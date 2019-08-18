Погода в Мосскве 19 - 25 августа: Жара возвращается! В Москве потеплеет до +29 градусов

Выходные в Москве выдались по-осеннему прохладными, пасмурными и дождливыми. Ну а чего уже ждать, если август нынче совсем не летний, по сравнению с климатическими нормами на 2 градуса холоднее, а до календарной осени меньше двух недель?

Но нет - у лета-2019 еще остались силы! И на этой неделе оно порадует москвичей и солнцем, и теплом, и настоящей жарой. В прогнозе погоды в Москве Гидрометцентра России на 19 - 25 августа - никаких намеков на осень!

В понедельник, 19 августа, под утро +9...+14, днем +23...+25 градусов, переменная облачность, без осадков.

Во вторник, 20 августа, солнечно, сухо, ночью +10...+15, а днем погода разгуляется до +28 градусов.

В среду, 21 августа, ночь будет очень теплой, +13...+18 градусов, днем 29-градусный зной. В некоторых районах Подмосковья возможны короткие дожди, но в основном без осадков.

В четверг, 22 августа, облачно и с небольшим дождем. Но при этом тепло: ночью +14...+19 градусов, днем +28.

В пятницу, 23 августа, станет прохладнее. Ночная температура +11...+16 градусов, дневная не выше +24. Облачно и сыро. Ага, неделя до осени... Но нет - в выходные будет очень комфортно.

В субботу, 24 августа, снова распогодится - тучи разойдутся, дожди прекратятся, выглянет солнце. Под утро +12...+17 градусов, днем +25.

В воскресенье, 25 августа, переменная облачность, ночью +10...+15, днем +23 градуса.