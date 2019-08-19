Много булок, сахара и консервов: Эксперты оценили, как питаются в России

Более 18 тысяч человек из России, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Сербии и Испании приняли участие в большом международном исследовании научной программы STADA Group Health Report. Задачей этого глобального исследования под названием «Будущее здоровья» было выяснить, как жители самых разных стран Европы и России относятся к своему здоровью сейчас, как относятся к медицине, что считают здоровым образом жизни и каким видят свое здоровье в будущем.

Чаще всего готовят дома итальянцы и россияне

79% жителей солнечной Италии и 71% сумрачной России готовят дома почти каждый день. В любви к маминой и бабушкиной стряпне наши нации очень похожи. Примыкают к нам испанцы и французы. Там готовят дома не менее 4-5 раз в неделю около половины участников опроса.

А реже всего стряпают жители Великобритании - более 67% опрошенных британцев предпочитают перекусывать фастфудом или заказывают еду навынос. В Германии также не сильно заморачиваются по поводу домашней стряпни - больше 40% участников опроса готовят дома только иногда по выходным или большим праздникам.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Бережная, врач диетолог-гастроэнтеролог:

- Я бы не стала ставить знак равенства между домашней едой и здоровой едой. Во всяком случае в нашей стране. Итальянцы питаются более сбалансированно, традиционно даже в небогатых семьях едят много овощей, получают достаточно клетчатки, пищевых волокон из зернового хлеба и пасты из твердых сортов пшеницы, часто на столе рыба или морепродукты. У нас культура другая. Мы привыкли объедаться... от бедности. В 90-е годы во многих семьях была проблема: не чем бы полезным накормить домочадцев, а просто накормить досыта. В это же время появилось много сытных, дешевых, но нездоровых продуктов: куриные окорочка, обколотые гормонами, «растворимые» лапша и супы, заменители сливочного масла с трансжирами.

Итальянцы питаются более сбалансированно, традиционно даже в небогатых семьях едят много овощей, получают достаточно клетчаткиФото: EAST NEWS

Отголоски этого времени до сих пор аукаются ожирением и эндокринными проблемами у 40-45-летных россиян.

Сейчас ситуация меняется, многие стараются придерживаться правильного питания. Но семейные пищевые привычки к жирным, жареным, углеводистым блюдам, пышной выпечке из белой муки, батонам белого хлеба и консервам остаются. Россияне, в среднем, едят очень мало свежих овощей, недостаточно качественных молочных продуктов, зато чемпионы по потреблению белого рафинированного сахара и промышленных изделий из мясопродуктов (сосиски, колбасы, копчености невысокого качества с большим количеством соли, красителей и консервантов). Конечно, это во многом вопрос достатка. Давайте не будем лукавить, здоровое питание с качественным мясом, рыбой, овощами- это недешево. Но и традиции тоже играют роль. Во многих семьях с достатком выше среднего люди не переходят на здоровое питание, а начинают просто больше есть и «богаче» готовить привычные блюда.

Из полезного в домашней российской кухне я бы отметила обязательный полноценный завтрак (яичница, сырники, творог, каши), обязательное горячее первое блюдо в обед и легкий полдник. К чести нашего стиля домашней кухни также можно отнести разумный режим питания (завтрак - с 7 до 9 утра, обед с 13 до 15 дня, полдник в 17-17.30, ужин в 20-22 часа), если, конечно, в вашей семье не принято наворачивать сковородку жареной картошки со шкварками прямо перед сном.

Из полезного в домашней российской кухне я бы отметила обязательный полноценный завтрак - яичница, сырники, творог, кашиФото: Влад КОМЯКОВ

Зато мы всей душой за ЗОЖ!

Согласно исследованию, более 70% опрошенных россиян в разных городах всей душой стремятся к ЗОЖ, во всяком случае в помыслах. 59% россиян стремятся питаться здоровой пищей (но не всегда получается), 52% стараются как можно больше двигаться и достаточно заниматься физическими упражнениями (но если сегодня не выйдет, с понедельника обязательно!).

В целом большинство россиян считают главными принципами ЗОЖ только правильную еду и физическую активность, в то время как немцы, поляки, французы одними из главных факторов ЗОЖ и продления молодости назвали регулярные медицинские осмотры, прием витаминов и поддерживающих препаратов по возрасту.

Сейчас повальная мода на фитнес, но часто люди скорее делают вид, чем реально хотят что-то изменить в своем телеФото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Горячев, специалист по восстановительной медицине, врач-ортопед:

- Многие наши люди больше любят рассуждать про ЗОЖ, чем ему следовать. Сейчас повальная мода на фитнес, но часто люди скорее делают вид, чем реально хотят что-то изменить в своем теле. Нередко ограничивается постами в инстаграме типа #янаспорте или судорожными «мне надо кубики на животе к отпуску».

А вот пожилые люди, кстати, стали подходить к своему здоровью более ответственно. Я отмечаю такую тенденцию: ходят и на лечебную гимнастику, и в группы по аэробике, по всей России появилось много клубов скандинавской ходьбы. На пожилых стали обращать больше внимания, появилось больше специалистов-гериатров. Не везде, конечно. Но ведь еще десять лет назад их вообще не было.