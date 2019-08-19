Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: О предстоящем благоустройстве почти 1200 улиц, раздельном сборе мусора и как город справляется с аномальными ливнями

- Петр Павлович, мы с вами встречались год назад и обсуждали, как город подготовился к чемпионату мира. По сравнению с 2018-м этот год - просто каникулы какие-то для вашего ведомства.

- У нас не бывает каникул. Напряженнейшая работа. Круглогодичная. В системе ЖКХ города на всех уровнях, вместе с теми, кто строит, ремонтирует, работает примерно 600 тысяч человек. Летом одним городским благоустройством занимаются примерно 120 тысяч человек ежедневно. И десятки тысяч единиц различной техники, не только уборочной, но и строительной. Приводим город в порядок и готовимся к зиме.

- Только что прошло благоустройство по программе «Моя улица» (см. «Только цифры»). А сейчас начинается очередной проект - «Мой район».

- Мы когда-то начинали с такого понятия, как «Мой двор, мой подъезд». За это время отремонтировали все московские дворы (примерно 25 тысяч), построили сотни новых спортивных площадок, межквартальных городков, заменили все спортивные тренажеры старого вида на новые, нетравмоопасные. И наступило время заняться улицей. Работали в основном в центральной части города, а жители требовали, чтобы пришли и в отдаленные районы. И тогда Сергей Семенович Собянин, встречаясь с москвичами, выработал стратегию, чтобы сделать программу «Мой район».

Она включает не только вопросы благоустройства, ремонта жилого фонда, но и развитие всей социальной сферы. Ищем узкие места, их москвичи подсказали - где не хватает спортплощадок, залов, бассейнов. Жители сами указывают, когда становится сложным движение в межквартальных пространствах или же на улицах районного значения и нужно расширение улично-дорожной сети.

И эта глобальная программа сейчас у нас действует по всему городу, во всех 125 городских районах, в 21 поселении, включая территории Троицкого и Новомосковского округов. Она рассчитана на 4 года. В рамках концепции, которая отработана с архитекторами, проектировщиками, мы приведем в порядок, к таким же стандартам, как и центральная часть города, все остальные районы Москвы.

Примером тому может быть район Бирюлево Западное. По просьбе жителей делается прекрасный парк «Яблоневый сад». Благоустраивается набережная Коломенская в районе Нагатино-Садовники. Или взять Юго-Западный округ районы Ясенево, Коньково, где приводятся в порядок дворовые территории площадью 40-50 га. И так мы сейчас работаем примерно по 1176 улицам.

Только цифры.

- Петр Павлович, вы говорите: как требуют этого москвичи. Но ведь довольных всем и всегда не бывает.

- Безусловно, сколько москвичей, столько и мнений. И слава богу, что большинство мнений совпадает. Но когда мы приступаем к работе, в первую очередь предлагаем концептуальные решения, разработанные архитекторами, дизайнерами, проектировщиками, берем необходимые материалы генерального плана. Ни одного проекта не было, чтобы с первого захода он пошел в работу. Мы получаем сотни тысяч предложений от жителей. На личных встречах, проводя сходы, собрания, на порталах «Активный гражданин» (ag.mos.ru/home), «Наш город» (gorod.mos.ru/index.php) собираем эти сведения, обобщаем, дорабатываем и предлагаем москвичам.

Когда начинали работу, у нас было всего лишь 3 проектных института. Сегодня - более 15 институтов и проектных бюро. Мы приглашали и зарубежных специалистов для разработки программы «Моя улица» - из США, Германии, Голландии, Швеции, Франции. На первом этапе их помощь была сильно нужна, семь лет назад, когда начинали эту масштабную программу благоустройства. А теперь создали свою школу архитекторов, проектных бюро и институтов, и сегодня уже сами делимся опытом. К нам приезжают коллеги из других столиц Европы и учатся, как надо делать, как заниматься глобально вопросами благоустройства.

- Сейчас очень активно появляются советы домов, которые решают свои дворовые вопросы - сначала на уровне управ, потом, если что-то не получается, идут дальше. Помогают такие самоорганизованные граждане, неравнодушные к тому, что происходит у них во дворе?

