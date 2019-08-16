Конор Макгрегор избил старика и взбесил Хабиба

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор влип в очередную неприятную историю. Только недавно Конор отделался штрафом за нападение на болельщика в Нью-Йорке. Тогда ирландец разбил своему поклоннику мобильный телефон. Сейчас ситуация гораздо сложнее. На родине Макгрегора неожиданно всплыла видеозапись, датированная апрелем нынешнего года.

Конор Макгрегор избил старика.Пожилому человеку досталось за отказ от порции виски

По сведениям издания TMZ, специализирующемся на скандалах звезд, снова виноват виски. Конор зашел в паб и навязывал всем свой чудесный напиток Proper Twelve. Никто не осмелился отказать чемпиону, за исключением пожилого мужчины у стойки бара. Конора оскорбило подобное отношение и он распустил руки… На видео отчётливо видно, как мужчина получает серьезный удар по лицу. Нельзя не отметить его стойкость. Дедушка не упал и спустя несколько минут как ни в чем не бывало продолжал спокойно общаться. А ведь это был удар от чемпиона!

Дублинская полиция уже сделала официальное заявление о начале расследования. За ирландского старца вступился и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Российский боец призвал разобраться с бузотером с точки зрения закона и отправить его в тюрьму.

«Даже если пожилой человек ударит тебя 10 раз, то ты не имеешь права ему отвечать. Стариков нужно уважать, а Конора, мне кажется, необходимо посадить в тюрьму.

Сегодня он бьёт старика, а что будет завтра?», - разразился гневной тирадой Хабиб в интервью тому же источнику.

Многие безумные поступки Конору ранее сходили с рук. Болельщики всегда любили ирландца за яркие эмоции, но, вероятно, сейчас он уже перешел черту. Даже ярые фанаты Макгрегора не скрывают разочарования. Не исключено, что сейчас в социальных сетях многие будут демонстративно избавляться от виски Конора. Первый болельщик уже сделал заявление.

«Люди думают, что я купил бутылку ради видео, но это не так. Я взял ее несколько недель назад», - сообщил теперь уже бывший фанат Макгрегора.

Sam Vallely on Twitter.Даже ярые фанаты Макгрегора не скрывают разочарования

В России вылить виски Конора в канализацию пока нельзя, но и у россиян такая возможность появится в скором времени. Proper Twelve поступит в продажу осенью. Ожидается, что цена алкогольного напитка будет достаточно демократичной и составит около 2500 рублей за 0,7 литра.