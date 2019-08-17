Наталья Ветлицкая торгует домами и молится индийским богам

По случаю круглой даты несколько телеканалов еще в начале года предложили певице записать интервью о ее нынешней жизни. Естественно, за гонорар с шестью нулями. Но Наталья всем отказала.

Ветлицкая переехала на ПМЖ в Испанию чуть больше десяти лет назад. Наталья воспитывает дочь Ульяну - ей 15 - и активно увлекается духовными практиками.

В России она в последний раз выступила на «Песне года-2003», где исполнила «Пламя страсти». В 2004-м Ветлицкая родила единственную дочь, имя отца она не афиширует.

Личная жизнь у Натальи в Москве была насыщенной, только официальных мужей у нее было четверо: музыканты Павел Смеян и Женя Белоусов, манекенщик Кирилл Кирин и тренер по йоге Алексей. Но были еще и неофициальные - богатые бизнесмены, благодаря которым она выпускала красочные клипы и поселилась в шикарном доме в престижном коттеджном поселке на Новорижском шоссе.

Годы на солнышке у моря сделали свое дело: Наталья выглядит сильно моложе своих 55. Фото: facebook.com

Ветлицкая любила отдыхать в Испании, а когда ее дочке исполнилось четыре, уехала туда навсегда. «Она сначала купила в Испании один дом попроще, а потом продала свою недвижимость в Москве и приобрела рядышком еще более роскошную виллу на побережье, - рассказал нам один из знакомых певицы. - Как многие эмигранты, она занялась в Испании риэлторской деятельностью. Вдобавок открыла в себе талант дизайнера и реставратора: организует ремонт домов и потом продает их за более высокую цену. В деньгах Наталья не нуждается. Интервью о личной жизни не дает ни за какие деньги, можете даже не предлагать».

Певица Наталья Ветлицкая на сцене, 1996 год. Фото Анатолия Морковкина /ИТАР-ТАСС/

НИКАКОЙ НОСТАЛЬГИИ

Наталья поселилась в старинном испанском городе Дения - это дорогой курорт на севере региона Коста-Бланка. Говорит, что тоски по Родине у нее нет, но, возможно, это бравада: она отслеживает российские новости, часто критикует соотечественников на своей странице в Facebook.

«Ни к чему иному я не испытываю никакой ностальгии, - однажды написала бывшая певица. - В моей памяти осталось только самое драгоценное, все остальное я стерла ластиком, причем начисто».

Наталья Ветлицкая - Магадан (Песня Года 1994 Финал).

Ветлицкая увлечена медитациями, аюрведой (система индийской народной медицины), ездит в Индию на семинары по йоге и даже примкнула к духовному движению, которое пропагандирует «освобождение человечества от произвола старости, болезней и смерти». Когда в России начались лесные пожары, Ветлицкая сообщила об этом своему духовному учителю: «Написала гуруджи (почтительное обращение к духовному наставнику. - Ред.) с просьбой о помощи. Вот что он ответил: «Молю вас повторять эту мантру - она способна остановить огонь...»

В 1990-е Ветлицкая считалась наиглавнейшим секс-символом нашей эстрады. Фото: ITAR-TASS

КСТАТИ

Курящая вегетарианка

О 15-летней Ульяне Ветлицкая рассказывает с воодушевлением. Мать с дочерью много путешествуют, Ульяна увлекается рок-музыкой. В прошлом году, когда переходный возраст у девочки был в самом разгаре, Ветлицкая жаловалась, что в испанской школе дочь травят соотечественники: «Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят исключительно на матерном, и, видимо, с подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию...» Но мать смогла решить эти проблемы, не меняя школу.

В Москву «по бумажным делам» и навестить близких Наталья приезжает раз в два-три года. Знакомые отмечают, что средиземноморский климат идет ей на пользу: Ветлицкая выглядит гораздо моложе своих лет. Она все так же красит волосы в блонд. Иногда может подымить сигареткой - и это притом что она увлечена дыхательными гимнастиками, придерживается правильного питания и вообще вегетарианка.

Наталья Ветлицкая - Посмотри в глаза.

5 ее главных хитов:

- «Посмотри в глаза»

- «Лунный кот»

- «Раба любви»

- «Магадан»

- Playboy