- Ну конечно. Мы-то с точки зрения теоретической пришли: посмотрели специалисты - архитекторы, инженеры, - и говорим: надо делать. А на самом деле контейнеры для сбора мусора должны быть в другом месте. Жители подсказывают. В другом месте, может быть, другая спортивная площадка. Или же говорят, какая площадка. Поэтому без учета мнения москвичей, без общения с ними нам не обойтись.

ОДИН - СЕРЫЙ, ДРУГОЙ - СИНИЙ. ДВА ОТДЕЛЬНЫХ БАКА

- Москве предстоит так называемая «мусорная реформа». Тоже очень много вопросов, много мнений. Некоторые просто не понимают, зачем нужно разделять мусор, в разные контейнеры выкидывать.

- Мусорная тема достаточно сложная. Потому что надо начинать от собственной квартиры и завершать вопросами утилизации. Нужны условия для раздельного сбора, нужна транспортировка. В конце концов, нужна сортировка и переработка вторичного сырья, и, конечно же, захоронение.

Сегодня Москва производит около 7,9 млн. тонн мусора в год. Принято решение до 1 января 2020 года перейти на раздельный сбор. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все 18,5 тысяч московских контейнерных площадок были переоборудованы под это. Закупаем дополнительно огромное количество контейнеров. Они будут раскрашены в два цвета - синий (для вторичного сырья: бумага, пластик, стекло, жестяная тара) и серый (все остальное, что не попадет в синий контейнер). Будут мусоровозы раскрашены тоже в два цвета: синий забирает мусор из синего контейнера и везет его на сортировочные комплексы по обработке отходов на досортировку. Ну а серый еще раз через сортировочные комплексы пройдет, что-то удастся в автоматизированном режиме отобрать, а остальное пойдет на захоронение.

Начиная с осени прошлого года, в больших парках, скверах поставили пластиковые контейнеры разного цвета, на которых написано, что можно в них бросать. То есть потихоньку начинается создание материально-технической базы.

Будем также работать над созданием фандоматов, в которые можно опустить жестяную или пластиковую банку и получить какие-то деньги.

- Один из главных страхов: будут ли предприятия по переработке отходов безопасными.

- Это необоснованные страхи. Создание сортировочных комплексов и комплексов упаковки оставшегося мусора, чтобы потом вывозить его на полигон для захоронения, будет идти в автоматизированном режиме, с применением современнейших технологий. Мы изучили мировой опыт, применили этот опыт при создании некоторых наших комплексных пунктов переработки (комплексов обработки и упаковки), применив оборудование из-за рубежа (норвежцы, шведы очень сильно работают над этой темой). И наше отечественное оборудование.

Работаем над тем, чтобы создать участки полигонов для захоронения в тех местах, где они получили разрешение. Пример такого комплекса с переработкой, сортировкой - в Калуге, где все современнейшие условия для утилизации остатков городского мусора. И эта тема будет набирать обороты. Конечно, нам надо двигаться к тому, чтобы не выбрасывать, не направлять на сжигание то, что можно пустить на вторичную переработку.

- С несознательными что будете делать? Вот не хочу я сортировать, хоть убейте.

- Ваше право. Наступит время, когда мы к этому привыкнем. Я приведу один пример. 8-10 лет назад подъезжаем к перекрестку. Было огромное количество окурков, бумажек, которые кидали из окон автомобилей, пока на светофоре стояли. Сейчас мы это видим? Не видим. Потому что уже как-то стыдно выбросить окурок в окно. Это процесс комбинированный - и воспитание на собственном примере, и, конечно, создание необходимой базы.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО «КОММУНАЛКЕ»

- Есть единая служба ЖКХ Москвы. Можно позвонить, чтобы лампочку поменять в подъезде и по другим «коммуналным» вопросам. Но если мы говорим про современные технологии, где приложение «ЖКХ Москвы»? Нажал в мобильном кнопочку, выбрал район, карту интерактивную... Будет?

- Будет. Мы сейчас развиваем информационные системы нашего жилищно-коммунального хозяйства. И в рамках этой работы создается центр управления комплексом городского хозяйства. Можно будет зайти в мобильное приложение и получить все, что тебе надо. А можно сделать звонок или отправить SMS-сообщение и получить на это ответ.

