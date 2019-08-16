Рустам Танкаев: В период санкций американцы закупают у нас химреагенты!

- Сейчас сравнивают экономику России и экономику РСФСР времен распада Советского Союза. Ну, с нефте- и газодобычей у нас точно хуже не стало?

- В последние два года наблюдается спад в геологоразведке. Но если возьмем весь период после развала ССР, то эффективность геолого-разведочных работ выросла в 10 раз примерно. Это по сравнению с 1992-м годом.

- Там был период очень глубоко спада?

- Да, до 1996-го. Потом фактически был застой до 2005-го. И лишь когда в 2005-м изменили систему налогообложения нефтяной отрасли — мы получили очень резкий толчок.

- Цифры могли бы привести?

- Треть месторождений нефти и газа, которые сейчас на госбалансе — они открыты после распада СССР. И они содержат около 20% всех разведанных запасов высших категорий. А запасы, которые не доразведаны и попали в категорию экономически нецелесообразных — появилась и такая категория, категория Б2 - их значительно больше, чем в советское время.

- Где разведка радует?

- Эффективно идет разведка в Поволжско - Уральской низменности — Самарская и Оренбуржская области. Ямало-Ненецкий АО сегодня лидер по разведанным запасам не только в стране — в мире. Впрочем, там за 2015-2017 снижение разведанных запасов составило 3,3 триллиона кубометров газа.

- То есть, утверждать, что у нас сейчас не достигнуты показатели СССР по направлению топливного сектора...

— Это бред и миф. Число промысловых геологов, которые работают в сфере нефти и газа, сократилось с одного миллиона до 100 тысяч. А вот эффективность геологоразведки при этом повысилась!

- А как же санкции?

- Да, у нас возникли огромные проблемы из-за санкций с работами на шельфе. Мы потеряли возможность привлекать современное оборудование из Северной Америки и Европы — пришлось фактически создавать новую отрасль в стране. Тяжелое судостроение, рассчитанное на буровые платформы — в советское время такое направление отсутствовало полностью.

- Покупали?

- Все суда-платформы мы закупали за рубежом и эксплуатировали их не очень эффективно.

- Что касается разработки месторождений...

- В советские времена был разработан новый метод извлечения нефти. В 70-е и 80-е годы по всему миру было выполнено около 400 проектов по повышению нефтеотдачи, а 200 из них было выполнено в СССР По всему миру они немедленно шли в применение, то в СССР их не применяли. У нас было понятие — внедрение. Так вот внедрения этого не было. Многие специалисты уезжали за рубеж. Например, мои ученики уехали в Техас.

- И сегодня уровень нефтедобычи...

- Нефтедобыча у нас сейчас на самом высоком уровне, какой только можно представить. У нас используются все наиболее эффективные современные технологии. После распада СССПР благодаря деятельности новых олигархов у нас было ликвидировано оборудование для гидроразрыва пласта. При том, что разработана технология была именно в СССР, в 60-е годы во ВНИИнефти в лаборатории новых методов извлечения. Петр Борисович Садчиков заведовал ею. Но все те, кто разработал эту технологию — они давно забыты. Нигде не найти их фамилии.

- Но технологии то не утрачены?

- У нас с 1992-го заводы попали в руки людей, которые стали там производить сковородки вместо оборудования для гидроразрыва. Был период полного технологического падения. Благодаря введению санкций против России произошел резкий подъем. Восстановилось производство оборудования для гидроразрыва. Новые химреагенты разработаны для гидроразрыва. ОНи экологически безопасны . И в период санкций американцы закупают у нас эти химреагенты!

- Это все происходит с начала 2010-х?

- Это происходит последние пять лет почти. Я присутствовал при демонстрации этих химреактивов для гидроразрыва — автор этих веществ взял в рот кусок вещества и на глазах у изумленной публики его пережевал. Надо понимать, что весь мир в отличие от нас живет на артезианской воде. И когда происходит гидроразрыв, всякая дрянь попадает в питьевую воду.

А мы ввернули себе независимость и в некоторых вопросах это критически важно.

- Например, где?

- Например это касается арктической навигации. У нас её полностью в свое время забрали норвежцы. До 2014-го они доминировали в регионе. У нас же перестали действовать станции «Северный полюс». А когда грянули санкции, все 7 норвежских компаний, которые работали у нас по обеспечению арктической навигации, ушли. Их американцы выгнали. Норвежцы потеряли около 1 миллиарда евро в год. Им обидно — они в Арктике тогда здорово закрепились. Сейчас там все наши службы — и это восстановление арктического суверенитета России.

- Возвращаясь к сравнению РФ и РСФСР

- Сейчас Россия в нефте- и газодобыче происходит РСФСР по всем параметрам. А уж когда через несколько лет пойдут современные нефте-платформы с дальневосточного завода «Звезда»…Китайцы хотели полностью купить проект, на корню. Наш президент ответил в том смысле, что съесть то он съест, да кто ж ему даст? Сейчас китайцы хотят получить подряд на достраивание второй очереди.

Когда говорят, что транспортировка ресурсов по Севморпути намного меньше, чем через Суэцкий канал — это некое лукавство. Ну да, путь на 40% короче. И пиратов нет — одни белые медведи. Но там проблемы страховки судов - очень высокие страховые ставки, съедающие выгоды. И период навигации с двух месяцев вырос до четырех. К 2050-му году Севморпуть станет круглогодичным. 5 миллионов кв. километров было площадь полярной шапки, а сейчас она уменьшилась до 2,5 миллионов квадратных километров.

А еще с советских времен у нас выросла нефтепереработка — и качественно изменилась. И сбытовые сети не чета советским — они намного мощнее и лучше.