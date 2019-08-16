Война между США и Россией принесет человечеству 10 лет ядерной зимы

«Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая - точно палками и камнями» - говорил Альберт Эйнштейн. Правоту гениального ученого в очередной раз подтвердило исследование группы климатологов под руководством Джошуа Коупа из Ратгерского университета (Нью Джерси). Ученые решили уточнить, что произойдет с планетой, если в США или России найдутся безумцы, готовые развязать ядерную войну. Для моделирования процессов они использовали самую современную версию Климатической модели атмосферного сообщества Земли, которая охватывает диапазон от поверхности до высоты в 140 километров. Ученые не ставили задачу оценить масштаб жертв и разрушений, которые будут вызваны непосредственно применением оружия массового уничтожения. Их интересовали экологические последствия ядерной войны.

Выводы оказались не очень утешительными для «ястребов», которые хотели бы безопасно для себя полакомиться человечинкой. Как известно, ядерное оружие нацелено в первую очередь на военные и промышленные центры, которые располагаются в городских кварталах. Учитывая, что это районы с повышенной топливной нагрузкой, а 35 процентов энергии атомной бомбы выделяется в виде тепла, то города выгорят дотла. Огонь перекинется на лесные массивы и будет бушевать на планете в течение нескольких недель. За это время в атмосферу будет выброшено 147 миллионов тонн сажи. Частички копоти поднимутся в стратосферу и на долгие годы закроют Землю от солнечных лучей. Моделирование показало, что облака пепла окажутся гораздо выше, чем предполагалось ранее, и будут изолированы от тропосферных осадков. Таким образом эффект ядерной зимы будет длиться дольше. Пройдет, как минимум 7 лет, прежде чем завеса из сажи и копоти начнет рассеиваться. Затем понадобится еще три года, чтобы освещенность поверхности Земли вернулась к нормальным значениям. На время ядерной зимы среднегодовые температуры на планете понизятся на 9 градусов по Цельсию. Это значит, что заниматься сельским хозяйством будет невозможно и среди тех, кто выживет после ядерного удара, начнется глобальный голод.

По оценкам Давида Денкенбергера из Университета Аляски в Фэрбенксе (США), через 5 лет на Земле в лучшем случае выживет 10 процентов населения.

- Мы видим, что полномасштабное ядерное нападение было бы самоубийственным для страны, которая решает осуществить такую атаку, - говорит Джошуа Коуп. - Война не только уничтожит Соединенные Штаты и Россию, но будет иметь катастрофические последствия во всем мире. Лица, принимающие решения, должны иметь полное представление, как о последствиях ракетных ударов, так и о масштабе экологической катастрофы, которая за этим последует.