Сейчас на портал «Наш город» приходят десятки тысяч обращений. И они отрабатываются оперативно. Раньше была диспетчерская, надо было позвонить, подать заявку, придет слесарь и все сделает. Сегодня есть единый номер в городе, на который если позвонил, срабатывает система информирования диспетчерской, аварийной службы.

Это номер 8-495-539-53-53. По любой неполадке, по любому вопросу, связанному с жилищно-коммунальным хозяйством, можно звонить и получить помощь.

- Когда мы ждем приложение?

- Я думаю, что в ближайшие 1,5 года эта система полностью заработает на все виды оказания жилищно-коммунальных услуг, выполнение ремонтных работ и эксплуатации городского хозяйства.

МЕСТ ПОДТОПЛЕНИЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

- В этом году лето так себе, надо сказать. В последнее время эти шквалистые ветры, ураганы. Как ЖКХ готовится к таким непогодам?

- С природой тяжело спорить, надо встраивать наши действия в то, что нам диктуют погодные условия. И мы, конечно, в это встраиваемся. Количество дождей за последние годы увеличилось в 1,5 раза, количество гроз - в 4,5 раза. Ветра силой более 20 м в секунду - в 1,8 раза. И нас эта ситуация сейчас обязывает информировать население. Идут сообщения через различные источники - телевидение, радио, СМИ, через уличную звукофикацию, SMS. К этому надо относиться серьезно.

К нашему счастью, иногда прогнозы не сбываются, в Москве бывает получше того, что нам прогнозировал Гидрометцентр. Но мы всегда рассчитываем по худшему варианту.

- На ливневку на некоторых улицах есть жалобы. Не всегда справляется с такими аномальными потоками воды.

- 6 лет назад у нас в городе было 2,5 тысячи низменных мест, где шли подтопления. За этот период проведена колоссальная, титаническая работа - изменение профиля дорог, профиля улиц, сделаны дополнительно водоприемные устройства, канализация поверхностных стоков. И таких мест осталось где-то около 80. Работы по сокращению оставшихся мест ведется в непрерывном режиме. Пока же, когда идет предупреждение о том, что более 10 мм осадков выпадает, мы туда ставим перекачивающие устройства, чтобы не допустить подтопления, не остановить городской транспорт. Конечно, на такие дожди, когда выпадает половина месячной нормы в течение 3-4 часов, водоприемная сеть и не была рассчитана.

ЧТО ЕЩЕ

«Будем гулять по набережным - с севера на юг и обратно»

- За последние 6 лет набережные Москвы изменились. На сегодняшний день обустроено более 50 км. Например, Южный округ, правый берег от музея-заповедника Коломенское до МКАД, левый - от района Печатники и примерно до Марьинского парка. В этом году мы делаем большие работы по Капотне, парк площадью примерно 100 га. А вообще наша задача, которая определена мэром, до 2023 года включительно выполнить все работы по береговой территории. Оборудовать оставшиеся 150 км набережных с обеих сторон. Так, чтобы с юга на север (или с севера на юг) можно было беспрепятственно пройти по всей цепочке набережных. Сложная работа. Есть ряд предприятий, с которыми надо согласовать проходы вдоль их территорий. И сделать набережную привлекательной для прогулок, для отдыха, занятий спортом. Вот этой темой мы занимаемся, создавая парки, скверы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли летом обойтись без отключений горячей воды?

- Может быть, такое время и настанет, но пока что 10 дней это тот предельный срок, который требуется нам для проведения профилактических работ, чтобы зимой не допустить отключений не только горячей воды, но и теплоносителей. Необходимо сделать профилактику и провести гидравлические испытания магистрали диаметром 1200 мм, для этого надо снизить температуру теплоносителя, чтобы, если вдруг мы обнаружим тот или другой слабый участок, никого не обжечь кипятком, и затем проводить опрессовку. Это очень сложный процесс, и он требует определенного времени. А если вдруг мы нашли течь, надо же раскопать, заварить, заделать. Поэтому пока что такие процессы ведутся в такие сроки, как 10 дней.

Все центральные тепловые пункты (их в городе около 12 тысяч) тоже надо проверить, провести профилактику. Как автомобиль, ЦТП требует технического обслуживания. Вот этим мы и занимаемся, чтобы зимой не случалось аварий и отключений, как это было 10 лет назад.