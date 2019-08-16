ФСБ подсчитала иностранцев, приехавших на работу в Россию

Впервые за 20 лет обнародованы данные погранслужбы Федеральной службы безопасности по количеству граждан иностранных государств, приехавших в нашу страну исключительно, чтобы устроиться тут на работу. В опубликованных сведениях учитывается период первого полугодия 2019-го.

Как следует из приведенных цифр, за этот период в Россию прибыли свыше 15 миллионов человек, при этом, 2,4 млн въезжающих иностранцев официально заявили, что прибыли ради того, чтобы работать в нашей стране. На первых позициях – гастарбайтеры из стран СНГ, причем, не обошлось без сюрпризов.

Количество прибывших трудовых мигрантов из стран СНГ (в 1-м полугодии 2019-го)

Государство - Кол-во (тыс. чел.)

Узбекистан 918

Таджикистан 523,9

Киргизия 265

Украина 164,6

Казахстан 105,3

Приезжающие на работу в РФ не из стран СНГ (в 1-м полугодии 2019-го)

Государство - Количество (тыс.чел.)

КНР 50,3

Германия 10,8

Турция 10,2

Италия 9,5

Сербия 6,8

Великобритания 4,3

США 3,7

Напомню, это не туристы, не студенты, не визиты к родственникам. Это люди, которые приехали в Россию работать и зарабатывать. Разница между ними только в одном – ни одному американцу или немцу не будут платить деньги только за красивый паспорт. Как правило, это все высококвалифицированные специалисты в своих областях, которым российский бизнес платит зарплаты не просто сопоставимые с их доходами в родных странах, а даже и более высокие. А вот мигранты из стран СНГ на высокооплачиваемую работу обычно не претендуют и находят занятость себе в сфере неквалифицированной рабочей силы.

В вышеприведенной таблице, пожалуй, может разве удивить такое малое количество граждан Украины, особенно по сравнению с выходцами из среднеазиатских республик. Но и этому есть свое объяснение. С одной стороны, большее количество украинцев, благодаря безвизу, стали выезжать на работу в страны Европы, где, чего уж греха таить, их заработки несколько больше, чем в России. С другой стороны, многие из украинцев уже успели получить в прошлые годы гражданство России или вид на жительство в РФ с перспективой получения гражданства.