2019-08-18T23:08:15+03:00
Общество

Погода в Мосскве 19 - 25 августа: Жара возвращается! В Москве потеплеет до +29 градусов

У лета-2019 еще остались силы, и новая неделя порадует москвичей солнцем и теплом. Прогноз Гидрометцентра на 19 - 25 августа очень оптимистичен
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
У лета-2019 еще остались силы!У лета-2019 еще остались силы!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Выходные в Москве выдались по-осеннему прохладными, пасмурными и дождливыми. Ну а чего уже ждать, если август нынче совсем не летний, по сравнению с климатическими нормами на 2 градуса холоднее, а до календарной осени меньше двух недель?

Но нет - у лета-2019 еще остались силы! И на этой неделе оно порадует москвичей и солнцем, и теплом, и настоящей жарой. В прогнозе погоды в Москве Гидрометцентра России на 19 - 25 августа - никаких намеков на осень!

В понедельник, 19 августа, под утро +9...+14, днем +23...+25 градусов, переменная облачность, без осадков.

Во вторник, 20 августа, солнечно, сухо, ночью +10...+15, а днем погода разгуляется до +28 градусов.

В среду, 21 августа, ночь будет очень теплой, +13...+18 градусов, днем 29-градусный зной. В некоторых районах Подмосковья возможны короткие дожди, но в основном без осадков.

В четверг, 22 августа, облачно и с небольшим дождем. Но при этом тепло: ночью +14...+19 градусов, днем +28.

В пятницу, 23 августа, станет прохладнее. Ночная температура +11...+16 градусов, дневная не выше +24. Облачно и сыро. Ага, неделя до осени... Но нет - в выходные будет очень комфортно.

В субботу, 24 августа, снова распогодится - тучи разойдутся, дожди прекратятся, выглянет солнце. Под утро +12...+17 градусов, днем +25.

В воскресенье, 25 августа, переменная облачность, ночью +10...+15, днем +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время
Советник Трампа подтвердил интерес американского главы к покупке Гренландии
Супруга Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США
Более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге
"Все было спокойно": шокированный отец подростка, убившего топором своих родственников, прокомментировал трагедию
В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людей
МАК рассказал о ходе расшифровки "черных ящиков" севшего в кукурузном поле лайнера
Пушков прокомментировал слова украинского посла о потере страной государственности
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Почти 4 тысяч человек эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров
Глава партии Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе
Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в ирландском пабе
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
В Генштабе Британии сообщили о росте «российской угрозы»
Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра
В Гонконге протестующие начали шествие в центр города
Падение метеора над Сардинией попало на видео
Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности