно проявляется в виде агрессии, а кто-то обходится сарказмом. Такая яростная вспышка агрессии и аутоаргессии говорит о том, что подросток чувствовал высшую степень безысходности в этой жизни. Или это может говорить о серьезном психическом расстройстве.

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