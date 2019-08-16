Россияне стали есть в два раза меньше картофеля и больше ягод

Хлебно-картофельный рацион, сформировавшийся в советские годы постепенно уступает более здоровым пищевым привычкам, к такому выводу пришли специалисты Росстата. На днях ведомство опубликовало данные о том, как изменялась структура питания в стране за после 40 лет. В качестве точки отчета был взят относительно сытый 1980 год. Это время заката брежневской эпохи, в Москве тем летом провели Олимпиаду и похоронили Высоцкого, а до введения талонов на продукты питания еще оставалось несколько лет.

С тех пор россияне стали есть в два раза меньше картофеля (см. таблицу) и начали руководствоваться лозунгом «Хлеба к обеду в меру бери!...» сократив потребление зерновых продуктов на 18 килограмм в год. Зато на столе стали чаще появляться мясо (плюс 19 кг в год), фрукты (плюс 39 кг), овощи (плюс 12 килограмм) и рыба (плюс 5 кг). Несмотря на значительный прогресс по части шашлыков и отбивных уровня ведущих мировых мясоедов мы еще не достигли. На долю среднестатистического американца приходится 120 килограмм мяса в год. А испанцы - самые прожорливые фанаты мяса в Европе - съедают в год более 94 кг мяса на душу населения. Впрочем, Миндрав России рекомендует не увлекаться мясом, с его точки зрения научно обоснованная норма составляет 73 килограмма в год. А вот овощей и фруктов мы недоедаем: рекомендуемые нормы составляют соответственно 140 и 100 кг.

Росстат утверждает, что помимо картошки и хлеба ушли в минус молочка, яйца и сахар. Если отказ от сладостей можно приветствовать, то пренебрежение молоком и молочными продуктами может выйти боком.

Сравним?

КСТАТИ

Слишком сладкая жизнь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает: количество потребляемого сахара нужно снижать! Не только у нас, во всем мире. Некоторое время назад ВОЗ даже ужесточила свою шкалу, и теперь нормой считается не 10 процентов сахара от всего суточного энергопотребления, а 5 процентов. Это примерно 25 граммов сахара (или 5 чайных ложек без горки) в день. В год получается 9 кг 125 г. В три с половиной раза меньше, чем мы едим сейчас! Конечно, с медицинской точки зрения количество сахара нужно еще снижать. Тем более, что половина его содержится в скрытом виде в готовых продуктах, и не всегда очевидно сладких: соусах, кетчупе, хлебе, сосисках, молоке, даже овсянке...

Кстати, настоящая сахарная «бомба» - фруктовые соки. Которые мы привыкли считать элементом здорового питания. Но это совсем не так! Готовые покупные соки содержат столько сахара, что не всякая газировка за ними угонится. Поэтому это продукт-обманщик, только притворяющийся полезным.

Подготовила Алина МАКЕЕВА.