Уникальные свойства яблок: Не только молодильные, но и противоинфарктные

19 августа в России православные верующие отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называется яблочный спас. Этот день издревле считается началом сбора урожая. На яблочный спас было принято угощать плодами из своих угодий, освещать их в церкви, печь пироги, варить компоты и варенья.

Почему они так полезны?

Все дело в уникальном химическом составе плодов. Такого количества витаминов, минералов и других полезных веществ не содержится ни в одном другом фрукте. В его состав входят пищевые волокна, пектин, белки, углеводы, а также практически все витамины группы B, A, C, E, K, PP.

Из полезных минералов яблоки содержат большое количество кальция, калия, железа, фосфора, цинка, йода, солей магния.

Витамин С улучшает состояние иммунной системы, укрепляет стенки сосудов, обладает антиоксидантными свойствами.

Витамин A повышает остроту зрения, участвует в синтезе гормонов, защищает организм от инфекционных болезней.

Витамин E - мощный антиоксидант, препятствующий преждевременному старению.

Фолиевая кислота, содержащаяся в яблоках особенно необходима беременных женщинам, поскольку защищает от развития пороков. Витамины группы B укрепляют нервную систему.

Железо, содержащееся в яблоках – лучшее средство от анемии. Особенно полезно для детей и беременных.

Калий выводит лишнюю жидкость из организма и, таким образом, помогает снять отечность.

Кальций укрепляет костно-мышечную систему, предотвращает развитие остеопороза, помогает сохранить зубы здоровыми.

Соли магния необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Они очищают сосуды от холестериновых бляшек. Если съедать по 2 яблока в день можно значительно снизить уровни холестерина в организме.

При каких заболеваниях полезны?

Болезнь Альцгеймера. Яблочный сок способен защищать от болезни Альцгеймера. К такому неожиданному выводу пришли ученые, проводившие исследования на мышах. Животные, в рационе которых было больше яблок отличались лучшей памятью. Они быстрее находили выход из лабиринта, чем мыши, не потреблявшие яблок.

Профилактика рака. Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление яблок позволяет значительно снизить риск рака поджелудочной железы. Вещества, предотвращающие рост раковых клеток молочной железы, содержатся в кожуре плодов. Поэтому, есть яблоки с кожурой полезнее.

Сердечно-сосудистые заболевания. Витамины и другие полезные вещества укрепляют стенку сосудов, уменьшает их проницаемость для вредных веществ, снижают отеки. Более того, волокна, содержащиеся в яблоках, связывают холестерин в кишечнике и не дают ему оседать на стенках сосудов. Все это приводит к снижению риска инфаркта, инсульта и других фатальных заболеваний сердца;

Простое яблоко содержит неповторимый набор витаминов, минералов и других полезных веществ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бронхиальная астма. Исследования показали, что употребление 5 яблок в день снижает риск заболеваний легких, в том числе астму. А дети, чаще употребляющие яблоки, легче переносят это заболевание;

Яблоки и беременность. Благодаря высокому содержанию витаминов яблоки особенно полезны в период беременности, поскольку позволяют удовлетворить повышенную потребность витаминов и минеральных веществ. Это препятствует развитию аномалий и пороков у плода, а также осложнений беременности.

Заболевания пищеварительной системы. Большое количество клетчатки, содержащееся в яблоках, улучшает пищеварение. Яблоки полезны как при запорах, так при поносе. В обоих случаях они нормализуют стул. Винная, яблочная и другие кислоты, содержащиеся в яблоках, обладают дубильными свойствами. Они препятствуют процессам гниения и брожения в кишечнике, устраняют вздутие живота и очищают кишечник.

Кому противопоказаны?

Польза яблок неоспорима. Однако, существуют заболевания, при которых они могут принести вред.

Например, яблоки помогают нормализовать кислотность желудочного сока, тем у кого она снижена. Но что делать тем, у кого она повышена? Такое состояние часто наблюдается при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

В этом случае яблоки, а особенно их кислые сорта, есть противопоказано. Они могут только усугубить ситуацию и спровоцировать обострение заболевания.

Также не стоит забывать о различных химических веществах и пестицидах, которые могут содержать обработанные для длительного хранения яблоки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Это не перекус, а десерт!

Вот что думает по поводу яблок Зухра Павлова - врач-эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Интернет-канала «Записки доктора Павловой»

- Любые врачи, в том числе диетологи, яблоки любят и уважают. Это витамины, углеводы, пищевые волокна, и ни капли жира.

Но есть одна важная деталь – яблоки, как и любые другие фрукты, нужно употреблять только в качестве десерта. То есть после приема пищи. В этом есть и стоматологическая правда – твердые фрукты помогают очищать зубы.

Перекус из яблока (да вообще из любого фрукта) неважнецкий, даже местами вредный. Все-таки самым важным элементом нашего рациона является белок. Потому что его нельзя получать ниоткуда, кроме как из еды. Ну или из собственных мышц, что является плохим вариантом.

Поэтому идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна). Так что в перерыве между работой можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко.

Если мы едим только фрукты, то мы повышаем уровень фруктозы и снижаем уровень вещества малонил-Ко-А, который является одним из ключевых регуляторов энергетического баланса в гипоталамусе. И – важно! - при его снижении сильно повышается аппетит.

То есть перекусы только фруктами сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал.

Яблоки, как и любые другие фрукты, нужно употреблять только в качестве десерта. То есть после приема пищиФото: EAST NEWS

Но это не значит, что надо грызть яблоки до еды, для аппетита. Фрукты меняют кислотность в ротовой полости, а это важный этап нашего пищеварения.

Поэтому трапезу лучше начинать с щелочных продуктов, например, с овощей. А заканчивать фруктами.