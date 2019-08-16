Выводы ученых: Кальян по вредности равен 10 сигаретам

Курение кальяна стало чрезвычайно популярно. Многие предпочитают этот ритуал потому, что это якобы альтернатива сигаретам, с ним можно расслабиться и провести время в компании друзей. Исследования показывают, что около 60% пользователей считают кальян безопаснее обычных сигарет, а некоторые вообще не считают это курением. Но что говорит об этом доказательная медицина?

По данным Глобального центра по контролю и профилактике болезней (CDC) кальян не менее токсичен обычных сигарет. Вода в нем недостаточно фильтрует токсины табака. А количество канцерогенов в дымке кальяна не меньше, чем в дыме сигарет.

Исследования, проведенные за период с 1991 по 2014 год, говорят, что дым кальяна содержит около 27 различных канцерогенов включая мышьяк, кобальт, хром и свинец. Пока не известно, отличается ли концентрация ядовитых веществ в дыме сигарет и кальяна. Возможно, одних из них больше в дыме кальяна, а других в дыме сигарет. Например, известно, что угарного газа и высокомолекулярного бензола выделяется больше при курении кальяна, чем сигарет. И наоборот, свойственных для табака нитрозаминов и низкомолекулярного бензола больше в дыме сигарет.

Почему кальян токсичнее сигарет?

В первую очередь это связано с количеством вдыхаемого дыма. Ведь при курении одного кальяна (около 1 ч) курильщик делает примерно 200 затяжек (90 000 мл дыма), в сравнении с 20 затяжками (500-600 мл дыма) при курении 1 сигареты.

В кальяне есть дополнительные источники токсинов, которых нет в сигаретах. Уголь используемый для подогрева табака в кальяне, выделяет большее количество угарного газа и других вредных веществ, чем сигареты. Более того, курящие пытаются как можно глубже вдохнуть дым кальяна.

Не стоит поддаваться рекламным слоганам, которые говорят, что при курении кальяна не образуется деготь. Так или иначе он всегда образуется в процессе горения. А при курении кальяна в большем количестве из-за длительности всего процесса.

И последнее. Кальян повышает распространение инфекционных заболеваний. Трубку кальяна обычно передают по кругу. А это повышает риск передачи бактерий и вирусов из полости рта (например, вируса герпеса) от одного курильщика к другому.

Кальян и риск рака

Любители кальяна подвержены такому же риску рака, что и приверженцы обычных сигарет. Они подвергают себя воздействию тех же канцерогенов и продуктов горения.

На сегодняшний день исследования уже подтвердили повышение риска различных видов рака:

Рак легких. В дыме кальяна присутствуют некоторые из канцерогенов, что и в дыме сигарет и приводящих к раку легких;

Рак пищевода. Несколько исследований подтвердили содержание в дыме кальяна канцерогенов, вызывающих рак пищевода и как следствие повышающих риск этой опухоли;

Рак слизистой полости рта – табак раздражает слизистую оболочку рта и горла, вызывает воспаление, что повышает риск рака. Это особенно выражено у любителей жевательного табака;

Рака желудка – недавние исследования подтвердили взаимосвязь курения кальяна, рака желудка и предраковых образований, найденных в желудке любителей кальяна;

Рака мочевого пузыря – эпидемиологические исследования подтверждают взаимосвязь курения кальяна и рака мочевого пузыря. Неудивительно, что в Соединенных Штатах около 50% случаев этого заболевания у мужчин вызвано курением;

Рак поджелудочной железы – в исследованиях отмечено повышение риска онкологии поджелудочной железы у курящих кальян;

Кальян и заболевания сердца и сосудов

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета Лос-Анджелеса говорят о том, что всего лишь один сеанс курения кальяна ускоряет пульс, повышает давление и делает сосуды более жесткими.

Группа исследователей под руководством Мэри Резк-Ханна, профессора университета UCLA, изучала влияние курения кальяна на сердечно-сосудистую систему. В нем приняли участие 48 здоровых молодых людей, некурящих обычные сигареты. Врачи делали замеры пульса, артериального давления, жесткости артерий и других важных параметров.

Всего через 30 минут курения кальяна пульс участников учащался на 16 ударов в минуту. Повышалось и артериальное давление участников. Вдобавок исследователи показали, что жесткость артерий повышалась в той же степени, как и после выкуривания одной сигареты. Все дело в том, что жесткость артерий или потеря эластичности их стенок значительно повышает риск инсульта, инфаркта и других фатальных заболеваний сердца.

«Большинство курящих считают, что ароматизированный табак менее вреден обычных сигарет», - отмечает профессор Мэри Резк-Ханна. – «Наше исследование полностью опровергает это мнение».