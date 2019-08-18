Поклонение святому Марадоне

Одним из лучших фильмов, показанных на Пьяцце Гранде, был документальный блокбастер Асифа Кападии «Диего Марадона», ранее показанный в Каннах и много где ещё. Фильм производит совершенно убийственное впечатление даже на тех, кто, как автор этих строк, не смотрел ни одного футбольного матча целиком и не знает имени ни одного футболиста.

Кроме Марадоны, конечно. Кино, где практически нет изображения (не считать же таковым растянутые на большой экран телевизионные кадры), берет прежде всего полноценной драматургией, благодаря которой незаметно пролетают 130 минут. Из тысячи часов материала режиссёр, как отсекающий лишнее скульптор, выбирает то, что помогает ему рассказать о жизни и судьбе человека, на которого многие в Италии и Аргентине молились как на Бога. Человека, не просто выигрывавшего футбольные ристалища (его проходы перед матчами напоминают гладиаторские шествия), но преображавшего жизни людей, городов и стран.

Диего Марадона 2019.Трейлер

Неаполитанцы, за чей клуб он играл много лет, обожали его потому, что он вернул уважение к ним, «африканцам Италии». У Аргентины до него не было даже шанса на мировые победы в футболе. Но стоило ему сыграть за Аргентину против Италии, как гармония разрушилась. Типичная история человека, существовавшего в координатах экстрима. Между всеобщим поклонением и затаенной ненавистью, адом и раем, крайней нищетой и невообразимым богатством. Между нечеловеческой славой и сегодняшним полузабвением. Сам футболист признает, что в нем с некоторых пор жило два человека: хороший простой парень Диего и суперзвезда Марадона со всеми атрибутами «звездности», включая связи с итальянской мафией и употребление кокаина.

Как говорят в фильме спортивные комментаторы, Марадона играл в футбол прежде всего при помощи мозга. То же самое можно сказать о том, как делает о нем кино автор знаменитых лент про гонщика Сенну и певицу Вайнхаус: в картине нет говорящих голов (только аудиофрагменты интервью действующих лиц, в том числе главного героя), действие строится не в хронологическом порядке, в том электрическом ритме, в каком обводил своих соперников гений футбола. Жизни Марадоны хватило бы на несколько фильмов разных жанров - социальной драмы (он родом из страшных трущоб, из очень бедной рабочей семьи), романтической сказки в духе «Миллионера из трущоб», религиозного блокбастера (однажды медсестра взяла у него кровь и зачем-то отнесла ее в церковь), язвительной комедии о «дольче вите» (наш герой говорит, что всегда предпочитал славу деньгам), вульгарной мелодрамы (с непризнанным внебрачным ребёнком и всем таким), но едва ли кто-то сделает о нем фильм лучше, чем это уже сделал Асиф Кападия.

«Поклонение» Фабриса дю ВельцаФото: кадр из фильма

Рядом с таким нон-фикшном крайне невыигрышно выглядит еще одна история поклонения - на сей раз вымышленная, работы бельгийского режиссера Фабриса дю Вельца. Его подростковая остросюжетная драма под названием «Поклонение» силится стать чем-то большим, чем еще одним опытом освоения сюжета о первой любви и бегстве из страшного мира взрослых, но параболой о безумии и жертве, увы, не становится, хотя в распоряжении режиссера два великолепных юных артиста - Тома Джориа из «Опеки» и Фантин Ардуин из «Хэппи-энда» Ханеке. Сын медсестры психушки натыкается на новую пациентку - дивной красы девочку, которая молит его о спасении. Они бегут в леса, купаются в реках, несмело залезают друг другу в трусы. Но идиллия быстро заканчивается: девочка действительно больна на всю голову, и требует от парня убийств - сначала кур, а потом и приютивших их людей, ибо все они находятся в заговоре против нее. Мы верим в поклонение благородного героя визжащей мелкой фурии, ведь половое созревание - это страшная сила. Но будь наша воля, сами бы сдали ее в психушку, посадили бы под замок и выбросили бы ключ.