Паника в интернете: Земля налетела на небесную ось и Солнце встает не там, где раньше

Что случилось с погодой, где лето? Ответ есть: земная ось слетела с катушек. Наша планета напоминает волчок, который пошел вразнос и кувыркается на полу. По крайней мере в это верят десятки тысяч человек в России, а в мире десятки миллионов. И ведь, кажется, есть доказательства: люди своими глазами видят, что Солнце садится и встает вовсе не там и не так, как обычно. Мы решили в этом разобраться.

Запад смешался с Востоком

На днях один западный блогер заметил, что Солнце осветило угол его комнаты, обычно темный. История пошла по соцсетям. В итоге угол комнаты где-то в Оклахоме вошел в планетарный топ новостей. Люди осмотрелись и увидели: а ведь в самом деле что-то неладно!

Вот что, например, пишут: «Езжу на работу в одно и то же время в течение 25 лет, по одной магистрали. Солнце должно в это время слепить глаза. Теперь оно встает на несколько градусов южнее».

Наблюдение из Тулы: «Закат сместился ощутимо вправо (к северу) на несколько градусов за несколько дней. Живу в одном доме 30 лет, привязка к соседним домам и деревьям четкая. Раньше вечером солнце с 7 до 8 часов попадало через окно в телевизор, отражалось и бликовало на экране, сейчас солнце в экран не попадает! Как объяснить еще (кроме изменения угла наклона оси вращения Земли), не знаю».

Спросите Джанибекова

Итак, «Земля налетела на небесную ось», и земная ось отклонилась. Обычно это явление называют эффектом Джанибекова, а людей, которые в это верят, джанибековцами. О чем речь и при чем тут космонавт Владимир Джанибеков?

25 июня 1985 года Владимир Джанибеков был на станции «Салют-7». Он обронил гайку с болтом-«барашком», и гайка принялась парить у него перед глазами. Владимир стал за нею наблюдать. Гайка висела в невесомости и медленно вращалась вокруг оси. И вдруг перевернулась на 180 градусов - резко, толчком. Космонавт не поверил своим глазам. Но через несколько минут гайка опять рывком изменила ориентацию. Так был открыт эффект Джанибекова.

Впрочем, в последней фразе есть неточность. Теорема промежуточной оси, которая описывает такое поведение гайки, выводится из уравнений Леонарда Эйлера, сформулированных еще в XVIII веке. Суть в том, что изучаемый предмет должен быть слегка несимметричным, как гайка с «барашком» на конце или теннисная ракетка. В этом случае предмет вроде бы спокойно вращается вокруг главной оси, а тем временем незаметно накапливается влияние другой оси, промежуточной. В какой-то момент это влияние рывком разряжается, предмет переворачивается и продолжает вращаться дальше.

Так вот, многие люди думают, что Земля и стала жертвой эффекта Джанибекова. Она висит в вакууме космоса? Висит. Вращается? Вращается. Значит, может перевернуться.

А вдруг уже? Да, так и есть! Вот и наблюдения в строку!

Эффект Джанибекова.Эффект Джанибекова

Полярная звезда врать не будет

Чтобы понять, не сместилась ли земная ось, есть очень простой способ. Земная ось с высокой точностью смотрит на Полярную звезду. Надо найти Полярную звезду и посмотреть, как она себя ведет. Когда стемнеет, выйдите туда, где открыт северный горизонт, и найдите Полярную звезду. Делается это так: две крайние звездочки ковша Большой Медведицы, которую, я надеюсь, все умеют отыскивать, указывает прямо на нее. Бесчисленные карты в интернете и в приложениях для смартфонов вам в помощь. Нашли? Заметьте относительно земных объектов, где находится Полярная. Теперь, как будете ложиться спать, идите точно на то же место. Что вы видите? Все звезды сместились. Уже ковш Большой Медведицы не там, где был. А Полярная там же! Так и должно быть, ведь на нее смотрит ось Земли. Все вращается вокруг этой оси, кроме самой оси. На следующий день повторите наблюдения. И на следующий, и на следующий... Полярная, уверяю вас, всегда будет на том же месте. Это значит, что на месте и земная ось. Но как тогда объяснить наблюдения, что Солнце восходит не там и смотрит не туда?

Как найти Полярную звезду на небе.

Когда бессилен GPS

Диву даешься, насколько современный горожанин оторвался от природы и потерял способность наблюдать. Солнце вообще-то каждый день встает и садится немного в другом месте. За год размах колебаний точек восхода и захода колоссален, от почти севера до почти юга (в наших широтах).

Отчего же это происходит? Земная ось наклонена к земной орбите на 23,5 градуса. Из-за этого у нас смена времен года. Если бы ось стояла прямо, всегда царил бы один сезон: в тропиках - лето, у полюса - зима, а у нас, в средних широтах, - ни то ни се, межсезонье. Летом (нашим летом, июнь - август) Земля поворачивается к Солнцу северным полушарием, светило ходит по небу высоко и восходит-заходит почти у точки Севера.

Зимой (нашей зимой, декабрь - февраль) оно светит в основном Южному полушарию, а у нас, едва пересечет горизонт где-то возле точки Юга, и стремится зайти.

Теперь представим горожанина, который о курсе природоведения в начальной школе забыл. Зато однажды заметил, что в комнате есть темные углы, а есть светлые.

Что значит темные? Солнце может туда смотреть, когда человек в основном на работе. Или в ноябре - декабре, когда преимущественно пасмурно. Но вдруг наш горожанин прочитал в интернете, что с Солнцем что-то не так, начал приглядываться, и о ужас! Надо писать пост.

Не веря никому, веришь всему

Джанибековцы - это сложный феномен массового сознания, точнее, бессознания. Имея доступ ко всей мыслимой информации, люди не просто погружаются в изощренное невежество. Люди комбинируют элементы высокой науки (теорема промежуточной оси) с откровенными фейками («Солнце находится не там»). Более того, они сами эти фейки совершенно искренне создают и видят то, чего нет в действительности! Как не верить «очевидцу»!

Чем больше информации, тем в ней сложней ориентироваться, говорит Виталий Егоров, популяризатор космонавтики (более известный как блогер Зеленый Кот). Земля, по эффекту Джанибекова, перевернуться не может: гайка или теннисная ракетка по форме неоднородны, с выступом, а Земля почти круглая. Но тех, кто придумывает мифы, это не смущает.

Почему даже лучшее образование не спасает от мистики? Человек чувствует: картина мира сложнее той, которую предлагает сегодняшняя наука, есть что-то еще, и это что-то он отправляется искать.

«Дыра размером с Бога»

Замечено, что легкой жертвой мистиков оказываются атеисты. В свое время исследователь Дин Хаммер нашел в человеческом геноме белок VMAT2, который, скорее всего, кодирует нашу способность принимать что-либо на веру без доказательств. Хаммер назвал его «геном Бога». Если человек ходит в храм, ему этого и достаточно. А если он объявляет себя атеистом, в его сознании образуется, по выражению Жан-Поля Сартра, «дыра размером с Бога», которую срочно надо заполнить всем подряд - хоть эффектом Джанибекова, хоть пришельцами.

- Если посмотреть на историю человечества, эпохи рациональности занимают в ней ничтожное место, - говорит историк Александр Пачкалов, - в основном люди мыслили и чувствовали мистически. Сегодня наступает время дерационализации. Цивилизация разумного, которая создала компьютеры, да и весь остальной окрующий нас мир, подвергается сомнению и отступает. Самое печальное, что мистически настроенным обществом проще манипулировать, и я не исключаю, что нас сознательно погружают в новое Средневековье.