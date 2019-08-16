2019-08-16T20:31:10+03:00
Звезды

Верные «Традиции» Эдуард Бояков и Захар Прилепин снова зовут в Захарово

24 августа в музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет четвертый семейный фестиваль под открытым небом
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Захар Прилепин.Захар Прилепин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Когда-то в начале ХIХ веке усадьба Захарово принадлежала бабушке Пушкина - Марии Алексеевны Ганнибал. И маленький Александр Сергеевич проводил здесь лето — изучал русский язык под патронажем Арины Родионовны. И, как рассказывали очевидцы, научился плавать в местном пруду.

На фестивале «Традиция» актеры Ольга Кабо и Валерий Баринов будут читать стихи Пушкина, стоя на том же крыльце, с которого Арина Родионовна присматривала за своим резвым воспитанником. А писатель Захар Прилепин расскажет гостям о пророческом даре поэта Сергея Есенина. Это будет с утра, а вечером в 21.00 Прилепин представит эскиз спектакля «Три женщины Есенина», основанный на отрывках из его новой документальной книжки. Это совместный проект фестиваля “Традиция” и МХАТ им. Горького. Помимо Прилепина в спектакле примет участие художественный руководитель Эдуард Бояков и актрисы МХАТа.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С 11 утра и до поздней ночи территория усадьбы превратится в концертную, литературную и художественную площадку, где будут происходить шестьдесят событий, звучать народная и современная музыка, русские романсы и рэп, будут водить хороводы и дегустировать фермерскую еду, - рассказал нам один из авторов фестиваля Эдуард Бояков. - Мой соавтор Захар Прилепин будет читать лекцию о Есенине как о религиозном поэте, а в это время ансамбль казачьей песни «Чапура» как запоет на все Захарово «Люблю я казаченьку». Даже постоянные гости фестиваля иногда возмущаются: невозможно объять необъятное и одновременно слушать музыкантов, артистов, писателей, философов. Но как выбрать между лекцией Михаила Трофименкова о советском кино и гибели СССР и фольклорными композициями Сергея Старостина и ансамбля «Кладец», они не знают.

Эдуард Бояков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эдуард Бояков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Петр Гловацких будет играть на маримбе, в то время, когда писатель Герман Садулаев - читать лекцию о романистах от Платона до Пелевина.

Евгения Смольянинова исполнит народные песни и романсы в авторском стиле fragile folk, музыкант-виртуоз Алексей Архиповский сыграет на балалайке Баха и Паганини, а легендарные белорусские «Песняры» исполнят свои хиты.

Поздно вечером выступит питерский фолк-коллектив ОТАВА Ё — и это будет целое действо с шутками, песнями и танцами, при этом они серьезнейшие музыканты. А еще будут потрясающая вокалистка Таисия Краснопевцева и трип-хоп РИЧ.

- Как я поняла, оттянуться можно будет под любую музыку...

- Конечно, можно. Но фестиваль «Традиция» не только про веселье, хороводы и казачий разгуляй. К нам приедут умные собеседники, будет кого послушать. Архитектор Андрей Анисимов расскажет о развитии современного церковного искусства. Философ, политолог, переводчик Александр Дугин прочитает удивительную лекцию «о революционном консерватизме и о космическом яйце истории». Культуролог Андрей Новиков-Ланской выступит с сенсационной темой «Православная история ордена госпитальеров» (также известного как Мальтийский орден). Крупнейший специалист по граффити Евгений Фатеев прочитает лекцию об уличном искусстве, которое еще не стало искусством общепризнанным, но хочет и может им стать.

- А если подведет погода и пойдет дождь? Праздник же под открытым небом. Как быть?

- Синоптики обещают хорошую погоду, по прогнозу будет тепло. Но когда в прошлом году, пошел дождь, это не испортило общего веселья. Многие приезжают на фестиваль как на пикник - с пледами, подстилками и бутербродами. Сидят на травке - слушают хорошую музыку. Есть у нас отдельная детская площадка, где будут работать замечательные студии.

Подробно с программой фестиваля можно познакомиться на сайте traditionfestival.ru.

Билеты стоят 1200 рублей. Для льготных категорий и маленьких детей вход бесплатный. Для жителей Одинцовского района тоже будет свободный вход, поскольку усадьба находится на их территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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